Словаччина продовжила українцям тимчасовий захист ще на рік

Словацька Республіка продовжила до 4 березня 2025 року термін дії тимчасового притулку (Dočasné útočisko) для українських переселенців, які через розв’язану Росією війну вимушено переїхали до республіки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на SME.

Словацька Республіка продовжила термін дії тимчасового притулку (Dočasné útočisko) для українців, які вимушено переїхали до Словаччини, до 4 березня 2025 року. До цього термін дії був чинним до 4 березня 2023 року, тобто уряд продовжив термін ще на рік.

Як зазначається, постанову словацький уряд погодив сьогодні, 21 лютого, відповідно до рішення Ради ЄС, яким тимчасовий притулок для українців був продовжений до березня 2025 року.

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Українці можуть оновити документ через електронні служби Міністерства внутрішніх справ Словацької Республіки за адресою: portal.minv.sk.

Статус тимчасового притулку дозволяє людям, які тікають від війни, працювати на території Словаччини, здобувати середню та вищу освіту, відвідувати школи, мати доступ до медичної допомоги та житла, право на матеріальну допомогу в разі потреби.

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