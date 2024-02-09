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Без помощи США в ближайшие несколько месяцев наступит катастрофа, - экс-посол Хербст

Гербст про допомогу США

Конгресс США должен действовать, чтобы остановить агрессию Кремля. И это ради интересов США

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале бывшего посла США в Украине, директора Евразийского центра Атлантического совета Джона Хербста.

Экс-посол отметил, что если Соединенные Штаты не будут принимать меры по оказанию помощи Украине в ближайшие несколько месяцев, наступит катастрофа. А также добавил, что промедление с выделением помощи Украине, Израилю и Тайваню может повлиять на глобальное лидерство США.

"Хотя это была хитрая уловка этой небольшой группы, чтобы заблокировать помощь Украине, другие конгрессмены и сенаторы от обеих партий пошли на объединение этих разных вопросов", - пояснил Гербст.

И добавил, что "никто в этой группе не понимает, что Россия… стремится подорвать безопасность и процветание США, ослабляя НАТО и Европейский Союз, подрывая союзников США в Европе и других местах и непосредственно сея путаницу в Соединенных Штатах посредством вмешательства в выборы и киберопераций".

Угрозы для США

Хербст подчеркнул, что прекращение российской агрессии сейчас – это лучший способ сдержать агрессию Китая в будущем.

"Если Москва завоюет Украину, как заявили и президент Джо Байден, и спикер Палаты представителей Майк Джонсон, Соединенные Штаты будут вынуждены напрямую защищать своих союзников по НАТО в странах Балтии или Польши от российской агрессии", – отметил Гербст.

И это будет стоить намного больше $38 миллиардов в год, которые США предоставляют Украине с момента полномасштабного вторжения России, что составляет менее 5% оборонного бюджета Штатов, - и вполне может поставить под угрозу американские войска.

"Неспособность оказать помощь Украине стала бы серьезным ударом по руководству США, усилила бы врагов США в Москве, Пекине и Тегеране и, в конце концов, могла бы "стоить Соединенным Штатам как денег, так и крови", - считает эксперт.

Также читайте: Если бы Украина не удержалась, в опасности были бы военные силы США и работающий в Европе американский бизнес, - Пентагон

Автор: 

помощь (7794) США (26583) Хербст Джон (124)


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Топ комментарии
+7
зе-лідор та наобиравші його імбіцили вже майже зруйнували державу Україна, такі самі імбіцили в США з їхнім трампом зруйнують США та світову безпеку остаточно... піпл, який обирає замість очільників своїх держав примітивних крикливих клоунів зрештою плакатиме кривавими сльозами, коли вже виправити та щось змінити буде неможливо, бо вртачений стратегічний ресурс - час та все креативно прой@ано.
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09.02.2024 10:35
+5
не налазить на голову....
5% бюджету оборонки, не можуть узгодити
а в разі перемоги *****, виділять для ЄС в рази більше
тобто сотні ярдів...
то це що????
це цілеспрямована гра на послаблення орків та знищення Українців
не більше, але й не меньше.
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09.02.2024 10:28
+4
Тому що треба реалістично відноситися до американців,а не судити по них з американських голівудських фільмів де вони це тотальне добро,розум,милосердя і все інше. В житті все трохи інакше аніж у фільмах. Там є такі ж популісти,брехуни,позери і так далі
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09.02.2024 10:16
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Усе вірно каже цей Хербст, але шось зовсім глухими виявляються ті конгресмени США, які не можуть чути не лише Хербста, а й голос розуму!
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09.02.2024 09:58 Ответить
Поматросили-
Та вибились з сил...
Піндоси...

Трамп за зад-
Байдена вкусив...
Байден тягне Трампа за коси...

Президентська посада...
Мізки виносить...

Буде бійня в Техасі...
Будуть вибухи на сотому поверсі...
Буря буде ...
Як на Марсі!

Поки не втрутиться Ненсі Пелосі...
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09.02.2024 10:01 Ответить
Сцикуни, що бояться Трампа.
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09.02.2024 10:01 Ответить
власні посади в сенаті й конгресі для тих покидьків важливіші за будь-що
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09.02.2024 10:03 Ответить
Тому що треба реалістично відноситися до американців,а не судити по них з американських голівудських фільмів де вони це тотальне добро,розум,милосердя і все інше. В житті все трохи інакше аніж у фільмах. Там є такі ж популісти,брехуни,позери і так далі
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09.02.2024 10:16 Ответить
Сполучені штати злились , цілий тиждень торгів за Залужного і врешті його звільнення це показово . Не варто взагалі від них щось очікувати в цьому році .
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09.02.2024 10:08 Ответить
допомогти можна і варто тільки тому , хто сам себе хочу врятувати. в нашому випадку це питання спірне на жаль...
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09.02.2024 10:45 Ответить
ну хоть кто-то при памяти....
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09.02.2024 10:26 Ответить
не налазить на голову....
5% бюджету оборонки, не можуть узгодити
а в разі перемоги *****, виділять для ЄС в рази більше
тобто сотні ярдів...
то це що????
це цілеспрямована гра на послаблення орків та знищення Українців
не більше, але й не меньше.
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09.02.2024 10:28 Ответить
Війна не тільки на полі бою, але й в тилу. Якщо в тилу зрада ворог переможе. У гитлера і сиаліна теж були могутні прибічники в США.
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09.02.2024 10:32 Ответить
зе-лідор та наобиравші його імбіцили вже майже зруйнували державу Україна, такі самі імбіцили в США з їхнім трампом зруйнують США та світову безпеку остаточно... піпл, який обирає замість очільників своїх держав примітивних крикливих клоунів зрештою плакатиме кривавими сльозами, коли вже виправити та щось змінити буде неможливо, бо вртачений стратегічний ресурс - час та все креативно прой@ано.
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09.02.2024 10:35 Ответить
Зате буде чудовий привід сказати «ну хто ж міг подумати що таке станеться!».
Готові всратися за свої амбіції!
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09.02.2024 10:53 Ответить
Пригадую поблажливу посмішку Герста (тоді його називали Хербстом) на військовому аеродромі в Полтаві, коли різали наш останній стратегічний бомбардувальник. Тоді Гербст-Хербст був послом США і дуже тішився, що Україна позбувається своєї зброї.
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09.02.2024 11:02 Ответить
То робіть щось, блдь!
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09.02.2024 11:23 Ответить
 
 