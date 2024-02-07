Помощь Украине станет одним из центральных вопросов Вашингтонского саммита НАТО, - Салливан
Одним из главных вопросов юбилейного Вашингтонского саммита НАТО в июле будет продолжение поддержки Украины в борьбе против российской агрессии.
Об этом заявил советник по национальной безопасности президента США Джейк Салливан, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"США будут приветствовать союзников в Вашингтоне этим летом, чтобы отметить 75-й день рождения НАТО, но также чтобы продемонстрировать, что Альянс больше, сильнее и объединеннее, чем был когда-либо. Мы рассмотрели большой круг вопросов, в том числе те, которые будут центральными во время саммита в Вашингтоне в июле. Первое, безусловно, - это наша общая помощь для Украины", - сказал представитель Администрации США.
Салливан напомнил, что вчера президент США Джо Байден заявил, что будет прилагать значительные усилия, чтобы Соединенные Штаты предоставили Украине пакет помощи при двухпалатной поддержке Конгресса.
"Союзники берут на себя обязательства не только помогать Украине в текущем сражении, но также поддерживать Украину в измерении будущего сдерживания (потенциальной агрессии – ред.) и на ее пути к членству в НАТО. У нас была хорошая дискуссия по этому поводу при планировании саммита по практической помощи, которую НАТО может предоставить для Украины", - резюмировал советник Байдена по итогам встречи советников по национальной безопасности стран НАТО.
Напомним, следующий саммит НАТО состоится в Вашингтоне 9 – 11 июля 2024 года.
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їбануте створіння
Ми з вами…
Будемо підтримувати …
Чекайте… на вашим шляху до НАТО…
Про надання запрошення для України на цьому саміту Саліван, звісно, НЕ говорить.
А то Путлер нападе…
Хоть Порошенко, хоть Зеленський, хоть за&бенко- результат буде однаковий.
На цьому саміті НАТО не буде ні одного слова про Запрошення України до НАТО.
Представників Республіки Китай запросять з Тайбея -- як засновників?
Пусть Зе.подякуют и медальку дадут,как он это с ВСУ делает.
Тобі , кацапе, сказали- Трамп гівно.
То до сого тут Дерьмак?!
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Помощь это добре и очень. А підтримувати Україну у вимірі майбутнього стримування (потенційної агресії - ред.) та на її шляху до членства в НАТО., так разве не об этом мечтали те, кто вносил путь в НАТО в Конституцию? Или они уже передумали туда идти?
ОТ тепер й побачить світ, до чого буде вести зараз Зеленський своїм кульгавим обсером
Кому ти, кацапе, лапшу вішаешь?!
Ти, курва, Україну носом тикаешь, що вона « не така гарна»?!
що вона « не мае права» чогось вимагати?!
Що вона мало втратила людьских жіттів, розбитих домівок та інфраструктури,
захищаючи себе та Захід?
Що у України « не чиста репутація»?
А ось в США ніхто не бреше ( усі політики, включно з трампом, честні та прозорі),
не краде (нікого не судять за корупцію),
не бойкотують підготовку до війни ( не блокують виделення грошей та зброї як Трамп або Саліван)?!
Зря намагаешься ввести читачів в оману!
Твоя про російська пропаганда кожен день на цьому сайті-
це відверта работа на парашу та проти України та США.
Пішов, усата «Наташа», за руським кораблем!