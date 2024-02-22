Байден поддерживает Рютте в качестве нового главы НАТО, - Politico

Президент США Джо Байден поддерживает кандидатуру премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на должность следующего генерального секретаря НАТО.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Politico со ссылкой на анонимного американского чиновника.

"Поддержка Байдена, вероятно, заставит больше союзников поддержать кандидатуру Рютте после нескольких месяцев борьбы за этот пост между ним и несколькими европейскими лидерами", - пишет издание.

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