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Новини Допомога Україні
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Європейські парламентарі - Конгресу США про допомогу Україні: "Хлопці, прокиньтеся. Чи готові ви перемогти ворога № 1, який діє, як сучасний Гітлер?"

сша,конгрес

Високопоставлені законодавці країн Північної Європи та Балтії, які відвідали Вашингтон, висловили занепокоєння щодо відсутності терміновості та чіткої стратегії з боку Сполучених Штатів щодо допомоги Україні у боротьбі з російською агресією.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Як заявили європейські законодавці, якщо Володимир Путін переможе в Україні, то він захопить більше територій Європи,  що підвищує небезпеку конфлікту з очолюваним США альянсом НАТО, який призведе до величезних людських та економічних втрат.

"Хлопці, прокидайтеся. Чи готові ви перемогти ворога № 1, який діє, як сучасний Гітлер?" - заявив голова комітету парламенту Литви із закордонних справ Жигімантас Павіленіс, звертаючись до демократів і республіканців.

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Голови парламентських комітетів із закордонних справ із Латвії, Естонії, Литви, Швеції, Данії, Ісландії та Норвегії виступили наприкінці дводенного візиту, наполягаючи на новій допомозі США Україні.

Члени делегації розповіли, що вони зустрічалися з представниками адміністрації та законодавцями, але переважно намагалися поговорити з республіканцями, які чинили опір новій допомозі для України. За їхніми словами, лише один скептично налаштований республіканський член Палати представників погодився зустрітися з ними.

"Не було відчуття терміновості", - зазначив латвійський парламентар Ріхардс Колс.

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Критика США

Деякі члени делегації розкритикували президента Джо Байдена за протидію прийому України до НАТО та його стратегію "робити все необхідне" для допомоги Києву.

"Ми не чуємо чіткого послання США про те, чим має закінчитися ця війна", - зазначив Марко Міхкельсон, голова парламентського комітету Естонії із закордонних справ.

Члени делегації наголосили, що багато разів чули, що Європа робить недостатньо для допомоги Україні. Колс назвав це неправдивим твердженням, яке "дійсно зіграло на руку Путіну" з наративами про втому від війни.

"Всі наші країни, представлені тут, надали Україні понад 1% ВВП військової допомоги. США надали близько 0,3%", - зазначив Міхкельсон.

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Росія значно збільшила свій військовий бюджет, її оборонна промисловість працює цілодобово, а Москва імпортує західні технології, попри міжнародні санкції, зауважив Колс.

"Ми не повинні недооцінювати їхнє бажання пережити нас. Їх не хвилюють людські життя. Їх не хвилює ціна. Ми повинні прокинутися", - додав латвійський парламентар.

Автор: 

Європа (1809) Конгрес США (1228) допомога (8343) США (22799)


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Топ коментарі
+10
чому тільки як ******** гітлер ??? )(уйло діє, в тому числі як червоний комуно-нацист йоська сталін (джугашвілі) ...

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09.02.2024 09:58
+9
А до чого тут Байден? У нас є свій Верховний Головнокомандувач і його знають як Зеленського, який вже 5 років керує країною, що потопає в крові і не перевів її на військові рейки, а перевів на відоси і марафони. Байден не приймає рішення про вступ в НАТО, це рішення примає більшість її членів і він точно знає, що не всі готові проголосувати. Тим більше Байден знає про шаленну корупцію в Україні. Він просив, умоляв навести порядок і відсторонити декого від посад і що зробили? Ні, думали, що прикриваючись війною пропетляють і будуть далі мародерити західну допомогу.
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09.02.2024 10:17
+4
Напевно вже зрозуміло всім,що означають ці всі підписані "мирні договори" "військові союзи" та "пакти про допомогу" та ін. В Європі і в світі...просто папірці для дупи.
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09.02.2024 10:24
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Всі "хлопці" там і так не сплять, просто багато з них (так само як і в нашому парламенті, та і не тільки в парламенті) теж думають більше про забезпечену старість, ніж про щось інше...
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09.02.2024 09:57 Відповісти
чому тільки як ******** гітлер ??? )(уйло діє, в тому числі як червоний комуно-нацист йоська сталін (джугашвілі) ...

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09.02.2024 09:58 Відповісти
"Деякі члени делегації розкритикували президента Джо Байдена за протидію прийому України до та його стратегію "робити все необхідне" для допомоги Києву."
------------
Эх Байден, Байден. Когда то тебя с почестями принимали в Украине, слушали и хлопали в ладоши в ВР, рады были когда стал Президентом США., возлагали такие надежды...А теперь выходит не оправдал надежд, грустно. Но по сути претензии не к тебе. Из тебя сделали еще одну святую икону, а святой в понимании некоторых у нас никогда не ошибается и даже не имеет на эту ошибку право. Святой на то и святой.
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09.02.2024 10:00 Відповісти
А до чого тут Байден? У нас є свій Верховний Головнокомандувач і його знають як Зеленського, який вже 5 років керує країною, що потопає в крові і не перевів її на військові рейки, а перевів на відоси і марафони. Байден не приймає рішення про вступ в НАТО, це рішення примає більшість її членів і він точно знає, що не всі готові проголосувати. Тим більше Байден знає про шаленну корупцію в Україні. Він просив, умоляв навести порядок і відсторонити декого від посад і що зробили? Ні, думали, що прикриваючись війною пропетляють і будуть далі мародерити західну допомогу.
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09.02.2024 10:17 Відповісти
Більшої маячні тут ще не було!
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09.02.2024 11:28 Відповісти
он это под каждой новостью пишет)) сразу пролистываю
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10.02.2024 01:40 Відповісти
некуй на БАйдена пенять, коли в самого рожа зелена ))
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09.02.2024 10:38 Відповісти
Зеленые рожи были у тех, кого зеленкой облили)) И это было справедливо и по заслугам)
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09.02.2024 10:46 Відповісти
розкажи, що ти про це знаэш? ))
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09.02.2024 10:59 Відповісти
Більше відповідальності лежить на тому хто постійно торочить шо він такий правильний - а до того хто і не старається приховати хто він є питань майже не має .
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09.02.2024 10:12 Відповісти
Напевно вже зрозуміло всім,що означають ці всі підписані "мирні договори" "військові союзи" та "пакти про допомогу" та ін. В Європі і в світі...просто папірці для дупи.
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09.02.2024 10:24 Відповісти
Після знищення 380 тисяч рашистів західною зброєю вже не папірці
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09.02.2024 10:30 Відповісти
Так США не готові, більше того - вони не хочуть. Пора вже це зрозуміти.
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09.02.2024 10:56 Відповісти
Допомагати кому???

Остаточний висновок групи генеральних інспекторів США поданий на розгляд президента США Байдена і держдепартаменту США. Звіт настільки розгромний, що Байден формально не приймає його до розгляду, а примає в режимі "додаткової перевірки" не бажаючи знайомити з ним Сенат і Конгрес СЩА. Там все - корупція, закордонні рахунки, приховані контакти з РФ і прямий саботаж військових операцій. Департаменту дана команда максимально дистанціюватись від офіційних структур України і розглянути юридичні і правові моменти законодавчих актів української влади.
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09.02.2024 17:46 Відповісти
лише один скептично налаштований республіканський член Палати представників погодився зустрітися з ними.

негусто...И такое неуважение к европарламентариям....
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10.02.2024 01:41 Відповісти
 
 