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допомога і підтримка (1116) Рютте Марк (306) Трамп (4275)

"Припиніть скиглити через Трампа": Рютте закликав Європу зосередитися на Україні

марк,рютте

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте закликав Європейський Союз більше допомагати Україні, а не думати про можливу перемогу на виборах президента США Дональда Трампа.

Про це він сказав під час дискусії в рамках Мюнхенської безпекової конференції, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".

"Насамперед - Україна, ми маємо дотримуватися обраного курсу. Так, це складно, але Україна змогла повернути більшу частину території, яку Росії вдалося захопити два роки тому… Ми повинні зробити більше, щоб допомогти їм. Отже, це означає, що доведеться більше витрачати на оборону", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нідерланди поставлять Україні щонайменше 24 винищувачі F-16 згідно з графіком, - Рютте

Він також зазначив, щоб було легше допомагати українцям масштабно - треба нарощувати виробництво зброї, а також потрібні боєприпаси та інше.

За словами Рютте, "це також наша війна, не буквально, але йдеться про наші цінності". "І якщо Путін досягне успіху в Україні, це вплине на всіх нас з погляду нашої колективної безпеки та оборони", - додав він.

Прем'єр-міністр Нідерландів також закликав припинити "стогнати, скиглити та бурчати з приводу Трампа".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп заявив, що зробить для України більше за Байдена

"Ми повинні працювати з ким би там не було. Ми повинні це зробити, тому що це в наших інтересах. Це має вирішальне значення. І всі ці скиглення та стогони про Трампа я постійно чую протягом останніх кількох днів. Припинімо це робити", - сказав Рютте.

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Топ коментарі
+20
Лучше для *****.
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18.02.2024 11:01
+11
Правильно сказано. Но ещё лучше скинуться на хорошего киллера для трампона.
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18.02.2024 10:58
+9
Одно другому не мешает.
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18.02.2024 11:08
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Правильно сказано. Но ещё лучше скинуться на хорошего киллера для трампона.
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18.02.2024 10:58 Відповісти
Лучше для *****.
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18.02.2024 11:01 Відповісти
Одно другому не мешает.
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18.02.2024 11:08 Відповісти
Замовити ***** - нічого не вирішить, а трампона - є певний шанс
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18.02.2024 11:34 Відповісти
Шанс, что останется байден и помощи больше не будет, как нет уже 4 месяца.
На кого работаешь, тварь?
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18.02.2024 12:49 Відповісти
Помирю вас - тієї допомоги від США ні при діючому , ні при новообраному чекати не варто (( Може іще Європа щось зробить , та і то не факт ((
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18.02.2024 17:35 Відповісти
Не треба мене з ним мирити, воно *******.
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19.02.2024 14:29 Відповісти
Все вирішить.
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18.02.2024 13:12 Відповісти
Ні, нічого не вирішить. Там повно ****** на заміну. На землю спустися.
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19.02.2024 14:30 Відповісти
Нема там ****** на заміну. Кожний режим що тримаеться на одній людині, після смерті лідера-автократа падае і починається гризня за владу.
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19.02.2024 15:34 Відповісти
Підручник з історїї перечитай. Особливо історію совка, північної Кореї або Китаю.

а ще про різницю між авторитаризмом і тоталітаризмом. Бо прям соромно пояснювати тобі...
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19.02.2024 16:55 Відповісти
Підручник би тобі перечитати. В КНДР по факту престолонаслідування і режим спирається на міцну ідеологію.
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19.02.2024 17:19 Відповісти
Ти продовжуеш себе закопувати)))) Так ти ж казав що падіння лідера-автократа вирішує все!)))) обісрався? Так хоть визнай, дитинко. А престолонаслідування при абсолютизмі це не автократія?

Ти перш ніж терміни такі використовувати, хоча б книжку прочитай, а не в інстаграмі на дівок дрочи.
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19.02.2024 17:49 Відповісти
Про совок т китай я звісно від тебе вже нічого не почую... воно й зрозуміло.
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19.02.2024 17:53 Відповісти
А що ти хочеш почути? Що і Китай і совок спиралися в першу чергу на ідеологію? Що і в Китаї і в совку було розвінчання культу особистості? В режимах ***** немае ідеології, немае системи що буде працювати коли його не стане. Як тільки він здохне, почнеться гризня за владу тому що в ***** нема оточення ідейних людей.
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19.02.2024 17:56 Відповісти
Хоча, може ти ще у молодших класах.... тоді пробач.
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19.02.2024 17:08 Відповісти
Тебе трампон в куда вставили?
Это что или кто?
Фамилию пуйло не слыхал?
Может, это он напал на Украину,долбень ты хренов?
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18.02.2024 12:47 Відповісти
Иди на своё Ху#ло, отсос трампоновский.
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18.02.2024 13:14 Відповісти
Ты лучше, чем здесь киздеть, ГРОМКО обсуди с трампоном его любимую тему.
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18.02.2024 13:18 Відповісти
https://dl-news.defence-line.org/?p=23689 "... окружной суд Нью-Йорка закончил процесс, начатый в 2022 году генпрокурором города Летицией Джеймс. Еще в начале процесса судья Артур Энгорон, опираясь на представленные в суд доказательства, установил факт мошенничества, совершенный Трампом и топ-менеджментом организации его имени... Период, в который были допущены мошеннические действия, охватывает несколько лет до вступления Трампа в должность президента и даже до предвыборной кампании, в ходе которой он напирал на то, что являясь крайне успешным бизнесменом, он приведет к успеху и Америку... И вот оказывается, что успех Трампа обеспечен мошенничеством. В налоговую службу он показывал убытки или минимальную прибыль, а банкам, в которых его организация брала кредиты - как раз показывал мощные прибыли, о чем он и трубил своим избирателям...
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18.02.2024 13:28 Відповісти
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18.02.2024 13:29 Відповісти
Шото слабо тебя кобзон зовет.
А тебе давно к нму пора.
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27.02.2024 14:23 Відповісти
Свинособака, ты опять тут из своего трампоновского говна вылупилась?
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27.02.2024 15:37 Відповісти
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27.02.2024 15:43 Відповісти
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27.02.2024 16:27 Відповісти
"Ну чё вытаращились? Ну банкрот! Да да! Банкрот! А мне же только ваших денёг и надо было. Если б я был богатый, что, я пошел бы на вашу помойку? - Тьфу! - Свинота необразованная! Если б я был богатый, я бы нашел на Крещатике таких барышень, одетых во все заграничное! С такими вот причёсками! А не сватался бы на вашей поганой Проньке!"
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18.02.2024 13:34 Відповісти
Пріпініть скігліті і бєріть лопату...(мікілка азіров)
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18.02.2024 11:01 Відповісти
біріті бімби і ідіті бамбіті...
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18.02.2024 11:02 Відповісти
на бімби розраховувати не варто! беріть ліпати!
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18.02.2024 11:13 Відповісти
Оце вірно . ! Трамп далеко , а війна у ЄС під боком .
Більше уваги виробництву зброї в Європі , і її безпеці , а США у своїх проблемах розберуться і самі .
А то - більшість Європи ( це більше стосується сонного суспільства ) і досі - робить вигляд що нічого не трапилось ,, і лише - сидить та молиться на США ,, на те що вони прийдуть і їх захистять в разі чого .
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18.02.2024 11:12 Відповісти
я дивлюся населення досі перебуває в світі рожевих поні!
ще раз для дурнів, які вважають, що "ваювать будемо до пабєди"! Західний світ має змінюваність влади! Якщо на наступних виборах населення скаже НІ розбудові військової індустріі і підтримці України, то ціна всім цим войовничим заявам різношерстних "рютів" дорівнює 0
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18.02.2024 11:15 Відповісти
Якщо на наступних виборах населення скаже НІ розбудові військової індустріі і підтримці України, то гріш - ціна такому насєлєнію .
Тоді трамп матиме повне право послати їх нах .
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18.02.2024 11:30 Відповісти
і що? відповідальні за своє населення політики знають чим відрізняється момент, коли ти можеш бути рівноправним партнером і момент доведений до абсолютної радікалізації, коли якісь партнерські відносини не можуть існувати абсолютно!
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18.02.2024 11:35 Відповісти
Військова індустрія,вже потрохи розбудовується, а це мільярди і мільярди грошей, ще прибутки,.Ніхто там не скаже стоп,тому що запустили конвеєр,а це і безпека Європи. Військові потирають руки,адже надходить нове ******* озброєння,а політики мають на чому грати,як у себе вдома так і на міжнародній арені,це також гроші для ООН,НАТО, та інших організацій.
На рахунок України,можливо зміниться підтримка,незначна,у соціальній підтримці,на це нам варто сподіватись,буде так звана"втома".
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18.02.2024 11:43 Відповісти
гроші на всі ці військові забавки беруться з грошей населення! якщо населення скаже "НІ", на цьому всі ті забавки закінчаться!
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18.02.2024 11:46 Відповісти
Що те стадо скаже?
Після ковід-параної стало зрозуміло - що з холопами можна робити ,що хочеш ,головне налякати.
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18.02.2024 13:27 Відповісти
Если не ждать Америку, что прийдёт и защитит, тогда возникает вопрос, а почему мы принимаем напечатанную бумагу, доллар как средство оплаты.
Он обеспечен слитками золота в Форт-Нокс?
Он обеспечен выплавкой стали и выработкой э.э. Тоже нет.
Он уже давно не обеспечен даже научным багажом.
Единственный миф на что опирается доллар - это военная машина которая, якобы, можен обьяснить всю неправоту сомневающимся.
И Америке достаточно закукситься в своей перестройке и окончательно развязать руки Китаю.
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18.02.2024 14:02 Відповісти
Какие проблемы?????
Обьявлейте деревяшку международной валютой - там и золота валом, и нефти и науЧЕСТВЕННЫЙ импотенциал, и выплавка чугуния...
Ну...КОГДА УЖЕ ???
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19.02.2024 01:39 Відповісти
це говорить майбутній Генсек НАТО.
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18.02.2024 16:05 Відповісти
Хоть кто то. Серуны бздлявые массово!
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18.02.2024 11:15 Відповісти
Приструнив Європу -- Трамп бодрить
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18.02.2024 11:38 Відповісти
Припиніть скиглити на Трампа. Гайда в крамнички, де продають картини для вишивання бісером і нитками та купуйте портрети Найвєлічйного, абдристовича і Кіма. Вишивайте і кадіть в квартирі чи будинку, вони сильно на кілометри відганяють кацапсьеі ракети. А якщо у Вас ще буде картина "Вова - мочи их", звичайно, як заповідував "квартал" на російській мові, то захистить і від КАБів.
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18.02.2024 11:50 Відповісти
Оце притомний політик, не надіється на непевних союзників з іншого континенту
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18.02.2024 11:58 Відповісти
Рютте Хвала!
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18.02.2024 12:19 Відповісти
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18.02.2024 12:21 Відповісти
А польоти на Марс він не обговорював? Я вважаю що с такими колегами із адміністрацій президентів інших країн йому краще обговорювати питання як краще перед переговорами заточувати олівці, який папер для записів класти на стіл, в яких бутилках ставити мінералку, де стоятимуть попільнички, як подавати зерна у та каву і т.д
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18.02.2024 12:54 Відповісти
Трамп как и шас Байден ничего не значит , главное Конгресс и Сенат , а республиканцы щас теряют рейтинг из за Джонсона
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18.02.2024 12:28 Відповісти
нет защиты границы и помощи союзникам
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18.02.2024 12:30 Відповісти
Давно был в США?
Рейтинг республиканцев чем мерял? Своим....???
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19.02.2024 05:49 Відповісти
Тре перестати скігліти і браті лопату - і пиндити нею москалЯ)))
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18.02.2024 13:24 Відповісти
Рютте все розуміє вірно.
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18.02.2024 17:26 Відповісти
 
 