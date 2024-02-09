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Без допомоги США в найближчі кілька місяців настане катастрофа, - експосол Гербст

Гербст про допомогу США

Конгрес США має діяти, щоб зупинити агресію Кремля. І це заради інтересів США

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі колишнього посла США в Україні, директора Євразійського центру Атлантичної ради Джона Гербста.

Експосол зазначив, якщо Сполучені Штати не вживатимуть заходів з надання допомоги Україні в найближчі кілька місяців, настане катастрофа. А також додав, що зволікання з виділенням допомоги  Україні, Ізраїлю і Тайваню може вплинути на глобальне лідерство США.

"Хоча це був хитрий виверт цієї невеликої групи, щоб заблокувати допомогу Україні, інші конгресмени та сенатори від обох партій пішли на об’єднання цих різних питань", - пояснив Гербст.

Та додав, що "ніхто в цій групі не розуміє, що Росія… прагне підірвати безпеку і процвітання США, послаблюючи НАТО й Європейський Союз, підриваючи союзників США в Європі та інших місцях і безпосередньо сіючи плутанину у Сполучених Штатах за допомогою втручання у вибори і кібероперацій".

Загрози для США

Гербст наголосив, що припинення російської агресії зараз - це найкращий спосіб стримати агресію Китаю в майбутньому.

"Якщо Москва завоює Україну, як заявили і президент Джо Байден, і спікер Палати представників Майк Джонсон, Сполучені Штати будуть змушені безпосередньо захищати своїх союзників з НАТО в країнах Балтії чи Польщі від російської агресії", - зазначив Гербст.

І це буде коштувати набагато більше, ніж $38 мільярдів на рік, які США надають Україні від моменту повномасштабного вторгнення Росії, що становить менш як 5% оборонного бюджету Штатів, - і цілком може поставити під загрозу американські війська.

"Нездатність надати допомогу Україні стала б серйозним ударом по керівництву США, посилила б ворогів США в Москві, Пекіні й Тегерані та врешті-решт могла б "коштувала б Сполученим Штатам як грошей, так і крові", - вважає експерт.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Якби Україна не втрималася, у небезпеці були б військові сили США та американський бізнес, що працює у Європі, - Пентагон

Автор: 

допомога (8343) США (22799) Гербст Джон (111)


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Топ коментарі
+7
зе-лідор та наобиравші його імбіцили вже майже зруйнували державу Україна, такі самі імбіцили в США з їхнім трампом зруйнують США та світову безпеку остаточно... піпл, який обирає замість очільників своїх держав примітивних крикливих клоунів зрештою плакатиме кривавими сльозами, коли вже виправити та щось змінити буде неможливо, бо вртачений стратегічний ресурс - час та все креативно прой@ано.
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09.02.2024 10:35
+5
не налазить на голову....
5% бюджету оборонки, не можуть узгодити
а в разі перемоги *****, виділять для ЄС в рази більше
тобто сотні ярдів...
то це що????
це цілеспрямована гра на послаблення орків та знищення Українців
не більше, але й не меньше.
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09.02.2024 10:28
+4
Тому що треба реалістично відноситися до американців,а не судити по них з американських голівудських фільмів де вони це тотальне добро,розум,милосердя і все інше. В житті все трохи інакше аніж у фільмах. Там є такі ж популісти,брехуни,позери і так далі
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09.02.2024 10:16
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Усе вірно каже цей Хербст, але шось зовсім глухими виявляються ті конгресмени США, які не можуть чути не лише Хербста, а й голос розуму!
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09.02.2024 09:58 Відповісти
Поматросили-
Та вибились з сил...
Піндоси...

Трамп за зад-
Байдена вкусив...
Байден тягне Трампа за коси...

Президентська посада...
Мізки виносить...

Буде бійня в Техасі...
Будуть вибухи на сотому поверсі...
Буря буде ...
Як на Марсі!

Поки не втрутиться Ненсі Пелосі...
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09.02.2024 10:01 Відповісти
Сцикуни, що бояться Трампа.
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09.02.2024 10:01 Відповісти
власні посади в сенаті й конгресі для тих покидьків важливіші за будь-що
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09.02.2024 10:03 Відповісти
Тому що треба реалістично відноситися до американців,а не судити по них з американських голівудських фільмів де вони це тотальне добро,розум,милосердя і все інше. В житті все трохи інакше аніж у фільмах. Там є такі ж популісти,брехуни,позери і так далі
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09.02.2024 10:16 Відповісти
Сполучені штати злились , цілий тиждень торгів за Залужного і врешті його звільнення це показово . Не варто взагалі від них щось очікувати в цьому році .
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09.02.2024 10:08 Відповісти
допомогти можна і варто тільки тому , хто сам себе хочу врятувати. в нашому випадку це питання спірне на жаль...
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09.02.2024 10:45 Відповісти
ну хоть кто-то при памяти....
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09.02.2024 10:26 Відповісти
не налазить на голову....
5% бюджету оборонки, не можуть узгодити
а в разі перемоги *****, виділять для ЄС в рази більше
тобто сотні ярдів...
то це що????
це цілеспрямована гра на послаблення орків та знищення Українців
не більше, але й не меньше.
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09.02.2024 10:28 Відповісти
Війна не тільки на полі бою, але й в тилу. Якщо в тилу зрада ворог переможе. У гитлера і сиаліна теж були могутні прибічники в США.
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09.02.2024 10:32 Відповісти
зе-лідор та наобиравші його імбіцили вже майже зруйнували державу Україна, такі самі імбіцили в США з їхнім трампом зруйнують США та світову безпеку остаточно... піпл, який обирає замість очільників своїх держав примітивних крикливих клоунів зрештою плакатиме кривавими сльозами, коли вже виправити та щось змінити буде неможливо, бо вртачений стратегічний ресурс - час та все креативно прой@ано.
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09.02.2024 10:35 Відповісти
Зате буде чудовий привід сказати «ну хто ж міг подумати що таке станеться!».
Готові всратися за свої амбіції!
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09.02.2024 10:53 Відповісти
Пригадую поблажливу посмішку Герста (тоді його називали Хербстом) на військовому аеродромі в Полтаві, коли різали наш останній стратегічний бомбардувальник. Тоді Гербст-Хербст був послом США і дуже тішився, що Україна позбувається своєї зброї.
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09.02.2024 11:02 Відповісти
То робіть щось, блдь!
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09.02.2024 11:23 Відповісти
 
 