США не мають альтернативи наданню Україні необхідного пакету допомоги - Салліван

Адміністрація президента Байдена сподівається отримати двопартійну підтримку Конгресу США щодо пакету допомоги для України.

Про це заявив радник з національної безпеки США Джейк Салліван, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Вчора президент Байден наголосив, що історія закарбує будь-яку невдачу у доставці допомоги, яка міститься в пакеті, що представлений цього тижня. Ми маємо працювати, щоб цей пакет пройшов як Сенат, так і Палату представників, та потрапив на підпис до президента. Для Сполучених Штатів не існує альтернативи, щоб вийти вперед та надати той рівень ресурсів, який дозволить Україні мати артилерію, системи протиповітряної оборони та інші спроможності, яких вони потребують", - сказав представник Адміністрації США.

Салліван зауважив, що у такій допомозі дуже важливим є час, та висловив сподівання, що США все ще можуть досягти позитивного результату в прийнятті цього пакету допомоги.

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Відповідаючи на запитання журналістів, який план "Б" існує у адміністрації Байдена на випадок невдачі у проходженні згаданого пакету допомоги, радник з національної безпеки США зауважив, що наразі всі зусилля сконцентровані на виконанні плану "А", тобто, затвердження допомоги для України у Конгресі.

"Ми не фокусуємося на плані "Б", ми фокусуємося на плані "А", на проходженні пакету за двопалатної підтримки. Вона надасть інструменти і спроможності, що дозволять Україні продовжувати ефективно оборонятися та повертати території, які наразі окуповані Росією. Ви бачите, що багато усього надходить до Конгресу, і я не буду вдаватися у деталі цього, особливо тут, у Брюсселі. Але що я можу сказати. Навіть протягом минулих 24 годин ви бачили значну кількість республіканців, які виходили й говорили: щоб не трапилося, нам необхідно просувати вперед пакет допомоги для України", - наголосив Салліван.

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