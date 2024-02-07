США не мають альтернативи наданню Україні необхідного пакету допомоги - Салліван
Адміністрація президента Байдена сподівається отримати двопартійну підтримку Конгресу США щодо пакету допомоги для України.
Про це заявив радник з національної безпеки США Джейк Салліван, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Вчора президент Байден наголосив, що історія закарбує будь-яку невдачу у доставці допомоги, яка міститься в пакеті, що представлений цього тижня. Ми маємо працювати, щоб цей пакет пройшов як Сенат, так і Палату представників, та потрапив на підпис до президента. Для Сполучених Штатів не існує альтернативи, щоб вийти вперед та надати той рівень ресурсів, який дозволить Україні мати артилерію, системи протиповітряної оборони та інші спроможності, яких вони потребують", - сказав представник Адміністрації США.
Салліван зауважив, що у такій допомозі дуже важливим є час, та висловив сподівання, що США все ще можуть досягти позитивного результату в прийнятті цього пакету допомоги.
Відповідаючи на запитання журналістів, який план "Б" існує у адміністрації Байдена на випадок невдачі у проходженні згаданого пакету допомоги, радник з національної безпеки США зауважив, що наразі всі зусилля сконцентровані на виконанні плану "А", тобто, затвердження допомоги для України у Конгресі.
"Ми не фокусуємося на плані "Б", ми фокусуємося на плані "А", на проходженні пакету за двопалатної підтримки. Вона надасть інструменти і спроможності, що дозволять Україні продовжувати ефективно оборонятися та повертати території, які наразі окуповані Росією. Ви бачите, що багато усього надходить до Конгресу, і я не буду вдаватися у деталі цього, особливо тут, у Брюсселі. Але що я можу сказати. Навіть протягом минулих 24 годин ви бачили значну кількість республіканців, які виходили й говорили: щоб не трапилося, нам необхідно просувати вперед пакет допомоги для України", - наголосив Салліван.
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Америка втрачає свій авторитет
як кажуть "у жебраків немає слуг"
З 41 голосом, поданими проти цього заходу, законопроект тепер виглядає приреченим.
Для просування знадобилося б 60 сенаторів зі 100 членів, щоб проголосувати "за".
Математично це вже неможливо.
Результат, однак, не є офіційним, поки не буде вдарено молотком, оскільки сенатори теоретично можуть змінити свою думку.
За матеріалами CNN
Процедурне голосування щодо просування двопартійної угоди про безпеку кордонів та пакету іноземної допомоги з допомогою Україні та Ізраїлю провалилося.
Голосування було 49 проти 50. Для того, щоб вона рухалася вперед, потрібно було щонайменше 60 голосів.
Результат ставить під загрозу допомогу Україні та Ізраїлю, двом ключовим союзникам США, у критичний момент.
Після голосування законодавці зіткнуться зі зростаючим тиском, щоб вони самостійно ухвалювали іноземну допомогу без будь-яких положень про кордон - невизначена перспектива, оскільки деякі республіканці виступають проти подальшої допомоги Україні.
Лідер більшості в Сенаті Чак Шумер планує провести процедурне голосування щодо пакету екстреної допомоги для Ізраїлю, України та Тайваню - і відмовитися від угоди про кордон.
Дякуємо, потужний союзнику !
програш України це перемога над Байденом і русня інвестує в перемогу Трама всі ресурси бо це запорука їх виживання…..
а у нас ***** якась там Маркарова лобіює інтереси Укрїни….грёбаный стыд….!!!!
чому не Лана Зеркаль…??????????
зелене чмо повинно затвердити уряд національної єдності з усіх політ сил….
слуги народу завдяки своїм «досягнення» в політиці повинні перетворитися на «гівно під плінтусом»….і тоді, ***** як хто може треба боротися за збереження державності…
а то буде як сто років тому….
а в результаті то втрата державності …і сором перед полеглими….
одвічна проблема України після набігів татарви…- на троїх козаків два атамани….
Чим вам складання повноважень не вгодило ? При нашому плюванні з 2019 року на Конституцію думаю що народ витримає без бунту передачу повноважень президента та верховного головнокомандувача простому головнокомандувачу та його представникам на місцях , чи по вашому сьогодні у Авдіївці місцева рада керує ?
не створення уряду національної єдності з усіх політ сил у даній ситуції теж вважаю крахом державності….
а всх хто готовий ризикнути державністю вважаю йолопами….
Хоча при владі одні Остапи
Наступні голосування - за кожен пакет окремо.
Взагалі увесь наш світ котиться в трантарарам завдяки доступу людей до абсолютно любої інфи. Дурні (всякі інтелектуали, вчені, та просто люди, які щось хотіли знати) думали, що коли люди отримають доступ до інфи, стануть усі моментально освіченими. Ага, уже. Людина дивиться не те, що її навчає, а те що їй подобається нравіца - гадалки, гороскопи, лжепророки, тупі приколи, теорії змови, інопланетяни, антивакцери, вигада історія, різні адвокати-юристи, які научать як краще не платити податки, переходити на червоне світло, побити, вбити когось і т.д. і т.п.
Далі Дурні (нєтакієкаквсє, лохі і прочіє нєпонімающіє чтозємляплоская) залишаються в меншості
а продвінутиєвсьознающіє з соціальних мереж отримують владу.
Є пророче кіно, пародія, де доволі тупуватий чувак і дівка через заморозку приходять уже в далекому майбутньму на планеті ідіотів і стають найрозумнішими там. Було смішно. Тепер зрозуміло, що плакти треба було
Та нехай згадають - залишили В'єтнам - перемогли комуняки.
Залишили Афганістан - зайшли таліби.