Міноборони тестує автоматизовану систему забезпечення у військових частинах
Міністерство оборони впроваджує автоматизовані системи обліку у військових частинах.
Про це повідомили в Міноборони, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, впровадження таких систем допоможе у плануванні, веденні обліку та звітності за напрямком тилового забезпечення.
"Фактично, це відцифрований журнал обліку продуктів, пально-мастильних матеріалів, речового майна. Автоматизація процесів для нас – це економія часу. Це надзвичайно важливо під час війни. Бюрократія має залишитися в минулому. Тому ми звернулися за допомогою до компаній, які мають відповідний досвід побудови цифрової інфраструктури. Зокрема, вже відгукнулась компанія, яка погодилася допомагати Міноборони на волонтерських засадах", – розповів заступник міністра оборони Віталій Половенко.
У Міноборони зауважують, що окрім зазначеного, автоматизація допоможе:
- підвищити ефективність управління;
- зменшити кількість помилок через людський фактор;
- створити єдине середовище зберігання електронних документів;
- пришвидшити виконання однотипних операцій;
- збільшити ефективність аудиту.
Запровадження такого технічного рішення насамперед має спростити життя начальникам продовольчої, речової служби та служби пально-мастильних матеріалів у військових частинах.
"Наприклад, якщо говорити про харчування. Відтепер начальник продовольчої служби, коли складатиме меню на тиждень, бачитиме в програмі кількість продуктів на складі, що треба дозамовити, яку кількість продуктів буде використано, крім цього одразу буде підтягуватися калорійність страв", – пояснив Половенко.
Програму вже тестували в кількох військових частинах, наразі фінальні випробування відбуваються в зоні бойових дій.
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Цеж треба. Така нагода.
(»створити єдине середовище зберігання електронних документів»)-
усе буде в одній БД з доступом он лайн!
Пару кілків для кацапських хакерів ( обо злив з боку України) і усе забезпечення ЗСУ як на долоні!!!!
Про кібер безпеку МО нічого не каже, бо вона дуже слабка…
А бл автоматичні лінії дозування речовин для вибухівки не хочуть потестить?
А ракети з тоною вибухівки не хочуть потестити?
А патрони власного виробництва потестити?
Багато чого мало теститися ще на прикінці 22 року.
Мій психолог, психіатр і психотерапевт знущаються з мене, кажуть що я вигадую якусь діч, бо всі знають що зброя для війни закопана вищою цивілізацією під землею, і хто розумніший відкопав і має її, а хто лінується то і не має її.!!!