У США нет альтернативы предоставлению Украине необходимого пакета помощи - Салливан
Администрация президента Байдена надеется получить двухпартийную поддержку Конгресса США по пакету помощи для Украины.
Об этом заявил советник по национальной безопасности США Джейк Салливан, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Вчера президент Байден подчеркнул, что история запечатлеет любую неудачу в доставке помощи, которая содержится в пакете, представленном на этой неделе. Мы должны работать, чтобы этот пакет прошел как Сенат, так и Палату представителей, и попал на подпись президенту. Для Соединенных Штатов не существует альтернативы, чтобы выйти вперед и предоставить тот уровень ресурсов, который позволит Украине иметь артиллерию, системы противовоздушной обороны и другие возможности, в которых они нуждаются", - сказал представитель Администрации США.
Салливан отметил, что в такой помощи очень важно время, и выразил надежду, что США все еще могут достичь положительного результата в принятии этого пакета помощи.
Отвечая на вопрос журналистов, какой план "Б" существует у администрации Байдена на случай неудачи в прохождении упомянутого пакета помощи, советник по национальной безопасности США отметил, что все усилия сконцентрированы на выполнении плана "А", то есть утверждения помощи для Украины в Конгрессе.
"Мы не фокусируемся на плане "Б", мы фокусируемся на плане "А", на прохождении пакета при двухпалатной поддержке. Она предоставит инструменты и возможности, которые позволят Украине продолжать эффективно обороняться и возвращать территории, которые сейчас оккупированы Россией. Вы видите, что многое поступает в Конгресс, и я не буду вдаваться в детали этого, особенно здесь, в Брюсселе, но что я могу сказать: даже в течение прошлых 24 часов вы видели значительное количество выходивших и говоривших республиканцев: что бы не случилось, нам необходимо продвигать вперед пакет помощи для Украины", - подчеркнул Салливан.
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Америка втрачає свій авторитет
як кажуть "у жебраків немає слуг"
З 41 голосом, поданими проти цього заходу, законопроект тепер виглядає приреченим.
Для просування знадобилося б 60 сенаторів зі 100 членів, щоб проголосувати "за".
Математично це вже неможливо.
Результат, однак, не є офіційним, поки не буде вдарено молотком, оскільки сенатори теоретично можуть змінити свою думку.
За матеріалами CNN
Процедурне голосування щодо просування двопартійної угоди про безпеку кордонів та пакету іноземної допомоги з допомогою Україні та Ізраїлю провалилося.
Голосування було 49 проти 50. Для того, щоб вона рухалася вперед, потрібно було щонайменше 60 голосів.
Результат ставить під загрозу допомогу Україні та Ізраїлю, двом ключовим союзникам США, у критичний момент.
Після голосування законодавці зіткнуться зі зростаючим тиском, щоб вони самостійно ухвалювали іноземну допомогу без будь-яких положень про кордон - невизначена перспектива, оскільки деякі республіканці виступають проти подальшої допомоги Україні.
Лідер більшості в Сенаті Чак Шумер планує провести процедурне голосування щодо пакету екстреної допомоги для Ізраїлю, України та Тайваню - і відмовитися від угоди про кордон.
Дякуємо, потужний союзнику !
програш України це перемога над Байденом і русня інвестує в перемогу Трама всі ресурси бо це запорука їх виживання…..
а у нас ***** якась там Маркарова лобіює інтереси Укрїни….грёбаный стыд….!!!!
чому не Лана Зеркаль…??????????
зелене чмо повинно затвердити уряд національної єдності з усіх політ сил….
слуги народу завдяки своїм «досягнення» в політиці повинні перетворитися на «гівно під плінтусом»….і тоді, ***** як хто може треба боротися за збереження державності…
а то буде як сто років тому….
а в результаті то втрата державності …і сором перед полеглими….
одвічна проблема України після набігів татарви…- на троїх козаків два атамани….
Чим вам складання повноважень не вгодило ? При нашому плюванні з 2019 року на Конституцію думаю що народ витримає без бунту передачу повноважень президента та верховного головнокомандувача простому головнокомандувачу та його представникам на місцях , чи по вашому сьогодні у Авдіївці місцева рада керує ?
не створення уряду національної єдності з усіх політ сил у даній ситуції теж вважаю крахом державності….
а всх хто готовий ризикнути державністю вважаю йолопами….
Хоча при владі одні Остапи
Наступні голосування - за кожен пакет окремо.
Взагалі увесь наш світ котиться в трантарарам завдяки доступу людей до абсолютно любої інфи. Дурні (всякі інтелектуали, вчені, та просто люди, які щось хотіли знати) думали, що коли люди отримають доступ до інфи, стануть усі моментально освіченими. Ага, уже. Людина дивиться не те, що її навчає, а те що їй подобається нравіца - гадалки, гороскопи, лжепророки, тупі приколи, теорії змови, інопланетяни, антивакцери, вигада історія, різні адвокати-юристи, які научать як краще не платити податки, переходити на червоне світло, побити, вбити когось і т.д. і т.п.
Далі Дурні (нєтакієкаквсє, лохі і прочіє нєпонімающіє чтозємляплоская) залишаються в меншості
а продвінутиєвсьознающіє з соціальних мереж отримують владу.
Є пророче кіно, пародія, де доволі тупуватий чувак і дівка через заморозку приходять уже в далекому майбутньму на планеті ідіотів і стають найрозумнішими там. Було смішно. Тепер зрозуміло, що плакти треба було
Та нехай згадають - залишили В'єтнам - перемогли комуняки.
Залишили Афганістан - зайшли таліби.