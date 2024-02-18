"Прекратите ныть из-за Трампа": Рютте призвал Европу сосредоточиться на Украине

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте призвал Европейский Союз больше помогать Украине, а не думать о возможной победе на выборах президента США Дональда Трампа.

Об этом он сказал во время дискуссии в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Прежде всего – Украина, мы должны придерживаться выбранного курса. Да, это сложно, но Украина смогла вернуть большую часть территории, которую России удалось захватить два года назад… Мы должны сделать больше, чтобы помочь им. Следовательно, это означает, что придется больше тратить на оборону", - сказал он.

Он также отметил, чтобы было легче помогать украинцам масштабно – нужно наращивать производство оружия, а также нужные боеприпасы и прочее.

По словам Рютте, "это тоже наша война, не буквально, но речь идет о наших ценностях". "И если Путин добьется успеха в Украине, это повлияет на всех нас с точки зрения нашей коллективной безопасности и обороны", - добавил он.

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Премьер-министр Нидерландов также призвал прекратить "стонать, ныть и ворчать по поводу Трампа".

"Мы должны работать с кем бы то ни было. Мы должны это сделать, потому что это в наших интересах. Это имеет решающее значение. И все эти нытья и стоны о Трампе я постоянно слышу в течение последних нескольких дней. Давайте прекратим это делать", - сказал Рютте.