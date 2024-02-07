Допомога Україні буде одним з центральних питань Вашингтонського саміту НАТО, - Салліван

Одним з головних питань ювілейного Вашингтонського саміту НАТО у липні буде продовження підтримки України у її боротьбі проти російської агресії.

Про це заявив радник з національної безпеки презмдента США Джейк Салліван, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"США привітають союзників у Вашингтоні цього літа, щоб відзначити 75-тий день народження НАТО, але також щоб продемонструвати, що Альянс є більшим, сильнішим та більш об’єднаним, ніж був будь-коли. Ми розглянули велике коло питань, в тому числі, ті, які будуть центральним під час саміту в Вашингтоні в липні. Перше, безумовно, - це наша спільна допомога для України", - сказав представник Адміністрації США.

Салліван нагадав, що вчора президент США Джо Байден заявив, що докладатиме значних зусиль, щоб Сполучені Штати надали Україні пакет допомоги за двопалатної підтримки Конгресу.

"Союзники беруть на себе зобов’язання не лише допомагати Україні у поточній битві, але також підтримувати Україну у вимірі майбутнього стримування (потенційної агресії – ред.) та на її шляху до членства в НАТО. Ми мали добру дискусію сьогодні щодо цього під час планування саміту, щодо практичної допомоги , яку НАТО може надати для України", - резюмував радник Байдена за підсумками зустрічі радників з національної безпеки країн НАТО.

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Нагадуємо, наступний саміт НАТО відбудеться у Вашингтоні 9 – 11 липня 2024 року.