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Новини
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У Бундестазі обговорюватимуть передачу Taurus Україні

ракета,taurus

22 лютого у Бундестазі відбудуться дебати щодо надання Україні ракет Taurus.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Tagesschau.

Видання зазначає, що на розгляд винесені два тексти. В одному, від фракцій "світлофорної коаліції" – СДПН, "Зелених" та "Вільних демократів", узагальнено йдеться про постачання Україні додаткових далекобійних систем без конкретики. Всередині коаліції, як відомо, немає єдності з цього питання.

У другому проєкті, від опозиційної ХДС-ХСС, прямо згадані Taurus.

"Результати обговорень у Бундестазі стануть радше формальністю, оскільки саме рішення залежить від уряду", - йдеться в матеріалі.

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Автор: 

Німеччина (7357) ракети (4023) Україна (5894) Бундестаг (195)


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Топ коментарі
+7
ГОсподи. Якщо не передасте то РФ нашле вам ще 30 млн арабів. Альо. Проти вас уже ведуть війну і думаю - ви уже програли бо демографія зробить своє. Мініміні шанс - це знищити РФ
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22.02.2024 10:56
+4
Дебати потужні?
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22.02.2024 10:57
+4
Так вже майже півроку обговорюєте!!!!
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22.02.2024 10:58
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ГОсподи. Якщо не передасте то РФ нашле вам ще 30 млн арабів. Альо. Проти вас уже ведуть війну і думаю - ви уже програли бо демографія зробить своє. Мініміні шанс - це знищити РФ
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22.02.2024 10:56 Відповісти
Так вже майже півроку обговорюєте!!!!
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22.02.2024 10:58 Відповісти
Дебати потужні?
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22.02.2024 10:57 Відповісти
Створюють видимість роботи. Сцикуни, що потакають диктаторам
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22.02.2024 10:58 Відповісти
передайте, а потім обговорюйте ))
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22.02.2024 11:06 Відповісти
Добоговорюються що будуть пуляти Тауруси по своїй території . Бо по території раши не можна
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22.02.2024 11:35 Відповісти
там 100 з чимось тільки за а інші проти
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22.02.2024 11:36 Відповісти
На отримання мацковією 400 ракет, від Ірану та КНДР, це обговорення зовсім не вплинуло! Ви собі обговорюйте, а воєнний злочинець, їх уже отримав…
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22.02.2024 11:56 Відповісти
Ще тиждень, і німці у Бундестазі будуть планувати як ці ракети використати, щоб касапи не поперли на НАТО.
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22.02.2024 12:11 Відповісти
Ви Німці просрали свою свободу завдяки агентам меркель та штанмаер...тепер араби та різна шваль у вас у дома.
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22.02.2024 12:42 Відповісти
обговорюють, наговорюють, отговорюють, приговорюють, і заговорюють. що це? німці, що з вами сталось? Слава ЗСУ!
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22.02.2024 13:06 Відповісти
обговоруни срані
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22.02.2024 14:49 Відповісти
 
 