ПВО уничтожила 13 ударных БПЛА и ракету Х-59, - Воздушные Силы. ИНФОГРАФИКА

Ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив БПЛА типа "Shahed-136/131".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

"В ночь на 21 февраля 2024 года оккупанты атаковали зенитной управляемой ракетой ❗ С-300 (Ростовская обл.), управляемой авиационной ракетой ❗ Х-59 (Белгородская обл.), 4 крылатыми ракетами ❗ Х-22 (Ростовская обл.) и 19 ударными беспилотниками типа ⚠️ "Shahed" (Приморско-Ахтарск – РФ)", - говорится в сообщении.

Отмечается, на Полтавщине силы ПВО уничтожили управляемую авиационную ракету Х-59 и 13 из 19 "шахедов" - в пределах Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областей. В Воздушных силах добавили, что часть из шести не пораженных вражеских БПЛА не достигла своих целей.



"К отражению воздушного нападения были привлечены зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины", - сообщили в ВС.

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