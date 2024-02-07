У США нет альтернативы предоставлению Украине необходимого пакета помощи - Салливан

Администрация президента Байдена надеется получить двухпартийную поддержку Конгресса США по пакету помощи для Украины.

Об этом заявил советник по национальной безопасности США Джейк Салливан, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Вчера президент Байден подчеркнул, что история запечатлеет любую неудачу в доставке помощи, которая содержится в пакете, представленном на этой неделе. Мы должны работать, чтобы этот пакет прошел как Сенат, так и Палату представителей, и попал на подпись президенту. Для Соединенных Штатов не существует альтернативы, чтобы выйти вперед и предоставить тот уровень ресурсов, который позволит Украине иметь артиллерию, системы противовоздушной обороны и другие возможности, в которых они нуждаются", - сказал представитель Администрации США.

Салливан отметил, что в такой помощи очень важно время, и выразил надежду, что США все еще могут достичь положительного результата в принятии этого пакета помощи.

Отвечая на вопрос журналистов, какой план "Б" существует у администрации Байдена на случай неудачи в прохождении упомянутого пакета помощи, советник по национальной безопасности США отметил, что все усилия сконцентрированы на выполнении плана "А", то есть утверждения помощи для Украины в Конгрессе.

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"Мы не фокусируемся на плане "Б", мы фокусируемся на плане "А", на прохождении пакета при двухпалатной поддержке. Она предоставит инструменты и возможности, которые позволят Украине продолжать эффективно обороняться и возвращать территории, которые сейчас оккупированы Россией. Вы видите, что многое поступает в Конгресс, и я не буду вдаваться в детали этого, особенно здесь, в Брюсселе, но что я могу сказать: даже в течение прошлых 24 часов вы видели значительное количество выходивших и говоривших республиканцев: что бы не случилось, нам необходимо продвигать вперед пакет помощи для Украины", - подчеркнул Салливан.