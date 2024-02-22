УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12461 відвідувач онлайн
Новини Фінансова допомога Україні
710 2

Комітети Європарламенту підтримали виділення фінансової допомоги на €50 млрд для України

єс,європарламент

Профільні комітети Європейського парламенту підтримали рішення про створення багаторічної програми фінансової допомоги для України на 50 мільярдів євро.

Про це повідомила депутатка ЄС Віола фон Крамон у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми щойно затвердили UkraineFacility, фінансову допомогу обсягом 50 млрд євро на наступні роки. На наступному пленарному тижні у Страсбурзі парламент ще раз продемонструє солідарність з Україною", - зазначила фон Крамон.

Повідомлення з’явилося також на сайті Європарламенту.

Зазначається, що бюджетний комітет, комітет із закордонних справ та комітет з питань промисловості, наукових досліджень та енергетики затвердили рішення про перегляд довгострокового бюджету ЄС, у яке входить, зокрема, Ukraine Facility.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна отримає перший транш фінансової підтримки ЄС на €50 млрд на початку березня, - єврокомісар Варгеї

Автор: 

Європарламент (1045) допомога (8348) Євросоюз (13408)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну,ще тиждень,і гроші підуть!Це супер новина!Ще б снарядів кількасот тисяч....
показати весь коментар
22.02.2024 14:35 Відповісти
Европа создала бюрократического монстра какого свет еще не видел.
показати весь коментар
22.02.2024 14:42 Відповісти
 
 