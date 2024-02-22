Екснардепа ОПЗЖ Рабіновича судитимуть за державну зраду

Колишній нардеп забороненої політичної партії "ОПЗЖ" Вадим Рабінович постане перед судом за держзраду.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

"Депутат розповсюджував серед населення та політичного керівництва країн Європейського Союзу антиукраїнську пропагандистську інформацію.



Вадим Рабінович у своїх численних виступах та інтерв’ю оприлюднював маніпулятивні висловлювання, що несли шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, державній, економічній та інформаційній безпеці України. Його пропагандистська діяльність допомагала керівництву російської федерації досягати своїх військово-політичних цілей та забезпечувала рф ідеологічну допомогу в проведенні підривної діяльності проти України", - йдеться в повідомленні.

Наразі обвинувальний акт щодо Рабіновича направлено до суду.

Нагадаємо, 5 вересня Рабіновича було оголошено в розшук.

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