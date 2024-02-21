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ПВО уничтожила 13 ударных БПЛА и ракету Х-59, - Воздушные Силы. ИНФОГРАФИКА

ппо

Ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив БПЛА типа "Shahed-136/131".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

"В ночь на 21 февраля 2024 года оккупанты атаковали зенитной управляемой ракетой ❗ С-300 (Ростовская обл.), управляемой авиационной ракетой ❗ Х-59 (Белгородская обл.), 4 крылатыми ракетами ❗ Х-22 (Ростовская обл.) и 19 ударными беспилотниками типа ⚠️ "Shahed" (Приморско-Ахтарск – РФ)", - говорится в сообщении.

Отмечается, на Полтавщине силы ПВО уничтожили управляемую авиационную ракету Х-59 и 13 из 19 "шахедов" - в пределах Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областей. В Воздушных силах добавили, что часть из шести не пораженных вражеских БПЛА не достигла своих целей.

Результат роботи ППО 21 лютого
"К отражению воздушного нападения были привлечены зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины", - сообщили в ВС.

Также читайте: Украине нужны средства ПВО, это поможет победить Россию в войне, - аналитик Закхейм

Автор: 

ПВО (2748) Воздушные силы (2299)


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Топ комментарии
+4
Жирно. Це вже сьомий за тиждень. Як казав один коментар на іншому сайті " а чому їх не збивали коли вони кидали бомби на Авдіївку? "
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21.02.2024 08:22
+3
Под прицелом был и Су-35, но экипаж совершил маневр и российские пилоты, к сожалению, пока не отправятся к Кобзону, но это временно.

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21.02.2024 08:13
+2
Прямая речь Олещука: "Минус один, работаем дальше. Экипаж Су-34 присоединяется к нашей рубрике "Вечного полета, братья!""".
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21.02.2024 08:20
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Под прицелом был и Су-35, но экипаж совершил маневр и российские пилоты, к сожалению, пока не отправятся к Кобзону, но это временно.

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21.02.2024 08:13 Ответить
Прямая речь Олещука: "Минус один, работаем дальше. Экипаж Су-34 присоединяется к нашей рубрике "Вечного полета, братья!""".
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21.02.2024 08:20 Ответить
Жирно. Це вже сьомий за тиждень. Як казав один коментар на іншому сайті " а чому їх не збивали коли вони кидали бомби на Авдіївку? "
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21.02.2024 08:22 Ответить
Залужний не ризикував..
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21.02.2024 08:25 Ответить
и РЭБ прекрасно сработала
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21.02.2024 08:15 Ответить
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21.02.2024 08:17 Ответить
А Ми як Роккі з фільму роккі хочемо щоб ворог зламав собі руки об наше лице? Яке закінчення війни якщо у нас трупи і нерви а вони дивляться серіали в більшості своєму і живуть звичайним життям
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21.02.2024 08:18 Ответить
Так враження, що ми не дивимось серіали та не живем звичайним життям...
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21.02.2024 08:20 Ответить
08:15

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/02/21/7442859/ ВИДЕО Десантники нашли у россиян Starlink - сожгли
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21.02.2024 08:28 Ответить
Боже, бережи наших захисників і захисниць! Дай кожному Янгола охоронця!🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏
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21.02.2024 09:57 Ответить
 
 