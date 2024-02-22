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Байден (2759) выборы (22665) Рютте Марк (266)

Байден поддерживает Рютте в качестве нового главы НАТО, - Politico

байден,рютте

Президент США Джо Байден поддерживает кандидатуру премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на должность следующего генерального секретаря НАТО.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Politico со ссылкой на анонимного американского чиновника.

"Поддержка Байдена, вероятно, заставит больше союзников поддержать кандидатуру Рютте после нескольких месяцев борьбы за этот пост между ним и несколькими европейскими лидерами", - пишет издание.

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Для України призначення Рютте непоганий варіант, тому що він завжди підтримуе Україну.
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22.02.2024 07:44 Ответить
Рютте найліпший товариш Залужного.
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22.02.2024 08:09 Ответить
А може краще Бориса Джонсонюка?
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22.02.2024 08:35 Ответить
він же ніби дружок трумпа, хто після цього Бориса кудись призначить
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22.02.2024 09:58 Ответить
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22.02.2024 10:35 Ответить
військовим альянсом повинен керувати військовий, за позивом душі!
ні в якому разі не лєвак, пацифіст, соціаліст!
подивіться на що перетворилися нащадки великого райха, ліверна ковбаса шольц.
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22.02.2024 09:11 Ответить
якщо підтримує байден, то варіант повністю непридатний.
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22.02.2024 10:11 Ответить
Наступного НАТО не буде, нахіба вам генсек у мертвій організаціі? Так як ви соплі жуєте, то НАТО до сраки.
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22.02.2024 12:07 Ответить
 
 