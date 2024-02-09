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Новини Фінансова допомога Україні
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Україна отримає перший транш фінансової підтримки ЄС на €50 млрд на початку березня, - єврокомісар Варгеї

олівер,варгеї

Євросоюз сподівається виділити Україні перший транш з нового пакету фінансової підтримки на суму 50 мільярдів євро на початку березня, але подальші виплати залежатимуть від виконання Києвом вимог щодо проведення реформ.

Про це заявив єврокомісар з питань сусідства та розширення Олівер Варгеї повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Financial Times.

"Наша мета - перша половина березня", - зазначив він.

За словами єврокомісара, допомога необхідна Україні, особливо з огляду на те, що відбувається зараз у США.

"Таким чином ми повернемося на правильний шлях і допоможе їм впоратися з їхніми фінансовими труднощами", - зауважив Варгеї.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Перший транш від ЄС Україна отримає у березні, - фон дер Ляєн

Після проведення платежу, робота перейде до створення більш формалізованого плану "гроші в обмін на реформи", узгодженого між Києвом і Брюсселем, за яким Україна отримає 50 млрд євро щоквартальними платежами, що залишилися.

"Україна є країною-кандидатом у ЄС, і тому концепція полягає у тому, щоб пов'язати поточну фінансову допомогу (яка, за словами Києва, необхідна для підтримки функціонування держави у розпал війни) з курсом реформ, який вимагається від потенційних членів блоку", - пише видання.

"Наше фінансування - це не просто допомога. Наше фінансування засноване на умовах і результатах. Отже, по суті, зараз нам потрібно побачити план, що заслуговує на довіру, план реформ з боку України. По суті, все майже готове", - додав Варгеї.

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Допомога ЄС

Раніше посол Євросоюзу Катаріна Матернова заявила, що перший транш допомоги від ЄС Україна може отримати вже у березні.

Лідери ЄС 1 лютого погодили додатковий пакет підтримки для України у розмірі 50 млрд євро в межах програми Ukraine Facility.

Автор: 

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Топ коментарі
+3
зелені клюви вже вікриті
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09.02.2024 11:00
+2
еврейський наркоман, рашиський генерал, татарський міністр і абхазькі мавпи -поділять ту допомогу
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09.02.2024 11:23
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зелені клюви вже вікриті
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09.02.2024 11:00 Відповісти
Благаю вас, панове - не поспішайте так. "Пааспешьіш - людєй насмєшьіш".
P.S. грошами не давати!! Тільки перекази на цільові рахунки під жорстким контролем витрат.
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09.02.2024 11:07 Відповісти
пушками снарядами, є надія не всі зглотнуть...
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09.02.2024 11:11 Відповісти
сарказмідзє в кишені!
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09.02.2024 11:15 Відповісти
йолочнік, 31 січня - нічого шo я тебе так по бразільські?
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09.02.2024 11:18 Відповісти
По-бразильськи (такої мови немає, є бразільський діалект португальської) це буде "va chupar seu pau", наприклад.
А чого одразу 3 коментаря? Зачіпило? Гетьманцев, ти?
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09.02.2024 11:27 Відповісти
нарешті зрозумілово...
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09.02.2024 11:32 Відповісти
Я дуже потужно радий, що Вам сподобалась моя "бразильська".
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09.02.2024 11:34 Відповісти
ви забули "незламно" - "незламно-потужно!"
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09.02.2024 11:42 Відповісти
Ви незламно праві, прийміть мої найпотужніші щирі вибачення.
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09.02.2024 11:59 Відповісти
Та - да -- соціалка - виплати медикам вчителям пенсіі
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09.02.2024 11:11 Відповісти
еврейський наркоман, рашиський генерал, татарський міністр і абхазькі мавпи -поділять ту допомогу
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09.02.2024 11:23 Відповісти
а гої отримають боргові зобовязання і будуть розплачуватись
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09.02.2024 12:24 Відповісти
Дай, Боже, Пороху та його всій команді сил і підтримки. Міцна і непохитна людина, дуже ефективний дипломат, менеджер і захисник. Як би не його зусилля - не було б такої допомоги. Маю надію, що зе з ОП не розкрадуть!
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09.02.2024 11:35 Відповісти
 
 