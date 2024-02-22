Экс-нардепа ОПЗЖ Рабиновича будут судить за государственную измену

Бывший нардеп запрещенной политической партии "ОПЗЖ" Вадим Рабинович предстанет перед судом за госизмену.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Депутат распространял среди населения и политического руководства стран Европейского Союза антиукраинскую пропагандистскую информацию.

"Вадим Рабинович в своих многочисленных выступлениях и интервью обнародовал манипулятивные высказывания, которые вредили суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, государственной, экономической и информационной безопасности Украины. Его пропагандистская деятельность помогала руководству российской федерации достигать своих военно-политических целей и обеспечивала РФ идеологическую помощь в проведении подрывной деятельности против Украины", - говорится в сообщении.

В настоящее время обвинительный акт в отношении Рабиновича направлен в суд.

Напомним, 5 сентября Рабинович был объявлен в розыск.

Читайте также: Суд заочно арестовал экснардепа ОПЗЖ Рабиновича, - ГБР