Якби Україна не втрималася, у небезпеці були б військові сили США та американський бізнес, що працює у Європі, - Пентагон

Російські безпілотники полетіли б на європейські столиці й американський бізнес у Європі, якби Америка не допомогла Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки, про це заявила заступниця міністра оборони США з питань міжнародної безпеки та колишня радниця президента Барака Обами Селеста Волландер.

Вона зазначила, що БпЛА, які росіяни запускають з Криму по українських містах, могли б атакувати європейські столиці. А ракети, якими росіяни обстрілюють цивільну українську інфраструктуру, загрожували б союзникам США по НАТО. У небезпеці були б американці в Європі – від військових, бізнесменів, та простих громадян – до американських студентів, які вчаться у Європі за програмами обміну. Цього вдалося уникнути завдяки американській допомозі та мужності й майстерності українців.

Проте Волландер наголосила, що загроза від Росії нікуди не зникла, а навпаки, РФ налагодила відносини з Північною Кореєю, Китаєм та Іраном, щоб обійти накладені на неї санкції.

Тож загроза для Європи досі актуальна у світлі затримок із голосуванням у Конгресі США щодо допомоги Україні.

"Українці навчилися воювати, вони стримують росіян, зірвали їхні операції у Чорному морі, відновили експорт зерна, забезпечуючи Глобальний Південь необхідним. Але оскільки ми не можемо постачати їм боєприпаси, засоби ППО, запчастини, потрібні на фронті, то ми цілком можемо повернутися до сценарію 2022 року та до загрози обстрілів Європи", – застерігає Волландер.

Що таке перемога України

"Це Україна, яка продовжує залишатися суверенною державою, визнаною у межах своїх міжнародно визнаних кордонах, незалежна країна, яка самостійно визначає свою політику національної безпеки, свою зовнішню політику. Її економічна політика визначається українським народом та його демократично обраним керівництвом. І це цілі, які ми ставимо перед собою", - наголосила Волландер

Вона також зазначила, що є багато спекуляцій щодо можливості переговорів між Україною та Росією, але наголосила, що це вирішувати тільки самим українцям. А США, за її словами, підтримують територіальну цілісність України, її суверенітет, незалежність і право обирати.

Плани на 2024 рік для США та України

У 2024 році США має знову активізувати підтримку шляхом успішного вирішення питань у Конгресі. І зараз необхідно забезпечити Україну спроможностями – економічними та військовими – для досягнення її цілей.

"Ми сформулюємо безпекову допомогу для ресурсних операцій, необхідних для досягнення цілей, визначених керівництвом України та підтверджених найкращими військовими порадами", - зазначила Волландер.

Конкретикою щодо таких операцій посадовиця не поділилася з міркувань оперативної безпеки.

"Українці вирішують, як їм діяти. Ми дійсно озвучуємо їм наші поради. У нас дуже міцні стосунки. Ми маємо великий авторитет і довіру між політичним керівництвом США та України, у відносинах між військовими", – наголосила Волландер.

Щодо членства у НАТО, посадовиця сказала, що це – політичне рішення, а не технічне:

"Україна дуже чітко заявляє, що прагне стати членом НАТО. Ми це підтримуємо. Працюємо з Україною над програмами відповідності стандартам оперативної сумісності, розбудови оборонних інституцій, тобто ми повністю підтримуємо це прагнення і ми співпрацюємо".

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