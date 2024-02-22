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Новини Війна
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Світ не забуде, хто несе відповідальність за війну в Україні, - Бербок

бербок

Напередодні зустрічі G20 у Бразилії глава МЗС Німеччини Анналена Бербок нагадала президенту РФ Володимиру Путіну про його відповідальність за глобальні наслідки агресивної війни в Україні. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише DW.

"Якщо Путін вважає, що через два роки світ забуде, хто несе відповідальність за війну в Україні та її драматичні глобальні наслідки, він помиляється", - наголосила Бербок.

Вона запевнила, що Німеччина ніколи не відступить від базових принципів ООН та буде підтримувати Україну, поки її народ не зможе знову жити у мирі та свободі.

"Ми відкидаємо жорстокі дії російського уряду, який зацікавлений лише у нав'язуванні права сильного", – додала урядовиця.

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Автор: 

путін володимир (23821) Анналена Бербок (456)


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Топ коментарі
+3
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22.02.2024 10:04
+2
З такою підтримкою світ ризикує з часом забути, що колись була Україна.
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22.02.2024 09:44
+2
А ми у той час не забудемо хто нас звав на шашлики у час нападу.
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22.02.2024 09:51
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З такою підтримкою світ ризикує з часом забути, що колись була Україна.
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22.02.2024 09:44 Відповісти
Якщо і забуде то років через 100, якщо кацапи будуть захоплювати за рік по 0,4% території України. А тому, що Єпропа підтримає нас сотнями тисяч снарядів, технікою, грошима.
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22.02.2024 10:00 Відповісти
Якщо скінчаться ЗСУ, захоплення піде такими темпами, що через три доби польські фермери вже будуть влаштовувати блокаду руснявим танкам.
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22.02.2024 10:13 Відповісти
Якщо і скінчаться то разом з рашистами
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22.02.2024 12:54 Відповісти
Польська мрія: щоб росія і Україна взаємознищились.
У математики, однак, інша думка.
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22.02.2024 12:55 Відповісти
Не бачу такої мрії. Така мрія лише в польскьих підх#йловників, які відпрацьовують в Польші гроші Кремля
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22.02.2024 12:57 Відповісти
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22.02.2024 12:59 Відповісти
Очікування і мрія різні речі. Про мрії можн було б казати, якби стаття називалась, що поляки ЧЕКАЮТЬ, що війна....
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22.02.2024 19:56 Відповісти
А ми у той час не забудемо хто нас звав на шашлики у час нападу.
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22.02.2024 09:51 Відповісти
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22.02.2024 10:04 Відповісти
Абсолютно такі ж самі наративи, як містер Джо на минулому тижні. Ніхто нізабит, нішто нізабита. Шо тут казати...
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22.02.2024 09:52 Відповісти
Так званому (умовно) "Світу" корисно відволікати рашку на війну з Україною, поки "вони" (якийсь корпорації) вирішують свої проблеми.
Всі ці заяви по суті "білий шум".😇
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22.02.2024 09:53 Відповісти
Світ не забуде, хто несе відповідальність за війну в Україні, - Бербок. Світ з часом все забуває. Хто розв'язав другу світову війну? Недавно т.Пу сказав, що Польща напала на Німеччину...
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22.02.2024 09:57 Відповісти
Може це і добре, що він так сказав. Меньше в світі помиляючихся зостанеться. А то он поляки вже перейшли всі межі
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22.02.2024 10:19 Відповісти
Дякую! На польській кухні варганиться надто складне вариво... Польща аграрна безнадійно відстала від всієї Європи і неконкурентно- спроможна... Живуть на дотаціях ... А бізнес жорстокий... США пережили той період в 30-тих роках минулого... ( романи Сінклера...)

Там де дотації, там завжди переважає політика... Тому і спецслужби РФ там мають кого купляти і направляти... То складне вариво польської реальності і політики...

Рекомендую ознайомитисчя включаючи коментарі https://dumskaya.net/news/ruka-moskvy-ili-vnutrennie-problemy-agrariev-kak-182458/ua/
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22.02.2024 10:31 Відповісти
Мы тебя не забудем, но и хрен вспомним...
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22.02.2024 10:02 Відповісти
що, і пам'ятник зниклій Україні поставите в Берліні? Дякуємо, дуже дякуємо
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22.02.2024 10:12 Відповісти
Світ не забуде, хто несе відповідальність за війну в Україні, - Бербок Через те , що фріци дуже скоро забули,як совок насилував Німеччину ,вбивав і руйнував фатерлянд, і почав з ним дружити ,як з ріднею ,його нащадок, нащадок рашизму-куйло всія 3,14дерація, почав те ж саме повторювати із своїми сусідами , а кульмінацією рашистського кровопття і вбивства невинного народу і руйнацією країни він вибрав Україну
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22.02.2024 10:30 Відповісти
Потрібно не забувати тих, хто викормлював путінську рашку 20+ років, вкладав туди інвестиції, давав преференції на спорудження труби і т.д.
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22.02.2024 12:49 Відповісти
 
 