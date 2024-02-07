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США не мають альтернативи наданню Україні необхідного пакету допомоги - Салліван

салліван

Адміністрація президента Байдена сподівається отримати двопартійну підтримку Конгресу США щодо пакету допомоги для України.

Про це заявив радник з національної безпеки США Джейк Салліван, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Вчора президент Байден наголосив, що історія закарбує будь-яку невдачу у доставці допомоги, яка міститься в пакеті, що представлений цього тижня. Ми маємо працювати, щоб цей пакет пройшов як Сенат, так і Палату представників, та потрапив на підпис до президента. Для Сполучених Штатів не існує альтернативи, щоб вийти вперед та надати той рівень ресурсів, який дозволить Україні мати артилерію, системи протиповітряної оборони та інші спроможності, яких вони потребують", - сказав представник Адміністрації США.

Салліван зауважив, що у такій допомозі дуже важливим є час, та висловив сподівання, що США все ще можуть досягти позитивного результату в прийнятті цього пакету допомоги.

Також читайте: Байден закликав Конгрес якнайшвидше ухвалити пакет допомоги Україні

Відповідаючи на запитання журналістів, який план "Б" існує у адміністрації Байдена на випадок невдачі у проходженні згаданого пакету допомоги, радник з національної безпеки США зауважив, що наразі всі зусилля сконцентровані на виконанні плану "А", тобто, затвердження допомоги для України у Конгресі.

"Ми не фокусуємося на плані "Б", ми фокусуємося на плані "А", на проходженні пакету за двопалатної підтримки. Вона надасть інструменти і спроможності, що дозволять Україні продовжувати ефективно оборонятися та повертати території, які наразі окуповані Росією. Ви бачите, що багато усього надходить до Конгресу, і я не буду вдаватися у деталі цього, особливо тут, у Брюсселі. Але що я можу сказати. Навіть протягом минулих 24 годин ви бачили значну кількість республіканців, які виходили й говорили: щоб не трапилося, нам необхідно просувати вперед пакет допомоги для України", - наголосив Салліван.

Також читайте: Міністерка фінансів США Єллен звернеться до Конгресу: бездіяльність може принести перемогу Путіну

Автор: 

Конгрес США (1226) США (22685) Салліван Джейк (292)


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Топ коментарі
+23
Чергові херанты Будабешского меморандуму...
Америка втрачає свій авторитет
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07.02.2024 22:00
+13
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07.02.2024 22:01
+12
Трамп жадає приниження Байдена для цього нахилив раком і зробив німими цілу партію республіканців…

програш України це перемога над Байденом і русня інвестує в перемогу Трама всі ресурси бо це запорука їх виживання…..
а у нас ***** якась там Маркарова лобіює інтереси Укрїни….грёбаный стыд….!!!!
чому не Лана Зеркаль…??????????

зелене чмо повинно затвердити уряд національної єдності з усіх політ сил….
слуги народу завдяки своїм «досягнення» в політиці повинні перетворитися на «гівно під плінтусом»….і тоді, ***** як хто може треба боротися за збереження державності…
а то буде як сто років тому….
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07.02.2024 22:15
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07.02.2024 21:59 Відповісти
Чергові херанты Будабешского меморандуму...
Америка втрачає свій авторитет
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07.02.2024 22:00 Відповісти
Після сьогоднішнього голосування у сенаті там про якийсь авторитет взагалі говорити не варто , рівень США -єменців обстрілювати , не здивуюся якщо незабаром збудеться сценарій американських бойовиків про напад на США КНДР і результат цього нападу важко спрогнозувати буде ((
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07.02.2024 22:12 Відповісти
спочатку приберить єрмаківське фсбшне сміття. потім про авторитет
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07.02.2024 22:37 Відповісти
це сміття США могли вже давно прибрати бо воно ніхто,принаймі санкції ввести так як проти деркача і дубінського,але чомусь того не роблять.
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07.02.2024 23:18 Відповісти
чому США мають прибирати за кимось його лайно?
як кажуть "у жебраків немає слуг"
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08.02.2024 00:27 Відповісти
Якщо глобально подивитись то це їх лайно,бо вони заграванням з рашою і всякими перезагрузками з ними скормили того монстра, який корупцією, вбивствами і зрадою весь світ заполонив.І саме рашка підсунула в омані єрмака зелідору!Ви що не бачите до чого призвело то загравання з росією на протязі 30 років,а хто це допустив???Може українці дурними грішми накачували рашку всі ці роки?,а потім пуйло за ті гроші купує всіх і вся.Коли кравчук зброю ядерну віддавав то хто був не проти передачі боєголовок в рашку,часом не США?а ви тут байки розказуєте-це причинно наслідкові звязки,які виникли.А все почалось з чечні потім грузії на все це штати закривали очі,по вашому там хто був винен якийсь помічник дудаєва чи може помічник саакашвілі,ні там був винен захід який давав карт бланш куйлу на його звірства і підкуп чиновників по всьому світу.Дудаєв ще 94 році казав що якщо захід не зупинить росію в зародку, ця гангрена розповзеться на всю планету,от прошу дуже маємо її в Україні в європі а тепер вже і в сша трампісти роблять те що в нас жопоблок і решта зе шобли,..
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08.02.2024 01:00 Відповісти
BBC

З 41 голосом, поданими проти цього заходу, законопроект тепер виглядає приреченим.

Для просування знадобилося б 60 сенаторів зі 100 членів, щоб проголосувати "за".

Математично це вже неможливо.

Результат, однак, не є офіційним, поки не буде вдарено молотком, оскільки сенатори теоретично можуть змінити свою думку.
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07.02.2024 22:00 Відповісти
Сенат проголосував за законопроєкт про кордон та пакет іноземної допомоги
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07.02.2024 22:01 Відповісти
Двопартійна угода про кордон та пакет іноземної допомоги не просуваються в Сенаті

За матеріалами CNN

Процедурне голосування щодо просування двопартійної угоди про безпеку кордонів та пакету іноземної допомоги з допомогою Україні та Ізраїлю провалилося.

Голосування було 49 проти 50. Для того, щоб вона рухалася вперед, потрібно було щонайменше 60 голосів.
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07.02.2024 22:20 Відповісти
CNN

Результат ставить під загрозу допомогу Україні та Ізраїлю, двом ключовим союзникам США, у критичний момент.
Після голосування законодавці зіткнуться зі зростаючим тиском, щоб вони самостійно ухвалювали іноземну допомогу без будь-яких положень про кордон - невизначена перспектива, оскільки деякі республіканці виступають проти подальшої допомоги Україні.
Лідер більшості в Сенаті Чак Шумер планує провести процедурне голосування щодо пакету екстреної допомоги для Ізраїлю, України та Тайваню - і відмовитися від угоди про кордон.
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07.02.2024 22:43 Відповісти
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07.02.2024 22:01 Відповісти
Тобто Америка більше не надійний партнер?
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07.02.2024 22:03 Відповісти
А вона колись таким була ? (( Не плутайте США і їхнього засновника Британію , на жаль , у спадок від бритів американцям дісталася лише спотворена янкі мова , порядність при цьому просто загубилася ((
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07.02.2024 22:17 Відповісти
Блд, якесь нагромадження слів і складно підрядних речень. Можна людською мовою сказати буде зброя, чи ні?
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07.02.2024 22:06 Відповісти
Ні !
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07.02.2024 22:14 Відповісти
зате Байден надів синьо-жовту краватку як символ підтримки України.

Дякуємо, потужний союзнику !
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07.02.2024 22:07 Відповісти
Толерастія розм'якшує мізки гірше за деменцію та до того ж тотально.
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07.02.2024 22:12 Відповісти
Альтернативою військової допомоги є постійні розмови про військову допомогу.
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07.02.2024 22:12 Відповісти
Трамп жадає приниження Байдена для цього нахилив раком і зробив німими цілу партію республіканців…

програш України це перемога над Байденом і русня інвестує в перемогу Трама всі ресурси бо це запорука їх виживання…..
а у нас ***** якась там Маркарова лобіює інтереси Укрїни….грёбаный стыд….!!!!
чому не Лана Зеркаль…??????????

зелене чмо повинно затвердити уряд національної єдності з усіх політ сил….
слуги народу завдяки своїм «досягнення» в політиці повинні перетворитися на «гівно під плінтусом»….і тоді, ***** як хто може треба боротися за збереження державності…
а то буде як сто років тому….
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07.02.2024 22:15 Відповісти
зелене чмо повинне не уряд затверджувати , а негайно повноваження скласти разом із своїм слизом у ВР , єдиний вихід із цієї ситуації хоч і не зовсім приємний - влада військових ,хоч і це 50/50.........
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07.02.2024 22:21 Відповісти
Складання повноважень у воєнний час це анархія … будьте об'єктивні… - країні і суспільству це не на користь, при цьому маючи сильнішого супротивника у вигляді русні….
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07.02.2024 22:27 Відповісти
Ну що ж , тоді терпіпь вечірні відосики і коментарі супергероя Кіма що у захисті Миколаївщини заслуг Марченка немає (( Потім чекайте анексії всього лівобережжя , ну а там як Бог дасть , звісно якщо той Бог є , бо чомусь почали сумніви закрадатися ........
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07.02.2024 22:32 Відповісти
Та ні, давайте замайданемо на тлі спадаючої підтримки заходу і тоді русня нас візьме зовсім теплими…
а в результаті то втрата державності …і сором перед полеглими….

одвічна проблема України після набігів татарви…- на троїх козаків два атамани….
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07.02.2024 22:41 Відповісти
Та ні , давайте сядемо телемарафон подивимося та помріємо про кібервійська і мільйони дронів ((

Чим вам складання повноважень не вгодило ? При нашому плюванні з 2019 року на Конституцію думаю що народ витримає без бунту передачу повноважень президента та верховного головнокомандувача простому головнокомандувачу та його представникам на місцях , чи по вашому сьогодні у Авдіївці місцева рада керує ?
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07.02.2024 22:52 Відповісти
Не ври. Ким говорил о защите Юга Украины, а не Николаевщине.
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07.02.2024 23:16 Відповісти
Емігранте , до тебе поки дійшло - трьома мовами переклад зробили , а потім знову на кацапську , тому пробачу тобі твоє хамство через твою необізнаність .
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07.02.2024 23:25 Відповісти
Ніякої анархії нема - передача повноважень для різних випадків прописана в законах, до того ж навіть у періоди безвладдя українці чудово організуються і дають собі раду. Найгірший варіант - саме те, що є зараз.
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07.02.2024 22:37 Відповісти
Ви вважаєте передача буде добровільною… ?? Дескредетація в очах Європи неминуча… а це є крах державності в даних умовах…

не створення уряду національної єдності з усіх політ сил у даній ситуції теж вважаю крахом державності….

а всх хто готовий ризикнути державністю вважаю йолопами….
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07.02.2024 22:52 Відповісти
Пане , ви часом не Володя Зеленський , той що не лох ? Бо державністю йолопи ризикнули іще у 2019 , горе що більшість тих йолопів у 2024 залишилися телепнями.
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07.02.2024 22:55 Відповісти
Я бачу ти зірку спіймав… констатуєш очевидне… не здивуюсь що у 2019 ти був з тих пробивних … 73 відсоткових…,
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09.02.2024 22:41 Відповісти
Дивися як ми з тобою відразу панібратами стали (( Ну що ж , тоді залишається тобі перефразувати іще одну приказку відому : "Бачили очі що купували у тому 2019 - жеріть поки подавитеся , але заціптеся згадувати про державність, яку зуміли просрати , телепні !
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10.02.2024 00:15 Відповісти
Передача насамперед буде законною попри ваш панікерський словесний пронос.
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08.02.2024 01:00 Відповісти
Буде колізія … а такі як ви раді любому кіпішу… так і живемо 30 років туди сюди ..
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09.02.2024 22:38 Відповісти
Навпаки, буде усунута колізія, коли секретутка з ОП незаконно керує країною за допомогою маріонетки, яка до того ж стає нелегітимною з квітня 2024 року. А кіпіш - це лише ваша панікерська істерика. Якщо б слухали таких, як ви, досі жили б під януковичем у губернії і вчили б москальську.
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09.02.2024 23:15 Відповісти
Золоті слова !
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07.02.2024 22:53 Відповісти
І скільки ж часу обговорюється ця безальтернативність?
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07.02.2024 22:17 Відповісти
От тут підходить визначення, яке зазвичай застосовують "союзники" щодо строків та обсягів надання допомоги Україні: "Стільки, скільки буде потрібно".
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07.02.2024 22:28 Відповісти
Не сцить, пацани. Батько з вами.
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07.02.2024 22:22 Відповісти
Батя у 2014 в ростов здриснув (( вітьок , зміни нік , не позорься , страуси тобі не пробачать
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07.02.2024 22:35 Відповісти
А хто ж закопав ту алтернативу у вигляді Ленд-Лізу?
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07.02.2024 22:26 Відповісти
Всі потрошку ((
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07.02.2024 22:37 Відповісти
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07.02.2024 23:01 Відповісти
зелене чмо тільки вміє мародерити, та все робити для програшу України, потім втече в рашку Літаки в Борисполі вже приготувало ...
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07.02.2024 22:28 Відповісти
Навіщо йому рашка якщо у нього вілла у Італії , маєток у Британії , хата з басейном у Ізраїлі і на офшорі вже неміряно ? Для Європи ******* ну чисто тобі Леонід при Фермопілах , сидітиме собі разом з обдристовичем , мемуари писатиме , а лєнка їм скумбрію жаритиме ((
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07.02.2024 22:41 Відповісти
Чим більше Саля та його шеф говорять ці промови, тим менше шансів стає на допомогу взагалі.
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07.02.2024 22:29 Відповісти
"заГраніца" нам поможет стала неактуальною фразою
Хоча при владі одні Остапи
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07.02.2024 22:34 Відповісти
Сенат США не проголосував за обʼєднаний законопроект про безпеку кордону і фінансову допомогу включно для України.

Наступні голосування - за кожен пакет окремо.
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07.02.2024 22:36 Відповісти
Забудьте про ті пакети , єдина надія це або Європа затягне пояси ради нас , або Британія взагалі плюне на все і за Україну "впишеться" . Але це наскільки нереально , що швидше до завтра параші не стане ((.
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07.02.2024 22:44 Відповісти
без паніки - поки США не постачають зброю РФ і не ввели санкції проти України як примус до миру ще не все так погано, ще не все втрачено☝
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07.02.2024 22:43 Відповісти
ги ги... а й дійсно, вони ж ще й санкції проти нас можуть запровадити. Реально, я не здивуюсь.
Взагалі увесь наш світ котиться в трантарарам завдяки доступу людей до абсолютно любої інфи. Дурні (всякі інтелектуали, вчені, та просто люди, які щось хотіли знати) думали, що коли люди отримають доступ до інфи, стануть усі моментально освіченими. Ага, уже. Людина дивиться не те, що її навчає, а те що їй подобається нравіца - гадалки, гороскопи, лжепророки, тупі приколи, теорії змови, інопланетяни, антивакцери, вигада історія, різні адвокати-юристи, які научать як краще не платити податки, переходити на червоне світло, побити, вбити когось і т.д. і т.п.
Далі Дурні (нєтакієкаквсє, лохі і прочіє нєпонімающіє чтозємляплоская) залишаються в меншості
а продвінутиєвсьознающіє з соціальних мереж отримують владу.
Є пророче кіно, пародія, де доволі тупуватий чувак і дівка через заморозку приходять уже в далекому майбутньму на планеті ідіотів і стають найрозумнішими там. Було смішно. Тепер зрозуміло, що плакти треба було
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07.02.2024 23:15 Відповісти
Кажись, "Ідеократія" той фільм називається. Зроблений десь у 2005 році, причому у прокаті він провалився, не сподобався американцям правдивий фільм про майбутнє. Цікаво, що на ту ж саму тему був недавній фільм "Не дивись нагору", і він американцям уже сподобався
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07.02.2024 23:48 Відповісти
"Не дивись нагору" чудова сатира. Але у ній закладена дуже цікава фішка для бидла - вони усі ті алегорії якраз інтерпретують під свої уявлення. Бальшинство уже настільки отупіло, що навіть не розуміє прямих натяків. От саме тому і сподобався усім
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07.02.2024 23:53 Відповісти
очень не смешно. К тому идет.
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08.02.2024 00:51 Відповісти
США передчасно записались в старці. В політичні імпотенти?
Та нехай згадають - залишили В'єтнам - перемогли комуняки.
Залишили Афганістан - зайшли таліби.
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07.02.2024 23:11 Відповісти
Тут зайдуть кацапи,і це вам не бородаті в тапках і халатах,і мільйони будуть знищені,мільйони на Колиму,мільйони підуть воювати на Європу,мільйони втікатимуть на Європу,і буде такий хаос,що страшно навіть подумати
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08.02.2024 05:32 Відповісти
Видурили у нас ядерну зброю, а тепер на мороз падають
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08.02.2024 08:17 Відповісти
 
 