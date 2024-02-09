Європейські парламентарі - Конгресу США про допомогу Україні: "Хлопці, прокиньтеся. Чи готові ви перемогти ворога № 1, який діє, як сучасний Гітлер?"

Високопоставлені законодавці країн Північної Європи та Балтії, які відвідали Вашингтон, висловили занепокоєння щодо відсутності терміновості та чіткої стратегії з боку Сполучених Штатів щодо допомоги Україні у боротьбі з російською агресією.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Як заявили європейські законодавці, якщо Володимир Путін переможе в Україні, то він захопить більше територій Європи, що підвищує небезпеку конфлікту з очолюваним США альянсом НАТО, який призведе до величезних людських та економічних втрат.

"Хлопці, прокидайтеся. Чи готові ви перемогти ворога № 1, який діє, як сучасний Гітлер?" - заявив голова комітету парламенту Литви із закордонних справ Жигімантас Павіленіс, звертаючись до демократів і республіканців.

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Голови парламентських комітетів із закордонних справ із Латвії, Естонії, Литви, Швеції, Данії, Ісландії та Норвегії виступили наприкінці дводенного візиту, наполягаючи на новій допомозі США Україні.

Члени делегації розповіли, що вони зустрічалися з представниками адміністрації та законодавцями, але переважно намагалися поговорити з республіканцями, які чинили опір новій допомозі для України. За їхніми словами, лише один скептично налаштований республіканський член Палати представників погодився зустрітися з ними.

"Не було відчуття терміновості", - зазначив латвійський парламентар Ріхардс Колс.

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Критика США

Деякі члени делегації розкритикували президента Джо Байдена за протидію прийому України до НАТО та його стратегію "робити все необхідне" для допомоги Києву.

"Ми не чуємо чіткого послання США про те, чим має закінчитися ця війна", - зазначив Марко Міхкельсон, голова парламентського комітету Естонії із закордонних справ.

Члени делегації наголосили, що багато разів чули, що Європа робить недостатньо для допомоги Україні. Колс назвав це неправдивим твердженням, яке "дійсно зіграло на руку Путіну" з наративами про втому від війни.

"Всі наші країни, представлені тут, надали Україні понад 1% ВВП військової допомоги. США надали близько 0,3%", - зазначив Міхкельсон.

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Росія значно збільшила свій військовий бюджет, її оборонна промисловість працює цілодобово, а Москва імпортує західні технології, попри міжнародні санкції, зауважив Колс.

"Ми не повинні недооцінювати їхнє бажання пережити нас. Їх не хвилюють людські життя. Їх не хвилює ціна. Ми повинні прокинутися", - додав латвійський парламентар.