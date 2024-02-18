"Прекратите ныть из-за Трампа": Рютте призвал Европу сосредоточиться на Украине
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте призвал Европейский Союз больше помогать Украине, а не думать о возможной победе на выборах президента США Дональда Трампа.
Об этом он сказал во время дискуссии в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Прежде всего – Украина, мы должны придерживаться выбранного курса. Да, это сложно, но Украина смогла вернуть большую часть территории, которую России удалось захватить два года назад… Мы должны сделать больше, чтобы помочь им. Следовательно, это означает, что придется больше тратить на оборону", - сказал он.
Он также отметил, чтобы было легче помогать украинцам масштабно – нужно наращивать производство оружия, а также нужные боеприпасы и прочее.
По словам Рютте, "это тоже наша война, не буквально, но речь идет о наших ценностях". "И если Путин добьется успеха в Украине, это повлияет на всех нас с точки зрения нашей коллективной безопасности и обороны", - добавил он.
Премьер-министр Нидерландов также призвал прекратить "стонать, ныть и ворчать по поводу Трампа".
"Мы должны работать с кем бы то ни было. Мы должны это сделать, потому что это в наших интересах. Это имеет решающее значение. И все эти нытья и стоны о Трампе я постоянно слышу в течение последних нескольких дней. Давайте прекратим это делать", - сказал Рютте.
Пожалуйста, подождите...
На кого работаешь, тварь?
а ще про різницю між авторитаризмом і тоталітаризмом. Бо прям соромно пояснювати тобі...
Ти перш ніж терміни такі використовувати, хоча б книжку прочитай, а не в інстаграмі на дівок дрочи.
Это что или кто?
Фамилию пуйло не слыхал?
Может, это он напал на Украину,долбень ты хренов?
А тебе давно к нму пора.
Більше уваги виробництву зброї в Європі , і її безпеці , а США у своїх проблемах розберуться і самі .
А то - більшість Європи ( це більше стосується сонного суспільства ) і досі - робить вигляд що нічого не трапилось ,, і лише - сидить та молиться на США ,, на те що вони прийдуть і їх захистять в разі чого .
ще раз для дурнів, які вважають, що "ваювать будемо до пабєди"! Західний світ має змінюваність влади! Якщо на наступних виборах населення скаже НІ розбудові військової індустріі і підтримці України, то ціна всім цим войовничим заявам різношерстних "рютів" дорівнює 0
Тоді трамп матиме повне право послати їх нах .
На рахунок України,можливо зміниться підтримка,незначна,у соціальній підтримці,на це нам варто сподіватись,буде так звана"втома".
Після ковід-параної стало зрозуміло - що з холопами можна робити ,що хочеш ,головне налякати.
Он обеспечен слитками золота в Форт-Нокс?
Он обеспечен выплавкой стали и выработкой э.э. Тоже нет.
Он уже давно не обеспечен даже научным багажом.
Единственный миф на что опирается доллар - это военная машина которая, якобы, можен обьяснить всю неправоту сомневающимся.
И Америке достаточно закукситься в своей перестройке и окончательно развязать руки Китаю.
Обьявлейте деревяшку международной валютой - там и золота валом, и нефти и науЧЕСТВЕННЫЙ импотенциал, и выплавка чугуния...
Ну...КОГДА УЖЕ ???
Рейтинг республиканцев чем мерял? Своим....???