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Байден підтримує Рютте як нового голову НАТО, - Politico

байден,рютте

Президент США Джо Байден підтримує кандидатуру прем’єр-міністра Нідерландів Марка Рютте на посаду наступного Генерального секретаря НАТО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Politico з посиланням на анонімного американського чиновника.

"Підтримка Байдена, ймовірно, змусить більше союзників підтримати кандидатуру Рютте після кількох місяців боротьби за цю посаду між ним і кількома іншими європейськими лідерами", - пише видання.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Низка країн НАТО хоче погодити кандидатуру Рютте на посаду генсека до літа, - Bloomberg

Автор: 

Байден Джо (2888) вибори (6689) Рютте Марк (395)


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Для України призначення Рютте непоганий варіант, тому що він завжди підтримуе Україну.
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22.02.2024 07:44 Відповісти
Рютте найліпший товариш Залужного.
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22.02.2024 08:09 Відповісти
А може краще Бориса Джонсонюка?
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22.02.2024 08:35 Відповісти
він же ніби дружок трумпа, хто після цього Бориса кудись призначить
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22.02.2024 09:58 Відповісти
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22.02.2024 10:35 Відповісти
військовим альянсом повинен керувати військовий, за позивом душі!
ні в якому разі не лєвак, пацифіст, соціаліст!
подивіться на що перетворилися нащадки великого райха, ліверна ковбаса шольц.
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22.02.2024 09:11 Відповісти
якщо підтримує байден, то варіант повністю непридатний.
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22.02.2024 10:11 Відповісти
Наступного НАТО не буде, нахіба вам генсек у мертвій організаціі? Так як ви соплі жуєте, то НАТО до сраки.
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22.02.2024 12:07 Відповісти
 
 