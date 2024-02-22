Світ не забуде, хто несе відповідальність за війну в Україні, - Бербок

Напередодні зустрічі G20 у Бразилії глава МЗС Німеччини Анналена Бербок нагадала президенту РФ Володимиру Путіну про його відповідальність за глобальні наслідки агресивної війни в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише DW.

"Якщо Путін вважає, що через два роки світ забуде, хто несе відповідальність за війну в Україні та її драматичні глобальні наслідки, він помиляється", - наголосила Бербок.

Вона запевнила, що Німеччина ніколи не відступить від базових принципів ООН та буде підтримувати Україну, поки її народ не зможе знову жити у мирі та свободі.

"Ми відкидаємо жорстокі дії російського уряду, який зацікавлений лише у нав'язуванні права сильного", – додала урядовиця.

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