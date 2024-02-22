У Бундестазі обговорюватимуть передачу Taurus Україні

22 лютого у Бундестазі відбудуться дебати щодо надання Україні ракет Taurus.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Tagesschau.

Видання зазначає, що на розгляд винесені два тексти. В одному, від фракцій "світлофорної коаліції" – СДПН, "Зелених" та "Вільних демократів", узагальнено йдеться про постачання Україні додаткових далекобійних систем без конкретики. Всередині коаліції, як відомо, немає єдності з цього питання.

У другому проєкті, від опозиційної ХДС-ХСС, прямо згадані Taurus.

"Результати обговорень у Бундестазі стануть радше формальністю, оскільки саме рішення залежить від уряду", - йдеться в матеріалі.

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