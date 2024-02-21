Зеленський 25 лютого проведе пресконференцію, - Никифоров

Президент Володимир Зеленський у неділю, 25 лютого, планує провести конференцію військово-політичного керівництва.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прессекретаря президента України Сергія Никифорова в ефірі національного телемарафону.

"У нас на 24 лютого буде багато візитів лідерів. Хто саме це буде, сказати не можу, але це будуть не просто символічні візити, а будуть результати", - сказав Никифоров.

За його словами, також буде засідання за участі України та "Групи семи".

"І на 25 лютого ми готуємо дещо особливе. Це буде конференція, чесна розмова про наш шлях далі, наш шлях у 2024 році. Будуть всі топспікери від влади, військово-політичне керівництво, прем'єр, глава Верховної ради, СБУ, ГУР, Мінстратегпром. Буде перша леді, буде МІУ, Офіс президента і звичайно сам президент", - додав прессекретар президента.

Нікіфоров пояснив, що говорити будуть про різні аспекти, а саме про майбутнє армії, її розвиток, запровадження сучасних технологій, вступ в ЄС та НАТО. Також темами розмови стануть відновлення ментального здоров'я українців, підтримка бізнесу та всі аспекти життя країни в майбутньому.

"Президент за результатами проведе свою пресконференцію", - пояснив Никифоров.

Президент України Володимир Зеленський ще 19 грудня 2023 року дав велику пресконференцію. Зустріч із журналістами була присвячена підсумкам 2023 року.

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