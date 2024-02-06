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Байден закликав Конгрес якнайшвидше ухвалити пакет допомоги Україні

байден

Президент США Джо Байден закликав Конгрес якнайшвидше схвалити законопроєкт про підтримку України та відправити його йому на підпис.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав у своєму зверненні у вівторок, 6 лютого, у Білому домі.

"Українці зараз у складному становищі, захищаються від російського натиску. Годинник цокає. Кожен тиждень, кожен місяць, що минає без нової допомоги, означає, що в України стає менше артилерійських снарядів, менше систем ППО, менше інструментів, щоб захистити себе від цього російського натиску. Це те, чого хоче Путін", - сказав Байден.

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"Я зібрав коаліцію з 50 країн, які її (Україну – ред.) підтримують. Телефоном спілкуюсь із лідерами цих країн. Ми об’єднали НАТО і навіть збільшили Альянс. Ми не можемо піти зараз. Це саме те, на що Путін розраховує. Схвалення цього законопроєкту означає протистояти Путіну. Виступати проти цього документа означає грати йому на руку. Якщо ми не зупинимо апетити Путіна щодо влади й контролю над Україною, він не обмежиться лише Україною. І витрати для США, наших партнерів і союзників збільшаться. Ті, хто у Конгресі думають, що зможуть виступати проти допомоги України і не понесуть відповідальності, історія дивиться на вас", - наголосив Байден.

"Я закликаю Конгрес ухвалити цей законопроєкт і негайно покласти його на мій стіл. Але якщо законопроєкт буде провалений, я хочу чітко заявити: американський народ дізнається, чому він буде провалений", - сказав він.

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Президент США наголосив, що якщо Конгрес не підтримає законопроєкт, то всі виборці в США знатимуть, що саме в той момент, коли влада збиралася убезпечити кордон і профінансувати підтримку України, Дональд Трамп і республіканці сказали "ні".

"Тому, що вони бояться Трампа. Бояться Трампа. Кожен день до листопада американський народ буде знати, що єдина причина, чому кордон не захищений, - це Трамп і його друзі-республіканці з "Мага". Настав час для республіканців у Конгресі проявити трохи мужності, та дати зрозуміти американському народу, що ви працюєте на нього, а не на когось іншого", - сказав Байден.

Нагадаємо, американські сенатори оприлюднили деталі двопартійного законопроєкту на основі запиту президента США щодо додаткового фінансування на потреби нацбезпеки, в тому числі на підтримку України та Ізраїлю на загальну суму 118 млрд доларів. Довгоочікуваний законопроєкт передбачає виділення $60,1 млрд на допомогу Україні, $14,1 млрд для Ізраїлю та $20,2 млрд на посилення безпеки на кордоні США.

Автор: 

Байден Джо (2885) законопроєкт (3589) Конгрес США (1226) допомога (8328) Трамп Дональд (5576)


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Топ коментарі
+15
Господи Боже,змелосердися на багатостаждальним українським народом і вдар невидимою рукою по тих американських головах,щоб вони таки проголосували допомогу Україні
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06.02.2024 22:13
+13
За що трамп і трампісти так люто ненавидять українців і Україну? Складається враження, що якщо вони і надалі будуть не голосувати за допомогу українському народу, то голосування за Трампа і трампістів на виборах, це напевно десятки тисяч смертей українців і перемога рф? Чи підніметься рука хоч в одного порядного і розумного американського українця за них голосувати?Треба ще звернутись про допомогу до наших союзників поляків, прибалтів, румун, грузин тощо і яких багато проживає у США, і будуть голосувати ! Хто має в Україні на них вплив, зверніться до них, Україна у смертельній небезпеці!!
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06.02.2024 22:06
+6
одне і теж з дня на день...Одне закликає, Друге блокує..
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06.02.2024 22:15
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это ж какой наглой сук*й надо быть, чтоб такое писать....
не забрали?? не порушили??? серйозно??!?!!
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08.02.2024 00:38 Відповісти
Ты больной, что ли?
1) Ни одного болтика ни одной ракеты американцы не увезли за океан из Украины.
2) Они обещали не нарушать целостность Украинских границ, и они это обещание выполнили.
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08.02.2024 01:08 Відповісти
больной ты
эти ср*ные ублюдки инициировали процесс!! чтобы мы не дай Бог по ним не стреляли, и сэкономили кучу денег за ненадобностью сдерживания.
пусть горят в аду вместе с кацапами
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08.02.2024 01:16 Відповісти
3.1415zdun! Прекрасно знает, что такой проект (в этой редации) обязательно завалят в конгрессе, типа он всеми фибрами "ЗА", а "проклятые" республиканцы "ПРОТИВ"!
Лицемерная и коррумпированная тварь!
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07.02.2024 05:48 Відповісти
Как говорил военный преступник Третьего рейха: дайте мне СМИ, я из населения сделаю стадо баранов..
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07.02.2024 05:57 Відповісти
Проблема в том, что если люди - БАРАНЫ, то ими можно манипулировать, а если нет, то никакие СМИ не помогут. В этом мире тысячелетиями культивировали РАБСТВО и ПОКОРНОСТЬ, истребляли тех, кто не согласен с тупым БОЛЬШИНСТВОМ.
Результаты отрицательной селекции налицо!
НАСЕЛЕНИЕ - это НЕ НАРОД, ибо НАРОД- это только СВОБОДНЫЕ, САМОДОСТАТОЧНЫЕ ЛЮДИ, а не РАБЫ!
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07.02.2024 06:03 Відповісти
Байден не хочет помогать Украине, см. ,,Украина в Ловушке Демократов: Новые Подробности Резонансного Закона о Границе,,
https://www.youtube.com/watch?v=9R3UlDSnhV4
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07.02.2024 05:55 Відповісти
А повідай-но нам про рептілоїдів, ваня!
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07.02.2024 10:41 Відповісти
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