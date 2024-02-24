УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4706 відвідувачів онлайн
Новини Війна
3 104 5
крилаті ракети (1058) Харківщина (6053) Повітряні сили (2345)

Ворог запустив ракети на Харківщину та Дніпропетровщину, - Повітряні сили (оновлено)

ракета

Вдень 24 лютого ворог запустив зі Сходу ракети на Харківщину та Дніпропетровщину.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

"Ракети зі сходу на Харківщину!", - йдеться у повідомленні.

"Ракета на Павлоград!", - додали у ПС.

"Ракета на Чугуїв!", - інформують Повітряні сили о 13.57.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поблизу Миколаєва пролунав вибух

"Ракета на Сумщину зі сходу!", - пізніше повідомили Повітряні сили. Також зафіксовано повторні пуски з Курської області РФ. 

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сатаністи кацапські просто скрегочуть зубами від безсилої люті.
показати весь коментар
24.02.2024 14:14 Відповісти
🔥У збитому російському літаку А-50 у Краснодарському краї було денацифіковано 10 росіян, - УП (https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/02/24/7443493/).
показати весь коментар
24.02.2024 14:53 Відповісти
из них пять майоров
показати весь коментар
24.02.2024 15:03 Відповісти
Україні потрібні « довги ракети»

За 2 роки зробити їх в Україні не змогли. Та і не намагалися.
МО розводить руками.
Укроборонпром теж.

Тим хто міг ( приватний сектор) не дають умов…
Боевих генералів звільняють.

" Влада» живе своїм життям.

Усі тяготи війни впали на плечи героїв ЗСУ та на мирне населення.
показати весь коментар
24.02.2024 15:15 Відповісти
 
 