Ворог запустив ракети на Харківщину та Дніпропетровщину, - Повітряні сили (оновлено)

Вдень 24 лютого ворог запустив зі Сходу ракети на Харківщину та Дніпропетровщину.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

"Ракети зі сходу на Харківщину!", - йдеться у повідомленні.

"Ракета на Павлоград!", - додали у ПС.

"Ракета на Чугуїв!", - інформують Повітряні сили о 13.57.

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"Ракета на Сумщину зі сходу!", - пізніше повідомили Повітряні сили. Також зафіксовано повторні пуски з Курської області РФ.