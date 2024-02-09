Без помощи США в ближайшие несколько месяцев наступит катастрофа, - экс-посол Хербст
Конгресс США должен действовать, чтобы остановить агрессию Кремля. И это ради интересов США
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале бывшего посла США в Украине, директора Евразийского центра Атлантического совета Джона Хербста.
Экс-посол отметил, что если Соединенные Штаты не будут принимать меры по оказанию помощи Украине в ближайшие несколько месяцев, наступит катастрофа. А также добавил, что промедление с выделением помощи Украине, Израилю и Тайваню может повлиять на глобальное лидерство США.
"Хотя это была хитрая уловка этой небольшой группы, чтобы заблокировать помощь Украине, другие конгрессмены и сенаторы от обеих партий пошли на объединение этих разных вопросов", - пояснил Гербст.
И добавил, что "никто в этой группе не понимает, что Россия… стремится подорвать безопасность и процветание США, ослабляя НАТО и Европейский Союз, подрывая союзников США в Европе и других местах и непосредственно сея путаницу в Соединенных Штатах посредством вмешательства в выборы и киберопераций".
Угрозы для США
Хербст подчеркнул, что прекращение российской агрессии сейчас – это лучший способ сдержать агрессию Китая в будущем.
"Если Москва завоюет Украину, как заявили и президент Джо Байден, и спикер Палаты представителей Майк Джонсон, Соединенные Штаты будут вынуждены напрямую защищать своих союзников по НАТО в странах Балтии или Польши от российской агрессии", – отметил Гербст.
И это будет стоить намного больше $38 миллиардов в год, которые США предоставляют Украине с момента полномасштабного вторжения России, что составляет менее 5% оборонного бюджета Штатов, - и вполне может поставить под угрозу американские войска.
"Неспособность оказать помощь Украине стала бы серьезным ударом по руководству США, усилила бы врагов США в Москве, Пекине и Тегеране и, в конце концов, могла бы "стоить Соединенным Штатам как денег, так и крови", - считает эксперт.
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тобто сотні ярдів...
то це що????
це цілеспрямована гра на послаблення орків та знищення Українців
не більше, але й не меньше.
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