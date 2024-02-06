Байден закликав Конгрес якнайшвидше ухвалити пакет допомоги Україні
Президент США Джо Байден закликав Конгрес якнайшвидше схвалити законопроєкт про підтримку України та відправити його йому на підпис.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав у своєму зверненні у вівторок, 6 лютого, у Білому домі.
"Українці зараз у складному становищі, захищаються від російського натиску. Годинник цокає. Кожен тиждень, кожен місяць, що минає без нової допомоги, означає, що в України стає менше артилерійських снарядів, менше систем ППО, менше інструментів, щоб захистити себе від цього російського натиску. Це те, чого хоче Путін", - сказав Байден.
"Я зібрав коаліцію з 50 країн, які її (Україну – ред.) підтримують. Телефоном спілкуюсь із лідерами цих країн. Ми об’єднали НАТО і навіть збільшили Альянс. Ми не можемо піти зараз. Це саме те, на що Путін розраховує. Схвалення цього законопроєкту означає протистояти Путіну. Виступати проти цього документа означає грати йому на руку. Якщо ми не зупинимо апетити Путіна щодо влади й контролю над Україною, він не обмежиться лише Україною. І витрати для США, наших партнерів і союзників збільшаться. Ті, хто у Конгресі думають, що зможуть виступати проти допомоги України і не понесуть відповідальності, історія дивиться на вас", - наголосив Байден.
"Я закликаю Конгрес ухвалити цей законопроєкт і негайно покласти його на мій стіл. Але якщо законопроєкт буде провалений, я хочу чітко заявити: американський народ дізнається, чому він буде провалений", - сказав він.
Президент США наголосив, що якщо Конгрес не підтримає законопроєкт, то всі виборці в США знатимуть, що саме в той момент, коли влада збиралася убезпечити кордон і профінансувати підтримку України, Дональд Трамп і республіканці сказали "ні".
"Тому, що вони бояться Трампа. Бояться Трампа. Кожен день до листопада американський народ буде знати, що єдина причина, чому кордон не захищений, - це Трамп і його друзі-республіканці з "Мага". Настав час для республіканців у Конгресі проявити трохи мужності, та дати зрозуміти американському народу, що ви працюєте на нього, а не на когось іншого", - сказав Байден.
Нагадаємо, американські сенатори оприлюднили деталі двопартійного законопроєкту на основі запиту президента США щодо додаткового фінансування на потреби нацбезпеки, в тому числі на підтримку України та Ізраїлю на загальну суму 118 млрд доларів. Довгоочікуваний законопроєкт передбачає виділення $60,1 млрд на допомогу Україні, $14,1 млрд для Ізраїлю та $20,2 млрд на посилення безпеки на кордоні США.
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не забрали?? не порушили??? серйозно??!?!!
1) Ни одного болтика ни одной ракеты американцы не увезли за океан из Украины.
2) Они обещали не нарушать целостность Украинских границ, и они это обещание выполнили.
эти ср*ные ублюдки инициировали процесс!! чтобы мы не дай Бог по ним не стреляли, и сэкономили кучу денег за ненадобностью сдерживания.
пусть горят в аду вместе с кацапами
Лицемерная и коррумпированная тварь!
Результаты отрицательной селекции налицо!
НАСЕЛЕНИЕ - это НЕ НАРОД, ибо НАРОД- это только СВОБОДНЫЕ, САМОДОСТАТОЧНЫЕ ЛЮДИ, а не РАБЫ!
https://www.youtube.com/watch?v=9R3UlDSnhV4