Україна отримає перший транш фінансової підтримки ЄС на €50 млрд на початку березня, - єврокомісар Варгеї

Євросоюз сподівається виділити Україні перший транш з нового пакету фінансової підтримки на суму 50 мільярдів євро на початку березня, але подальші виплати залежатимуть від виконання Києвом вимог щодо проведення реформ.

Про це заявив єврокомісар з питань сусідства та розширення Олівер Варгеї повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Financial Times.

"Наша мета - перша половина березня", - зазначив він.

За словами єврокомісара, допомога необхідна Україні, особливо з огляду на те, що відбувається зараз у США.

"Таким чином ми повернемося на правильний шлях і допоможе їм впоратися з їхніми фінансовими труднощами", - зауважив Варгеї.

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Після проведення платежу, робота перейде до створення більш формалізованого плану "гроші в обмін на реформи", узгодженого між Києвом і Брюсселем, за яким Україна отримає 50 млрд євро щоквартальними платежами, що залишилися.

"Україна є країною-кандидатом у ЄС, і тому концепція полягає у тому, щоб пов'язати поточну фінансову допомогу (яка, за словами Києва, необхідна для підтримки функціонування держави у розпал війни) з курсом реформ, який вимагається від потенційних членів блоку", - пише видання.

"Наше фінансування - це не просто допомога. Наше фінансування засноване на умовах і результатах. Отже, по суті, зараз нам потрібно побачити план, що заслуговує на довіру, план реформ з боку України. По суті, все майже готове", - додав Варгеї.

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Допомога ЄС

Раніше посол Євросоюзу Катаріна Матернова заявила, що перший транш допомоги від ЄС Україна може отримати вже у березні.

Лідери ЄС 1 лютого погодили додатковий пакет підтримки для України у розмірі 50 млрд євро в межах програми Ukraine Facility.