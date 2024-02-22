Світ не забуде, хто несе відповідальність за війну в Україні, - Бербок
Напередодні зустрічі G20 у Бразилії глава МЗС Німеччини Анналена Бербок нагадала президенту РФ Володимиру Путіну про його відповідальність за глобальні наслідки агресивної війни в Україні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише DW.
"Якщо Путін вважає, що через два роки світ забуде, хто несе відповідальність за війну в Україні та її драматичні глобальні наслідки, він помиляється", - наголосила Бербок.
Вона запевнила, що Німеччина ніколи не відступить від базових принципів ООН та буде підтримувати Україну, поки її народ не зможе знову жити у мирі та свободі.
"Ми відкидаємо жорстокі дії російського уряду, який зацікавлений лише у нав'язуванні права сильного", – додала урядовиця.
Топ коментарі
+3 Підлога Маккартні
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У математики, однак, інша думка.
Всі ці заяви по суті "білий шум".😇
Там де дотації, там завжди переважає політика... Тому і спецслужби РФ там мають кого купляти і направляти... То складне вариво польської реальності і політики...
Рекомендую ознайомитисчя включаючи коментарі https://dumskaya.net/news/ruka-moskvy-ili-vnutrennie-problemy-agrariev-kak-182458/ua/