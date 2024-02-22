Байден підтримує Рютте як нового голову НАТО, - Politico
Президент США Джо Байден підтримує кандидатуру прем’єр-міністра Нідерландів Марка Рютте на посаду наступного Генерального секретаря НАТО.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Politico з посиланням на анонімного американського чиновника.
"Підтримка Байдена, ймовірно, змусить більше союзників підтримати кандидатуру Рютте після кількох місяців боротьби за цю посаду між ним і кількома іншими європейськими лідерами", - пише видання.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
ні в якому разі не лєвак, пацифіст, соціаліст!
подивіться на що перетворилися нащадки великого райха, ліверна ковбаса шольц.