Байден підтримує Рютте як нового голову НАТО, - Politico

Президент США Джо Байден підтримує кандидатуру прем’єр-міністра Нідерландів Марка Рютте на посаду наступного Генерального секретаря НАТО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Politico з посиланням на анонімного американського чиновника.

"Підтримка Байдена, ймовірно, змусить більше союзників підтримати кандидатуру Рютте після кількох місяців боротьби за цю посаду між ним і кількома іншими європейськими лідерами", - пише видання.

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