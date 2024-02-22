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Рабинович (246) государственная измена (1489) ГБР (2812)

Экс-нардепа ОПЗЖ Рабиновича будут судить за государственную измену

рабинович

Бывший нардеп запрещенной политической партии "ОПЗЖ" Вадим Рабинович предстанет перед судом за госизмену.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Депутат распространял среди населения и политического руководства стран Европейского Союза антиукраинскую пропагандистскую информацию.

"Вадим Рабинович в своих многочисленных выступлениях и интервью обнародовал манипулятивные высказывания, которые вредили суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, государственной, экономической и информационной безопасности Украины. Его пропагандистская деятельность помогала руководству российской федерации достигать своих военно-политических целей и обеспечивала РФ идеологическую помощь в проведении подрывной деятельности против Украины", - говорится в сообщении.

В настоящее время обвинительный акт в отношении Рабиновича направлен в суд.

Напомним, 5 сентября Рабинович был объявлен в розыск.

Читайте также: Суд заочно арестовал экснардепа ОПЗЖ Рабиновича, - ГБР
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Топ комментарии
+27
Черговий борець з Порохом звинувачується в державній зраді....класика...
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22.02.2024 11:16
+19
підрило жидоморде
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22.02.2024 11:11
+15
На цей час в Україні перебувають політики і навіть керівник цієї самої ОПЗЖ що висловлювали те саме що і Рабінович та діяли так само як він. Але чомусь судити збираються того хто десь далеко за межами України і котрий навряд чи буде реально покараний, бо його не екстрадують до нашої держави, а тих хто тут і зараз може бути реально, фізично притягнутим до відповідальності за антиукраїнську діяльність чомусь гуляє на волі і у слідчих держорганів до них не має ніяких питань!!! Це у черговий раз демонструє, що ******* керівництво України НЕ ЗБИРАЄТЬСЯ ні з чим антиукраїнським боротися у реальності, а лише РОБИТЬ ВИГЛЯД що саме цим і займається витрачаючи на ці спектаклі наші гроші з бюджету країни!!!
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22.02.2024 11:24
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підрило жидоморде
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22.02.2024 11:11 Ответить
і русскоязичьноє прі том
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22.02.2024 11:17 Ответить
Навіть сало їв у кремлі. Як старий сідєлєц чкурнув тільки відчув загрозу пердаку.
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22.02.2024 12:12 Ответить
Черговий борець з Порохом звинувачується в державній зраді....класика...
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22.02.2024 11:16 Ответить
Нещодавно , ця вражина знаходилась в Ізралі , а можливо вже на росіі,
так як там проживає його рідня ,
тому брати його потрібно було тоді , коли він був
у ВР України !!
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22.02.2024 11:22 Ответить
Керівник ОПЗЖ Бойко Юрій Анатолійович знаходиться в Україні, працює у парламенті, і робив усе те саме що й Рабінович, але він чомусь "недоторканий", його не затримують, не судять і не збираються карати. Висновок - усі ці показові ЗАОЧНІ суди проти зрадників є лише виставою для глядачів та прихильників ЗЕзидента. У реальності керівництво України обране у 2019-му НЕ ЗБИРАЄТЬСЯ боротися зі зрадниками держави та карати їх і лише робить вигляд. До того ж, на увесь цей балаган витрачаються державні гроші за котрі НІБИТО проводиться слідство та проводяться НІБИТО суди! Обрали шоу-мена, от окрім шоу нічого і не маємо, а на РЕАЛЬНІ справи актор і не здатен, він може лише ГРАТИ РОЛЬ президента, як його оточення ГРАЄ РОЛЬ керування країною. Як гадаєте, здатна ВИСТАВА реально зупинити ворога?! Висновок - Україна чине супротив рашистському окупанту не завдяки а ВСУПЕРЕЧ діям ********* керівництва нашої держави!!!
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22.02.2024 11:35 Ответить
На цей час в Україні перебувають політики і навіть керівник цієї самої ОПЗЖ що висловлювали те саме що і Рабінович та діяли так само як він. Але чомусь судити збираються того хто десь далеко за межами України і котрий навряд чи буде реально покараний, бо його не екстрадують до нашої держави, а тих хто тут і зараз може бути реально, фізично притягнутим до відповідальності за антиукраїнську діяльність чомусь гуляє на волі і у слідчих держорганів до них не має ніяких питань!!! Це у черговий раз демонструє, що ******* керівництво України НЕ ЗБИРАЄТЬСЯ ні з чим антиукраїнським боротися у реальності, а лише РОБИТЬ ВИГЛЯД що саме цим і займається витрачаючи на ці спектаклі наші гроші з бюджету країни!!!
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22.02.2024 11:24 Ответить
"ловят? - как поймают -на кол посадить!, а уж потом!!!........."
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22.02.2024 11:27 Ответить
...і до чого цей "боротьба з млинами", ловіть тих, хто поки шо в Україні: дермак, татаров, гнидьманцев, арахніда....
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22.02.2024 11:28 Ответить
Ви забули кого обрали президентом України та кого він призначав на високі посади?! Тож робить що вміє - шоу, вистави, кіно.....! А Ви чого чекали від актора, аби він щось будував та робив щось реальне?! Ні, він може лише працювати із емоціями, відчуттями, на інше його не навчали і досвіду не було, а відсутність розуму не дозволяє навчатися чомусь новому!
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22.02.2024 11:45 Ответить
Ложив він на той суд !
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22.02.2024 11:32 Ответить
Дбр Ізраїль своїх громадян не видає !
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22.02.2024 11:32 Ответить
Никогда не покупайте сушеные кольца кальмаров возле синагоги.
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22.02.2024 11:35 Ответить
Московськай пісняр Рабінович, з піснею, вставай страна ахромния…
А казали люди, що воно вдавилося, в ізгнанії… на мацковії… Ківа з гіві, матиролою, зачекалися ..
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22.02.2024 11:38 Ответить
Цирк на дроті-судять тих до кого не дотянуться, а до кого можна дотягнутися тримають в ОПі та ВР.
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22.02.2024 11:39 Ответить
Дубль: Керівник ОПЗЖ Бойко Юрій Анатолійович знаходиться в Україні, працює у парламенті, і робив усе те саме що й Рабінович, але він чомусь "недоторканий", а ще глядачі YouTube можуть часто зустріти його саморекламу, що не копійки коштує, чим намагається знов закликати до себе своїх колишніх прихильників, і його не затримують, не судять і не збираються карати. Висновок - усі ці показові ЗАОЧНІ суди проти зрадників є лише виставою для глядачів та прихильників ЗЕзидента. У реальності керівництво України обране у 2019-му НЕ ЗБИРАЄТЬСЯ боротися зі зрадниками держави та карати їх і лише робить вигляд. До того ж, на увесь цей балаган витрачаються державні гроші за котрі НІБИТО проводиться слідство та проводяться НІБИТО суди! Обрали шоу-мена, от окрім шоу нічого і не маємо, а на РЕАЛЬНІ справи актор і не здатен, він може лише ГРАТИ РОЛЬ президента, як його оточення ГРАЄ П'ЄСУ керування країною. Як гадаєте, здатна ВИСТАВА реально зупинити ворога?! Висновок - Україна чине супротив рашистському окупанту не завдяки а ВСУПЕРЕЧ діям ********* керівництва нашої держави!!!
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22.02.2024 11:40 Ответить
На ДБР прозрение снизошло. Ты смотри. Наверное, ученые из ДБР открыли способ снятия ручного тормоза в своих головах. Впечатляет!
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22.02.2024 11:45 Ответить
Ефект Павлова. ОПа включила лампочку і дбр почала метатись в пошуках поживи.
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22.02.2024 12:15 Ответить
А що там кучмо, він не зрадив?
Хто розікрав оборону та зробив країну не боєздатною, де кримінальні справи з цього приводу?
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22.02.2024 11:48 Ответить
воно народилося
зрадником
та досі на волі..
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22.02.2024 12:01 Ответить
Він вже в ЦАХАЛі !
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22.02.2024 12:09 Ответить
Не забуваєм Бойко,Татарова та інших зрадників які як щури причаілись до слушної години.
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22.02.2024 12:38 Ответить
Значить цього бандита вже давно немає в Україні - не цікава буде чергова серія 95 кварталу!
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22.02.2024 13:08 Ответить
Постане перед судом за держзраду...Але
зловити його,щоб він постав поки що немає змоги тому він постане уявно🤦
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22.02.2024 13:25 Ответить
А ні чого не буде. Євреі своїх не здають. Дочка в Москві , там і батько.
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22.02.2024 13:31 Ответить
....свої тут всюди ,все парєшають , головне запустити дискусії, щоб було шумно .
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22.02.2024 21:10 Ответить
Старый позор Харькова, прохиндей продуманный. Бабла упёр после 91 г немеряно. В Израиле он. Иногда в Вене видели с другим гамнюком мура мураевым. Тоже позор с тех мест, с Чугуева. Кофеек пьют по венски, и ******* комуняцкое Симоненко там же третьим. Дули крутят твари, кому, не стану печатать. Сами знаете.
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22.02.2024 22:36 Ответить
 
 