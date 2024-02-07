Помощь Украине станет одним из центральных вопросов Вашингтонского саммита НАТО, - Салливан

Одним из главных вопросов юбилейного Вашингтонского саммита НАТО в июле будет продолжение поддержки Украины в борьбе против российской агрессии.

Об этом заявил советник по национальной безопасности президента США Джейк Салливан, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"США будут приветствовать союзников в Вашингтоне этим летом, чтобы отметить 75-й день рождения НАТО, но также чтобы продемонстрировать, что Альянс больше, сильнее и объединеннее, чем был когда-либо. Мы рассмотрели большой круг вопросов, в том числе те, которые будут центральными во время саммита в Вашингтоне в июле. Первое, безусловно, - это наша общая помощь для Украины", - сказал представитель Администрации США.

Салливан напомнил, что вчера президент США Джо Байден заявил, что будет прилагать значительные усилия, чтобы Соединенные Штаты предоставили Украине пакет помощи при двухпалатной поддержке Конгресса.

"Союзники берут на себя обязательства не только помогать Украине в текущем сражении, но также поддерживать Украину в измерении будущего сдерживания (потенциальной агрессии – ред.) и на ее пути к членству в НАТО. У нас была хорошая дискуссия по этому поводу при планировании саммита по практической помощи, которую НАТО может предоставить для Украины", - резюмировал советник Байдена по итогам встречи советников по национальной безопасности стран НАТО.

Напомним, следующий саммит НАТО состоится в Вашингтоне 9 – 11 июля 2024 года.

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