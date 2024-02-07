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Новини Допомога Україні
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Допомога Україні буде одним з центральних питань Вашингтонського саміту НАТО, - Салліван

салліван

Одним з головних питань ювілейного Вашингтонського саміту НАТО у липні буде продовження підтримки України у її боротьбі проти російської агресії.

Про це заявив радник з національної безпеки презмдента США Джейк Салліван, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"США привітають союзників у Вашингтоні цього літа, щоб відзначити 75-тий день народження НАТО, але також щоб продемонструвати, що Альянс є більшим, сильнішим та більш об’єднаним, ніж був будь-коли. Ми розглянули велике коло питань, в тому числі, ті, які будуть центральним під час саміту в Вашингтоні в липні. Перше, безумовно, - це наша спільна допомога для України", - сказав представник Адміністрації США.

Салліван нагадав, що вчора президент США Джо Байден заявив, що докладатиме значних зусиль, щоб Сполучені Штати надали Україні пакет допомоги за двопалатної підтримки Конгресу.

"Союзники беруть на себе зобов’язання не лише допомагати Україні у поточній битві, але також підтримувати Україну у вимірі майбутнього стримування (потенційної агресії – ред.) та на її шляху до членства в НАТО. Ми мали добру дискусію сьогодні щодо цього під час планування саміту, щодо практичної допомоги , яку НАТО може надати для України", - резюмував радник Байдена за підсумками зустрічі радників з національної безпеки країн НАТО.

Також читайте: Радник президента США Салліван летить у Брюссель домовлятися з НАТО про допомогу Україні

Нагадуємо, наступний саміт НАТО відбудеться у Вашингтоні 9 – 11 липня 2024 року.

Автор: 

НАТО (6436) Салліван Джейк (292)


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Топ коментарі
+7
Іди підмийся Саліван !
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07.02.2024 20:47
+6
До липня ше потрібно дожити
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07.02.2024 20:49
+4
"США привітають союзників у Вашингтоні цього літа, щоб відзначити 75-тий день народження НАТО, " Ну або відбудуть по НАТО поминки , судячи із того що у США діється , то друге більш ймовірно (( .
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07.02.2024 20:50
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*** день народження НАТО ***

їбануте створіння
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07.02.2024 20:46 Відповісти
Що означають ці слова?

Ми з вами…
Будемо підтримувати …
Чекайте… на вашим шляху до НАТО…

Про надання запрошення для України на цьому саміту Саліван, звісно, НЕ говорить.
А то Путлер нападе…
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07.02.2024 22:25 Відповісти
Іди підмийся Саліван !
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07.02.2024 20:47 Відповісти
підмійте вову спочатку - дуже вже обсьор кульгава качка демонструє
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07.02.2024 21:09 Відповісти
Призвище Презідента України для Салівана не мае ніякого значення!

Хоть Порошенко, хоть Зеленський, хоть за&бенко- результат буде однаковий.

На цьому саміті НАТО не буде ні одного слова про Запрошення України до НАТО.
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07.02.2024 22:42 Відповісти
До липня ше потрібно дожити
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07.02.2024 20:49 Відповісти
"США привітають союзників у Вашингтоні цього літа, щоб відзначити 75-тий день народження НАТО, " Ну або відбудуть по НАТО поминки , судячи із того що у США діється , то друге більш ймовірно (( .
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07.02.2024 20:50 Відповісти
А корпоратівчік з дня народження оон буде?

Представників Республіки Китай запросять з Тайбея -- як засновників?
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07.02.2024 20:52 Відповісти
На дні народження оону будуть головувати товаріші Пу та Сі.
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07.02.2024 20:55 Відповісти
Краще ви б допомогали так як ******* дядьку з америки.
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07.02.2024 20:53 Відповісти
так пиз ять же мародери в Україні
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07.02.2024 21:10 Відповісти
Я не за гроші а за зброю.
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07.02.2024 21:27 Відповісти
так Єрмак й на зброї п здить - 1,5 млрд тільки капля в морі на невиготовлених гарматах напи дили
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07.02.2024 21:29 Відповісти
Повір Наталія всі єрмаки рєзнікови будуть відповідати за все.
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07.02.2024 21:37 Відповісти
Ваші б слова та Богові у вуха...
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07.02.2024 22:02 Відповісти
Не вірю.Жоден колишній президент в Україні не покараний.
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08.02.2024 05:39 Відповісти
Пан Салліван - Чемберлен 21 століття?
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07.02.2024 20:53 Відповісти
а не МАРОДЕРНИЙ лідер?
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07.02.2024 21:12 Відповісти
Хороший совет-лучше денег.
Пусть Зе.подякуют и медальку дадут,как он это с ВСУ делает.
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07.02.2024 20:58 Відповісти
рашистська агентура в США, вже отримала мабуть фінансове підтвердження від куйла і вирішила виголосити цілому світові ,що Україну в НАТО у Вашингтоні ніхто не збирається запршувати. (В першу чергу через відсутність згоди на це "кращих друзів куйла.американців.... Підкилимні Домовленості із терористом і вбивцею українського народу для американців мабуть є важливіші,як життя всього українського народу і територіальна цілісність,та недоторканість держави Україна загалом...
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07.02.2024 21:01 Відповісти
Уже допомагался. ***** !!!
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07.02.2024 21:07 Відповісти
це ви про МАРОДЕРНОГО лідАра?
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07.02.2024 21:13 Відповісти
А Трампа спитали? Бо він же у вас керує зовнішньою політикою.
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07.02.2024 21:10 Відповісти
якщо у вас керує Єрмак - то які претензії?
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07.02.2024 21:21 Відповісти
Ти з теми не зі скакай!

Тобі , кацапе, сказали- Трамп гівно.
То до сого тут Дерьмак?!
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08.02.2024 00:23 Відповісти
"Союзники беруть на себе зобов'язання не лише допомагати Україні у поточній битві, але також підтримувати Україну у вимірі майбутнього стримування (потенційної агресії - ред.) та на її шляху до членства в НАТО. "
------------
Помощь это добре и очень. А підтримувати Україну у вимірі майбутнього стримування (потенційної агресії - ред.) та на її шляху до членства в НАТО., так разве не об этом мечтали те, кто вносил путь в НАТО в Конституцию? Или они уже передумали туда идти?
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07.02.2024 21:21 Відповісти
Союзнички не дуже спішать надавати допомогу, а ось обговорювати - тут завжди готові.
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07.02.2024 21:34 Відповісти
Веданка! Скільки у тебе акаунтів? Як у Біллі Мілігана - 26?
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07.02.2024 21:42 Відповісти
Ще раз - у США історичного масштабу політична криза , вони до другої світової підключилися після десятків мільйонів жертв воїнів СССР . Звинуватити партнера- треба мати ЧИСТУ РЕПУТАЦІЮ . Не красти , не брехати , не служити агресору своєю мародернею , не бойкотувати підготовку до війни, мобілізацію , дипломатію не віддавати шпигуну Козиру , не знищувати тру декморкатію ЗАРАДИ НАЯВНОСТІ ЯКОЇ В УКРАЇНІ СТАВ НА ДОПОМОГУ УВЕСЬ СВІТ . ВЛАДА ПОЛІТИЧНА УКРАЇНИ - ЦЕ САБОТАЖ ПЕРЕМОГИ!
ОТ тепер й побачить світ, до чого буде вести зараз Зеленський своїм кульгавим обсером
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07.02.2024 21:35 Відповісти
Усі хто гучно обирає зараз партнерів - це банальне , з "хворої голови"МАРОДЕРНІ скинути на хвору голову политіків США - не вийде
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07.02.2024 21:38 Відповісти
...я про тих хто гучно обсирає зараз партнерів
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07.02.2024 21:39 Відповісти
Ще раз-
Кому ти, кацапе, лапшу вішаешь?!

Ти, курва, Україну носом тикаешь, що вона « не така гарна»?!

що вона « не мае права» чогось вимагати?!

Що вона мало втратила людьских жіттів, розбитих домівок та інфраструктури,
захищаючи себе та Захід?

Що у України « не чиста репутація»?

А ось в США ніхто не бреше ( усі політики, включно з трампом, честні та прозорі),
не краде (нікого не судять за корупцію),
не бойкотують підготовку до війни ( не блокують виделення грошей та зброї як Трамп або Саліван)?!

Зря намагаешься ввести читачів в оману!
Твоя про російська пропаганда кожен день на цьому сайті-
це відверта работа на парашу та проти України та США.

Пішов, усата «Наташа», за руським кораблем!
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08.02.2024 00:41 Відповісти
Попи*дякаєте та розійдетесь. От і вся допомога.
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07.02.2024 21:44 Відповісти
Сколько же тех саммитов уже было??? Есть только один выход --- ЯО. Однажды и это просрем. Как все что было до этого.
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07.02.2024 22:52 Відповісти
Агент Селіванов готує нові пітєточки і пакетики?? ленд-ліз оживіть, паскудники.
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08.02.2024 00:46 Відповісти
 
 