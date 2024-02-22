УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13835 відвідувачів онлайн
Новини
4 454 27

Екснардепа ОПЗЖ Рабіновича судитимуть за державну зраду

рабинович

Колишній нардеп забороненої політичної партії "ОПЗЖ" Вадим Рабінович постане перед судом за держзраду.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

"Депутат розповсюджував серед населення та політичного керівництва країн Європейського Союзу антиукраїнську пропагандистську інформацію.

Вадим Рабінович у своїх численних виступах та інтерв’ю оприлюднював маніпулятивні висловлювання, що несли шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, державній, економічній та інформаційній безпеці України. Його пропагандистська діяльність допомагала керівництву російської федерації досягати своїх військово-політичних цілей та забезпечувала рф ідеологічну допомогу в проведенні підривної діяльності проти України", - йдеться в повідомленні.

Наразі обвинувальний акт щодо Рабіновича направлено до суду.

Нагадаємо, 5 вересня Рабіновича було оголошено в розшук.

Також читайте: Суд заочно арештував екснардепа ОПЗЖ Рабіновича, - ДБР

Автор: 

Рабінович Вадим (198) державна зрада (1686) ДБР (3494)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+27
Черговий борець з Порохом звинувачується в державній зраді....класика...
показати весь коментар
22.02.2024 11:16
+19
підрило жидоморде
показати весь коментар
22.02.2024 11:11
+15
На цей час в Україні перебувають політики і навіть керівник цієї самої ОПЗЖ що висловлювали те саме що і Рабінович та діяли так само як він. Але чомусь судити збираються того хто десь далеко за межами України і котрий навряд чи буде реально покараний, бо його не екстрадують до нашої держави, а тих хто тут і зараз може бути реально, фізично притягнутим до відповідальності за антиукраїнську діяльність чомусь гуляє на волі і у слідчих держорганів до них не має ніяких питань!!! Це у черговий раз демонструє, що ******* керівництво України НЕ ЗБИРАЄТЬСЯ ні з чим антиукраїнським боротися у реальності, а лише РОБИТЬ ВИГЛЯД що саме цим і займається витрачаючи на ці спектаклі наші гроші з бюджету країни!!!
показати весь коментар
22.02.2024 11:24
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
підрило жидоморде
показати весь коментар
22.02.2024 11:11 Відповісти
і русскоязичьноє прі том
показати весь коментар
22.02.2024 11:17 Відповісти
Навіть сало їв у кремлі. Як старий сідєлєц чкурнув тільки відчув загрозу пердаку.
показати весь коментар
22.02.2024 12:12 Відповісти
Черговий борець з Порохом звинувачується в державній зраді....класика...
показати весь коментар
22.02.2024 11:16 Відповісти
Нещодавно , ця вражина знаходилась в Ізралі , а можливо вже на росіі,
так як там проживає його рідня ,
тому брати його потрібно було тоді , коли він був
у ВР України !!
показати весь коментар
22.02.2024 11:22 Відповісти
Керівник ОПЗЖ Бойко Юрій Анатолійович знаходиться в Україні, працює у парламенті, і робив усе те саме що й Рабінович, але він чомусь "недоторканий", його не затримують, не судять і не збираються карати. Висновок - усі ці показові ЗАОЧНІ суди проти зрадників є лише виставою для глядачів та прихильників ЗЕзидента. У реальності керівництво України обране у 2019-му НЕ ЗБИРАЄТЬСЯ боротися зі зрадниками держави та карати їх і лише робить вигляд. До того ж, на увесь цей балаган витрачаються державні гроші за котрі НІБИТО проводиться слідство та проводяться НІБИТО суди! Обрали шоу-мена, от окрім шоу нічого і не маємо, а на РЕАЛЬНІ справи актор і не здатен, він може лише ГРАТИ РОЛЬ президента, як його оточення ГРАЄ РОЛЬ керування країною. Як гадаєте, здатна ВИСТАВА реально зупинити ворога?! Висновок - Україна чине супротив рашистському окупанту не завдяки а ВСУПЕРЕЧ діям ********* керівництва нашої держави!!!
показати весь коментар
22.02.2024 11:35 Відповісти
На цей час в Україні перебувають політики і навіть керівник цієї самої ОПЗЖ що висловлювали те саме що і Рабінович та діяли так само як він. Але чомусь судити збираються того хто десь далеко за межами України і котрий навряд чи буде реально покараний, бо його не екстрадують до нашої держави, а тих хто тут і зараз може бути реально, фізично притягнутим до відповідальності за антиукраїнську діяльність чомусь гуляє на волі і у слідчих держорганів до них не має ніяких питань!!! Це у черговий раз демонструє, що ******* керівництво України НЕ ЗБИРАЄТЬСЯ ні з чим антиукраїнським боротися у реальності, а лише РОБИТЬ ВИГЛЯД що саме цим і займається витрачаючи на ці спектаклі наші гроші з бюджету країни!!!
показати весь коментар
22.02.2024 11:24 Відповісти
"ловят? - как поймают -на кол посадить!, а уж потом!!!........."
показати весь коментар
22.02.2024 11:27 Відповісти
...і до чого цей "боротьба з млинами", ловіть тих, хто поки шо в Україні: дермак, татаров, гнидьманцев, арахніда....
показати весь коментар
22.02.2024 11:28 Відповісти
Ви забули кого обрали президентом України та кого він призначав на високі посади?! Тож робить що вміє - шоу, вистави, кіно.....! А Ви чого чекали від актора, аби він щось будував та робив щось реальне?! Ні, він може лише працювати із емоціями, відчуттями, на інше його не навчали і досвіду не було, а відсутність розуму не дозволяє навчатися чомусь новому!
показати весь коментар
22.02.2024 11:45 Відповісти
Ложив він на той суд !
показати весь коментар
22.02.2024 11:32 Відповісти
Дбр Ізраїль своїх громадян не видає !
показати весь коментар
22.02.2024 11:32 Відповісти
Никогда не покупайте сушеные кольца кальмаров возле синагоги.
показати весь коментар
22.02.2024 11:35 Відповісти
Московськай пісняр Рабінович, з піснею, вставай страна ахромния…
А казали люди, що воно вдавилося, в ізгнанії… на мацковії… Ківа з гіві, матиролою, зачекалися ..
показати весь коментар
22.02.2024 11:38 Відповісти
Цирк на дроті-судять тих до кого не дотянуться, а до кого можна дотягнутися тримають в ОПі та ВР.
показати весь коментар
22.02.2024 11:39 Відповісти
Дубль: Керівник ОПЗЖ Бойко Юрій Анатолійович знаходиться в Україні, працює у парламенті, і робив усе те саме що й Рабінович, але він чомусь "недоторканий", а ще глядачі YouTube можуть часто зустріти його саморекламу, що не копійки коштує, чим намагається знов закликати до себе своїх колишніх прихильників, і його не затримують, не судять і не збираються карати. Висновок - усі ці показові ЗАОЧНІ суди проти зрадників є лише виставою для глядачів та прихильників ЗЕзидента. У реальності керівництво України обране у 2019-му НЕ ЗБИРАЄТЬСЯ боротися зі зрадниками держави та карати їх і лише робить вигляд. До того ж, на увесь цей балаган витрачаються державні гроші за котрі НІБИТО проводиться слідство та проводяться НІБИТО суди! Обрали шоу-мена, от окрім шоу нічого і не маємо, а на РЕАЛЬНІ справи актор і не здатен, він може лише ГРАТИ РОЛЬ президента, як його оточення ГРАЄ П'ЄСУ керування країною. Як гадаєте, здатна ВИСТАВА реально зупинити ворога?! Висновок - Україна чине супротив рашистському окупанту не завдяки а ВСУПЕРЕЧ діям ********* керівництва нашої держави!!!
показати весь коментар
22.02.2024 11:40 Відповісти
На ДБР прозрение снизошло. Ты смотри. Наверное, ученые из ДБР открыли способ снятия ручного тормоза в своих головах. Впечатляет!
показати весь коментар
22.02.2024 11:45 Відповісти
Ефект Павлова. ОПа включила лампочку і дбр почала метатись в пошуках поживи.
показати весь коментар
22.02.2024 12:15 Відповісти
А що там кучмо, він не зрадив?
Хто розікрав оборону та зробив країну не боєздатною, де кримінальні справи з цього приводу?
показати весь коментар
22.02.2024 11:48 Відповісти
воно народилося
зрадником
та досі на волі..
показати весь коментар
22.02.2024 12:01 Відповісти
Він вже в ЦАХАЛі !
показати весь коментар
22.02.2024 12:09 Відповісти
Не забуваєм Бойко,Татарова та інших зрадників які як щури причаілись до слушної години.
показати весь коментар
22.02.2024 12:38 Відповісти
Значить цього бандита вже давно немає в Україні - не цікава буде чергова серія 95 кварталу!
показати весь коментар
22.02.2024 13:08 Відповісти
Постане перед судом за держзраду...Але
зловити його,щоб він постав поки що немає змоги тому він постане уявно🤦
показати весь коментар
22.02.2024 13:25 Відповісти
А ні чого не буде. Євреі своїх не здають. Дочка в Москві , там і батько.
показати весь коментар
22.02.2024 13:31 Відповісти
....свої тут всюди ,все парєшають , головне запустити дискусії, щоб було шумно .
показати весь коментар
22.02.2024 21:10 Відповісти
Старый позор Харькова, прохиндей продуманный. Бабла упёр после 91 г немеряно. В Израиле он. Иногда в Вене видели с другим гамнюком мура мураевым. Тоже позор с тех мест, с Чугуева. Кофеек пьют по венски, и ******* комуняцкое Симоненко там же третьим. Дули крутят твари, кому, не стану печатать. Сами знаете.
показати весь коментар
22.02.2024 22:36 Відповісти
 
 