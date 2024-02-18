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"Прекратите ныть из-за Трампа": Рютте призвал Европу сосредоточиться на Украине

марк,рютте

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте призвал Европейский Союз больше помогать Украине, а не думать о возможной победе на выборах президента США Дональда Трампа.

Об этом он сказал во время дискуссии в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Прежде всего – Украина, мы должны придерживаться выбранного курса. Да, это сложно, но Украина смогла вернуть большую часть территории, которую России удалось захватить два года назад… Мы должны сделать больше, чтобы помочь им. Следовательно, это означает, что придется больше тратить на оборону", - сказал он.

Он также отметил, чтобы было легче помогать украинцам масштабно – нужно наращивать производство оружия, а также нужные боеприпасы и прочее.

По словам Рютте, "это тоже наша война, не буквально, но речь идет о наших ценностях". "И если Путин добьется успеха в Украине, это повлияет на всех нас с точки зрения нашей коллективной безопасности и обороны", - добавил он.

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Премьер-министр Нидерландов также призвал прекратить "стонать, ныть и ворчать по поводу Трампа".

"Мы должны работать с кем бы то ни было. Мы должны это сделать, потому что это в наших интересах. Это имеет решающее значение. И все эти нытья и стоны о Трампе я постоянно слышу в течение последних нескольких дней. Давайте прекратим это делать", - сказал Рютте.
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Топ комментарии
+20
Лучше для *****.
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18.02.2024 11:01
+11
Правильно сказано. Но ещё лучше скинуться на хорошего киллера для трампона.
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18.02.2024 10:58
+9
Одно другому не мешает.
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18.02.2024 11:08
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Правильно сказано. Но ещё лучше скинуться на хорошего киллера для трампона.
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18.02.2024 10:58 Ответить
Лучше для *****.
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18.02.2024 11:01 Ответить
Одно другому не мешает.
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18.02.2024 11:08 Ответить
Замовити ***** - нічого не вирішить, а трампона - є певний шанс
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18.02.2024 11:34 Ответить
Шанс, что останется байден и помощи больше не будет, как нет уже 4 месяца.
На кого работаешь, тварь?
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18.02.2024 12:49 Ответить
Помирю вас - тієї допомоги від США ні при діючому , ні при новообраному чекати не варто (( Може іще Європа щось зробить , та і то не факт ((
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18.02.2024 17:35 Ответить
Не треба мене з ним мирити, воно *******.
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19.02.2024 14:29 Ответить
Все вирішить.
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18.02.2024 13:12 Ответить
Ні, нічого не вирішить. Там повно ****** на заміну. На землю спустися.
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19.02.2024 14:30 Ответить
Нема там ****** на заміну. Кожний режим що тримаеться на одній людині, після смерті лідера-автократа падае і починається гризня за владу.
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19.02.2024 15:34 Ответить
Підручник з історїї перечитай. Особливо історію совка, північної Кореї або Китаю.

а ще про різницю між авторитаризмом і тоталітаризмом. Бо прям соромно пояснювати тобі...
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19.02.2024 16:55 Ответить
Підручник би тобі перечитати. В КНДР по факту престолонаслідування і режим спирається на міцну ідеологію.
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19.02.2024 17:19 Ответить
Ти продовжуеш себе закопувати)))) Так ти ж казав що падіння лідера-автократа вирішує все!)))) обісрався? Так хоть визнай, дитинко. А престолонаслідування при абсолютизмі це не автократія?

Ти перш ніж терміни такі використовувати, хоча б книжку прочитай, а не в інстаграмі на дівок дрочи.
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19.02.2024 17:49 Ответить
Про совок т китай я звісно від тебе вже нічого не почую... воно й зрозуміло.
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19.02.2024 17:53 Ответить
А що ти хочеш почути? Що і Китай і совок спиралися в першу чергу на ідеологію? Що і в Китаї і в совку було розвінчання культу особистості? В режимах ***** немае ідеології, немае системи що буде працювати коли його не стане. Як тільки він здохне, почнеться гризня за владу тому що в ***** нема оточення ідейних людей.
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19.02.2024 17:56 Ответить
Хоча, може ти ще у молодших класах.... тоді пробач.
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19.02.2024 17:08 Ответить
Тебе трампон в куда вставили?
Это что или кто?
Фамилию пуйло не слыхал?
Может, это он напал на Украину,долбень ты хренов?
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18.02.2024 12:47 Ответить
Иди на своё Ху#ло, отсос трампоновский.
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18.02.2024 13:14 Ответить
Ты лучше, чем здесь киздеть, ГРОМКО обсуди с трампоном его любимую тему.
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18.02.2024 13:18 Ответить
https://dl-news.defence-line.org/?p=23689 "... окружной суд Нью-Йорка закончил процесс, начатый в 2022 году генпрокурором города Летицией Джеймс. Еще в начале процесса судья Артур Энгорон, опираясь на представленные в суд доказательства, установил факт мошенничества, совершенный Трампом и топ-менеджментом организации его имени... Период, в который были допущены мошеннические действия, охватывает несколько лет до вступления Трампа в должность президента и даже до предвыборной кампании, в ходе которой он напирал на то, что являясь крайне успешным бизнесменом, он приведет к успеху и Америку... И вот оказывается, что успех Трампа обеспечен мошенничеством. В налоговую службу он показывал убытки или минимальную прибыль, а банкам, в которых его организация брала кредиты - как раз показывал мощные прибыли, о чем он и трубил своим избирателям...
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18.02.2024 13:28 Ответить
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18.02.2024 13:29 Ответить
Шото слабо тебя кобзон зовет.
А тебе давно к нму пора.
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27.02.2024 14:23 Ответить
Свинособака, ты опять тут из своего трампоновского говна вылупилась?
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27.02.2024 15:37 Ответить
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27.02.2024 15:43 Ответить
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27.02.2024 16:27 Ответить
"Ну чё вытаращились? Ну банкрот! Да да! Банкрот! А мне же только ваших денёг и надо было. Если б я был богатый, что, я пошел бы на вашу помойку? - Тьфу! - Свинота необразованная! Если б я был богатый, я бы нашел на Крещатике таких барышень, одетых во все заграничное! С такими вот причёсками! А не сватался бы на вашей поганой Проньке!"
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18.02.2024 13:34 Ответить
Пріпініть скігліті і бєріть лопату...(мікілка азіров)
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18.02.2024 11:01 Ответить
біріті бімби і ідіті бамбіті...
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18.02.2024 11:02 Ответить
на бімби розраховувати не варто! беріть ліпати!
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18.02.2024 11:13 Ответить
Оце вірно . ! Трамп далеко , а війна у ЄС під боком .
Більше уваги виробництву зброї в Європі , і її безпеці , а США у своїх проблемах розберуться і самі .
А то - більшість Європи ( це більше стосується сонного суспільства ) і досі - робить вигляд що нічого не трапилось ,, і лише - сидить та молиться на США ,, на те що вони прийдуть і їх захистять в разі чого .
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18.02.2024 11:12 Ответить
я дивлюся населення досі перебуває в світі рожевих поні!
ще раз для дурнів, які вважають, що "ваювать будемо до пабєди"! Західний світ має змінюваність влади! Якщо на наступних виборах населення скаже НІ розбудові військової індустріі і підтримці України, то ціна всім цим войовничим заявам різношерстних "рютів" дорівнює 0
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18.02.2024 11:15 Ответить
Якщо на наступних виборах населення скаже НІ розбудові військової індустріі і підтримці України, то гріш - ціна такому насєлєнію .
Тоді трамп матиме повне право послати їх нах .
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18.02.2024 11:30 Ответить
і що? відповідальні за своє населення політики знають чим відрізняється момент, коли ти можеш бути рівноправним партнером і момент доведений до абсолютної радікалізації, коли якісь партнерські відносини не можуть існувати абсолютно!
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18.02.2024 11:35 Ответить
Військова індустрія,вже потрохи розбудовується, а це мільярди і мільярди грошей, ще прибутки,.Ніхто там не скаже стоп,тому що запустили конвеєр,а це і безпека Європи. Військові потирають руки,адже надходить нове ******* озброєння,а політики мають на чому грати,як у себе вдома так і на міжнародній арені,це також гроші для ООН,НАТО, та інших організацій.
На рахунок України,можливо зміниться підтримка,незначна,у соціальній підтримці,на це нам варто сподіватись,буде так звана"втома".
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18.02.2024 11:43 Ответить
гроші на всі ці військові забавки беруться з грошей населення! якщо населення скаже "НІ", на цьому всі ті забавки закінчаться!
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18.02.2024 11:46 Ответить
Що те стадо скаже?
Після ковід-параної стало зрозуміло - що з холопами можна робити ,що хочеш ,головне налякати.
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18.02.2024 13:27 Ответить
Если не ждать Америку, что прийдёт и защитит, тогда возникает вопрос, а почему мы принимаем напечатанную бумагу, доллар как средство оплаты.
Он обеспечен слитками золота в Форт-Нокс?
Он обеспечен выплавкой стали и выработкой э.э. Тоже нет.
Он уже давно не обеспечен даже научным багажом.
Единственный миф на что опирается доллар - это военная машина которая, якобы, можен обьяснить всю неправоту сомневающимся.
И Америке достаточно закукситься в своей перестройке и окончательно развязать руки Китаю.
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18.02.2024 14:02 Ответить
Какие проблемы?????
Обьявлейте деревяшку международной валютой - там и золота валом, и нефти и науЧЕСТВЕННЫЙ импотенциал, и выплавка чугуния...
Ну...КОГДА УЖЕ ???
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19.02.2024 01:39 Ответить
це говорить майбутній Генсек НАТО.
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18.02.2024 16:05 Ответить
Хоть кто то. Серуны бздлявые массово!
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18.02.2024 11:15 Ответить
Приструнив Європу -- Трамп бодрить
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18.02.2024 11:38 Ответить
Припиніть скиглити на Трампа. Гайда в крамнички, де продають картини для вишивання бісером і нитками та купуйте портрети Найвєлічйного, абдристовича і Кіма. Вишивайте і кадіть в квартирі чи будинку, вони сильно на кілометри відганяють кацапсьеі ракети. А якщо у Вас ще буде картина "Вова - мочи их", звичайно, як заповідував "квартал" на російській мові, то захистить і від КАБів.
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18.02.2024 11:50 Ответить
Оце притомний політик, не надіється на непевних союзників з іншого континенту
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18.02.2024 11:58 Ответить
Рютте Хвала!
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18.02.2024 12:19 Ответить
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18.02.2024 12:21 Ответить
А польоти на Марс він не обговорював? Я вважаю що с такими колегами із адміністрацій президентів інших країн йому краще обговорювати питання як краще перед переговорами заточувати олівці, який папер для записів класти на стіл, в яких бутилках ставити мінералку, де стоятимуть попільнички, як подавати зерна у та каву і т.д
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18.02.2024 12:54 Ответить
Трамп как и шас Байден ничего не значит , главное Конгресс и Сенат , а республиканцы щас теряют рейтинг из за Джонсона
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18.02.2024 12:28 Ответить
нет защиты границы и помощи союзникам
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18.02.2024 12:30 Ответить
Давно был в США?
Рейтинг республиканцев чем мерял? Своим....???
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19.02.2024 05:49 Ответить
Тре перестати скігліти і браті лопату - і пиндити нею москалЯ)))
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18.02.2024 13:24 Ответить
Рютте все розуміє вірно.
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18.02.2024 17:26 Ответить
 
 