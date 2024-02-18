"Припиніть скиглити через Трампа": Рютте закликав Європу зосередитися на Україні
Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте закликав Європейський Союз більше допомагати Україні, а не думати про можливу перемогу на виборах президента США Дональда Трампа.
Про це він сказав під час дискусії в рамках Мюнхенської безпекової конференції, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".
"Насамперед - Україна, ми маємо дотримуватися обраного курсу. Так, це складно, але Україна змогла повернути більшу частину території, яку Росії вдалося захопити два роки тому… Ми повинні зробити більше, щоб допомогти їм. Отже, це означає, що доведеться більше витрачати на оборону", - сказав він.
Він також зазначив, щоб було легше допомагати українцям масштабно - треба нарощувати виробництво зброї, а також потрібні боєприпаси та інше.
За словами Рютте, "це також наша війна, не буквально, але йдеться про наші цінності". "І якщо Путін досягне успіху в Україні, це вплине на всіх нас з погляду нашої колективної безпеки та оборони", - додав він.
Прем'єр-міністр Нідерландів також закликав припинити "стогнати, скиглити та бурчати з приводу Трампа".
"Ми повинні працювати з ким би там не було. Ми повинні це зробити, тому що це в наших інтересах. Це має вирішальне значення. І всі ці скиглення та стогони про Трампа я постійно чую протягом останніх кількох днів. Припинімо це робити", - сказав Рютте.
Будь ласка, зачекайте...
На кого работаешь, тварь?
а ще про різницю між авторитаризмом і тоталітаризмом. Бо прям соромно пояснювати тобі...
Ти перш ніж терміни такі використовувати, хоча б книжку прочитай, а не в інстаграмі на дівок дрочи.
Это что или кто?
Фамилию пуйло не слыхал?
Может, это он напал на Украину,долбень ты хренов?
А тебе давно к нму пора.
Більше уваги виробництву зброї в Європі , і її безпеці , а США у своїх проблемах розберуться і самі .
А то - більшість Європи ( це більше стосується сонного суспільства ) і досі - робить вигляд що нічого не трапилось ,, і лише - сидить та молиться на США ,, на те що вони прийдуть і їх захистять в разі чого .
ще раз для дурнів, які вважають, що "ваювать будемо до пабєди"! Західний світ має змінюваність влади! Якщо на наступних виборах населення скаже НІ розбудові військової індустріі і підтримці України, то ціна всім цим войовничим заявам різношерстних "рютів" дорівнює 0
Тоді трамп матиме повне право послати їх нах .
На рахунок України,можливо зміниться підтримка,незначна,у соціальній підтримці,на це нам варто сподіватись,буде так звана"втома".
Після ковід-параної стало зрозуміло - що з холопами можна робити ,що хочеш ,головне налякати.
Он обеспечен слитками золота в Форт-Нокс?
Он обеспечен выплавкой стали и выработкой э.э. Тоже нет.
Он уже давно не обеспечен даже научным багажом.
Единственный миф на что опирается доллар - это военная машина которая, якобы, можен обьяснить всю неправоту сомневающимся.
И Америке достаточно закукситься в своей перестройке и окончательно развязать руки Китаю.
Обьявлейте деревяшку международной валютой - там и золота валом, и нефти и науЧЕСТВЕННЫЙ импотенциал, и выплавка чугуния...
Ну...КОГДА УЖЕ ???
Рейтинг республиканцев чем мерял? Своим....???