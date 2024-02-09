Без допомоги США в найближчі кілька місяців настане катастрофа, - експосол Гербст

Конгрес США має діяти, щоб зупинити агресію Кремля. І це заради інтересів США

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі колишнього посла США в Україні, директора Євразійського центру Атлантичної ради Джона Гербста.

Експосол зазначив, якщо Сполучені Штати не вживатимуть заходів з надання допомоги Україні в найближчі кілька місяців, настане катастрофа. А також додав, що зволікання з виділенням допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню може вплинути на глобальне лідерство США.

"Хоча це був хитрий виверт цієї невеликої групи, щоб заблокувати допомогу Україні, інші конгресмени та сенатори від обох партій пішли на об’єднання цих різних питань", - пояснив Гербст.

Та додав, що "ніхто в цій групі не розуміє, що Росія… прагне підірвати безпеку і процвітання США, послаблюючи НАТО й Європейський Союз, підриваючи союзників США в Європі та інших місцях і безпосередньо сіючи плутанину у Сполучених Штатах за допомогою втручання у вибори і кібероперацій".

Загрози для США

Гербст наголосив, що припинення російської агресії зараз - це найкращий спосіб стримати агресію Китаю в майбутньому.

"Якщо Москва завоює Україну, як заявили і президент Джо Байден, і спікер Палати представників Майк Джонсон, Сполучені Штати будуть змушені безпосередньо захищати своїх союзників з НАТО в країнах Балтії чи Польщі від російської агресії", - зазначив Гербст.

І це буде коштувати набагато більше, ніж $38 мільярдів на рік, які США надають Україні від моменту повномасштабного вторгнення Росії, що становить менш як 5% оборонного бюджету Штатів, - і цілком може поставити під загрозу американські війська.

"Нездатність надати допомогу Україні стала б серйозним ударом по керівництву США, посилила б ворогів США в Москві, Пекіні й Тегерані та врешті-решт могла б "коштувала б Сполученим Штатам як грошей, так і крові", - вважає експерт.

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