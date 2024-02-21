Ердоган може зустрітися з Зеленським на саміті країн Південно-Східної Європи

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган анонсував зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на TRT Haber, про це Ердоган заявив під час візиту до Анкари прем'єр-міністра Албанії Еді Рами.

"Президенти Туреччини та України можуть провести зустріч під час саміту країн Південно-Східної Європи", - йдеться в дописі.

Зазначається, що Рама заявив, що найближчим часом вони організують саміт країн Південно-Східної Європи разом із президентом України Володимиром Зеленським. Про що він повідомив президента Ердогана. Заявивши, що Туреччина також була запрошена на цей саміт, Рама подякував Ердогану за згоду відвідати саміт, попри дуже насичений графік.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Туреччина добиватиметься посередництва між Україною та РФ, - Ердоган

"Туреччина та Албанія є двома союзниками НАТО, які роблять внесок у підтримку миру та стабільності на Балканах. Ми активізуємо наш діалог з Албанією, на Балканах", - заявив Ердоган.