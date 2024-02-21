Міноборони тестує автоматизовану систему забезпечення у військових частинах

Міністерство оборони впроваджує автоматизовані системи обліку у військових частинах.

Про це повідомили в Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, впровадження таких систем допоможе у плануванні, веденні обліку та звітності за напрямком тилового забезпечення.

"Фактично, це відцифрований журнал обліку продуктів, пально-мастильних матеріалів, речового майна. Автоматизація процесів для нас – це економія часу. Це надзвичайно важливо під час війни. Бюрократія має залишитися в минулому. Тому ми звернулися за допомогою до компаній, які мають відповідний досвід побудови цифрової інфраструктури. Зокрема, вже відгукнулась компанія, яка погодилася допомагати Міноборони на волонтерських засадах", – розповів заступник міністра оборони Віталій Половенко.

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У Міноборони зауважують, що окрім зазначеного, автоматизація допоможе:

підвищити ефективність управління;

зменшити кількість помилок через людський фактор;

створити єдине середовище зберігання електронних документів;

пришвидшити виконання однотипних операцій;

збільшити ефективність аудиту.

Запровадження такого технічного рішення насамперед має спростити життя начальникам продовольчої, речової служби та служби пально-мастильних матеріалів у військових частинах.

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"Наприклад, якщо говорити про харчування. Відтепер начальник продовольчої служби, коли складатиме меню на тиждень, бачитиме в програмі кількість продуктів на складі, що треба дозамовити, яку кількість продуктів буде використано, крім цього одразу буде підтягуватися калорійність страв", – пояснив Половенко.

Програму вже тестували в кількох військових частинах, наразі фінальні випробування відбуваються в зоні бойових дій.