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Міноборони тестує автоматизовану систему забезпечення у військових частинах

міноборони

Міністерство оборони впроваджує автоматизовані системи обліку у військових частинах.

Про це повідомили в Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, впровадження таких систем допоможе у плануванні, веденні обліку та звітності за напрямком тилового забезпечення.

"Фактично, це відцифрований журнал обліку продуктів, пально-мастильних матеріалів, речового майна. Автоматизація процесів для нас – це економія часу. Це надзвичайно важливо під час війни. Бюрократія має залишитися в минулому. Тому ми звернулися за допомогою до компаній, які мають відповідний досвід побудови цифрової інфраструктури. Зокрема, вже відгукнулась компанія, яка погодилася допомагати Міноборони на волонтерських засадах", – розповів заступник міністра оборони Віталій Половенко.

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У Міноборони зауважують, що окрім зазначеного, автоматизація допоможе:

  • підвищити ефективність управління;
  • зменшити кількість помилок через людський фактор;
  • створити єдине середовище зберігання електронних документів;
  • пришвидшити виконання однотипних операцій;
  • збільшити ефективність аудиту.

Запровадження такого технічного рішення насамперед має спростити життя начальникам продовольчої, речової служби та служби пально-мастильних матеріалів у військових частинах.

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"Наприклад, якщо говорити про харчування. Відтепер начальник продовольчої служби, коли складатиме меню на тиждень, бачитиме в програмі кількість продуктів на складі, що треба дозамовити, яку кількість продуктів буде використано, крім цього одразу буде підтягуватися калорійність страв", – пояснив Половенко.

Програму вже тестували в кількох військових частинах, наразі фінальні випробування відбуваються в зоні бойових дій.

Автор: 

Міноборони (7371) електронні документи (446) ЗСУ (7545)


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Цікаво, як саме автоматизовано крадівництво?
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21.02.2024 20:17 Відповісти
Кацапи вже потірають ручки…

Цеж треба. Така нагода.

(»створити єдине середовище зберігання електронних документів»)-
усе буде в одній БД з доступом он лайн!

Пару кілків для кацапських хакерів ( обо злив з боку України) і усе забезпечення ЗСУ як на долоні!!!!

Про кібер безпеку МО нічого не каже, бо вона дуже слабка…
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21.02.2024 20:32 Відповісти
Прапорщики офігеют від такого..
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21.02.2024 20:21 Відповісти
Не смогут. Прапорщиков нет в ВСУ с 2020.
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21.02.2024 20:45 Відповісти
Калорiйнicть зелiдорiв виключте з рацiону, не на часi, нах...
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21.02.2024 20:21 Відповісти
Система спростить життя начальникам продовольчої, речової служби та служби паливо-мастильних матеріалів у військових частинах -- вони, напевно, не можуть натішитися, що, нарешті, зможуть спокійно не красти.
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21.02.2024 20:23 Відповісти
Все бомбануло, на цензорі проводять дослідження бомбалейло українців?
А бл автоматичні лінії дозування речовин для вибухівки не хочуть потестить?
А ракети з тоною вибухівки не хочуть потестити?
А патрони власного виробництва потестити?
Багато чого мало теститися ще на прикінці 22 року.
Мій психолог, психіатр і психотерапевт знущаються з мене, кажуть що я вигадую якусь діч, бо всі знають що зброя для війни закопана вищою цивілізацією під землею, і хто розумніший відкопав і має її, а хто лінується то і не має її.!!!
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21.02.2024 20:32 Відповісти
Головним тестувальником є фсб?
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21.02.2024 21:35 Відповісти
 
 