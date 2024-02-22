Комітети Європарламенту підтримали виділення фінансової допомоги на €50 млрд для України

Профільні комітети Європейського парламенту підтримали рішення про створення багаторічної програми фінансової допомоги для України на 50 мільярдів євро.

Про це повідомила депутатка ЄС Віола фон Крамон у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми щойно затвердили UkraineFacility, фінансову допомогу обсягом 50 млрд євро на наступні роки. На наступному пленарному тижні у Страсбурзі парламент ще раз продемонструє солідарність з Україною", - зазначила фон Крамон.

Повідомлення з’явилося також на сайті Європарламенту.

Зазначається, що бюджетний комітет, комітет із закордонних справ та комітет з питань промисловості, наукових досліджень та енергетики затвердили рішення про перегляд довгострокового бюджету ЄС, у яке входить, зокрема, Ukraine Facility.

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