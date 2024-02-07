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Новости Помощь Украине
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Помощь Украине станет одним из центральных вопросов Вашингтонского саммита НАТО, - Салливан

салліван

Одним из главных вопросов юбилейного Вашингтонского саммита НАТО в июле будет продолжение поддержки Украины в борьбе против российской агрессии.

Об этом заявил советник по национальной безопасности президента США Джейк Салливан, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"США будут приветствовать союзников в Вашингтоне этим летом, чтобы отметить 75-й день рождения НАТО, но также чтобы продемонстрировать, что Альянс больше, сильнее и объединеннее, чем был когда-либо. Мы рассмотрели большой круг вопросов, в том числе те, которые будут центральными во время саммита в Вашингтоне в июле. Первое, безусловно, - это наша общая помощь для Украины", - сказал представитель Администрации США.

Салливан напомнил, что вчера президент США Джо Байден заявил, что будет прилагать значительные усилия, чтобы Соединенные Штаты предоставили Украине пакет помощи при двухпалатной поддержке Конгресса.

"Союзники берут на себя обязательства не только помогать Украине в текущем сражении, но также поддерживать Украину в измерении будущего сдерживания (потенциальной агрессии – ред.) и на ее пути к членству в НАТО. У нас была хорошая дискуссия по этому поводу при планировании саммита по практической помощи, которую НАТО может предоставить для Украины", - резюмировал советник Байдена по итогам встречи советников по национальной безопасности стран НАТО.

Напомним, следующий саммит НАТО состоится в Вашингтоне 9 – 11 июля 2024 года.

Читайте также: Советник президента США Салливан летит в Брюссель договариваться с НАТО о помощи Украине

Автор: 

НАТО (9975) Салливан Джейк (254)


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Топ комментарии
+7
Іди підмийся Саліван !
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07.02.2024 20:47
+6
До липня ше потрібно дожити
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07.02.2024 20:49
+4
"США привітають союзників у Вашингтоні цього літа, щоб відзначити 75-тий день народження НАТО, " Ну або відбудуть по НАТО поминки , судячи із того що у США діється , то друге більш ймовірно (( .
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07.02.2024 20:50
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*** день народження НАТО ***

їбануте створіння
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07.02.2024 20:46 Ответить
Що означають ці слова?

Ми з вами…
Будемо підтримувати …
Чекайте… на вашим шляху до НАТО…

Про надання запрошення для України на цьому саміту Саліван, звісно, НЕ говорить.
А то Путлер нападе…
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07.02.2024 22:25 Ответить
Іди підмийся Саліван !
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07.02.2024 20:47 Ответить
підмійте вову спочатку - дуже вже обсьор кульгава качка демонструє
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07.02.2024 21:09 Ответить
Призвище Презідента України для Салівана не мае ніякого значення!

Хоть Порошенко, хоть Зеленський, хоть за&бенко- результат буде однаковий.

На цьому саміті НАТО не буде ні одного слова про Запрошення України до НАТО.
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07.02.2024 22:42 Ответить
До липня ше потрібно дожити
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07.02.2024 20:49 Ответить
"США привітають союзників у Вашингтоні цього літа, щоб відзначити 75-тий день народження НАТО, " Ну або відбудуть по НАТО поминки , судячи із того що у США діється , то друге більш ймовірно (( .
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07.02.2024 20:50 Ответить
А корпоратівчік з дня народження оон буде?

Представників Республіки Китай запросять з Тайбея -- як засновників?
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07.02.2024 20:52 Ответить
На дні народження оону будуть головувати товаріші Пу та Сі.
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07.02.2024 20:55 Ответить
Краще ви б допомогали так як ******* дядьку з америки.
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07.02.2024 20:53 Ответить
так пиз ять же мародери в Україні
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07.02.2024 21:10 Ответить
Я не за гроші а за зброю.
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07.02.2024 21:27 Ответить
так Єрмак й на зброї п здить - 1,5 млрд тільки капля в морі на невиготовлених гарматах напи дили
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07.02.2024 21:29 Ответить
Повір Наталія всі єрмаки рєзнікови будуть відповідати за все.
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07.02.2024 21:37 Ответить
Ваші б слова та Богові у вуха...
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07.02.2024 22:02 Ответить
Не вірю.Жоден колишній президент в Україні не покараний.
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08.02.2024 05:39 Ответить
Пан Салліван - Чемберлен 21 століття?
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07.02.2024 20:53 Ответить
а не МАРОДЕРНИЙ лідер?
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07.02.2024 21:12 Ответить
Хороший совет-лучше денег.
Пусть Зе.подякуют и медальку дадут,как он это с ВСУ делает.
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07.02.2024 20:58 Ответить
рашистська агентура в США, вже отримала мабуть фінансове підтвердження від куйла і вирішила виголосити цілому світові ,що Україну в НАТО у Вашингтоні ніхто не збирається запршувати. (В першу чергу через відсутність згоди на це "кращих друзів куйла.американців.... Підкилимні Домовленості із терористом і вбивцею українського народу для американців мабуть є важливіші,як життя всього українського народу і територіальна цілісність,та недоторканість держави Україна загалом...
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07.02.2024 21:01 Ответить
Уже допомагался. ***** !!!
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07.02.2024 21:07 Ответить
це ви про МАРОДЕРНОГО лідАра?
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07.02.2024 21:13 Ответить
А Трампа спитали? Бо він же у вас керує зовнішньою політикою.
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07.02.2024 21:10 Ответить
якщо у вас керує Єрмак - то які претензії?
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07.02.2024 21:21 Ответить
Ти з теми не зі скакай!

Тобі , кацапе, сказали- Трамп гівно.
То до сого тут Дерьмак?!
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08.02.2024 00:23 Ответить
"Союзники беруть на себе зобов'язання не лише допомагати Україні у поточній битві, але також підтримувати Україну у вимірі майбутнього стримування (потенційної агресії - ред.) та на її шляху до членства в НАТО. "
------------
Помощь это добре и очень. А підтримувати Україну у вимірі майбутнього стримування (потенційної агресії - ред.) та на її шляху до членства в НАТО., так разве не об этом мечтали те, кто вносил путь в НАТО в Конституцию? Или они уже передумали туда идти?
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07.02.2024 21:21 Ответить
Союзнички не дуже спішать надавати допомогу, а ось обговорювати - тут завжди готові.
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07.02.2024 21:34 Ответить
Веданка! Скільки у тебе акаунтів? Як у Біллі Мілігана - 26?
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07.02.2024 21:42 Ответить
Ще раз - у США історичного масштабу політична криза , вони до другої світової підключилися після десятків мільйонів жертв воїнів СССР . Звинуватити партнера- треба мати ЧИСТУ РЕПУТАЦІЮ . Не красти , не брехати , не служити агресору своєю мародернею , не бойкотувати підготовку до війни, мобілізацію , дипломатію не віддавати шпигуну Козиру , не знищувати тру декморкатію ЗАРАДИ НАЯВНОСТІ ЯКОЇ В УКРАЇНІ СТАВ НА ДОПОМОГУ УВЕСЬ СВІТ . ВЛАДА ПОЛІТИЧНА УКРАЇНИ - ЦЕ САБОТАЖ ПЕРЕМОГИ!
ОТ тепер й побачить світ, до чого буде вести зараз Зеленський своїм кульгавим обсером
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07.02.2024 21:35 Ответить
Усі хто гучно обирає зараз партнерів - це банальне , з "хворої голови"МАРОДЕРНІ скинути на хвору голову политіків США - не вийде
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07.02.2024 21:38 Ответить
...я про тих хто гучно обсирає зараз партнерів
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07.02.2024 21:39 Ответить
Ще раз-
Кому ти, кацапе, лапшу вішаешь?!

Ти, курва, Україну носом тикаешь, що вона « не така гарна»?!

що вона « не мае права» чогось вимагати?!

Що вона мало втратила людьских жіттів, розбитих домівок та інфраструктури,
захищаючи себе та Захід?

Що у України « не чиста репутація»?

А ось в США ніхто не бреше ( усі політики, включно з трампом, честні та прозорі),
не краде (нікого не судять за корупцію),
не бойкотують підготовку до війни ( не блокують виделення грошей та зброї як Трамп або Саліван)?!

Зря намагаешься ввести читачів в оману!
Твоя про російська пропаганда кожен день на цьому сайті-
це відверта работа на парашу та проти України та США.

Пішов, усата «Наташа», за руським кораблем!
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08.02.2024 00:41 Ответить
Попи*дякаєте та розійдетесь. От і вся допомога.
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07.02.2024 21:44 Ответить
Сколько же тех саммитов уже было??? Есть только один выход --- ЯО. Однажды и это просрем. Как все что было до этого.
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07.02.2024 22:52 Ответить
Агент Селіванов готує нові пітєточки і пакетики?? ленд-ліз оживіть, паскудники.
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08.02.2024 00:46 Ответить
 
 