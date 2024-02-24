Ворог запустив ракети на Харківщину та Дніпропетровщину, - Повітряні сили (оновлено)
Вдень 24 лютого ворог запустив зі Сходу ракети на Харківщину та Дніпропетровщину.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.
"Ракети зі сходу на Харківщину!", - йдеться у повідомленні.
"Ракета на Павлоград!", - додали у ПС.
"Ракета на Чугуїв!", - інформують Повітряні сили о 13.57.
"Ракета на Сумщину зі сходу!", - пізніше повідомили Повітряні сили. Також зафіксовано повторні пуски з Курської області РФ.
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За 2 роки зробити їх в Україні не змогли. Та і не намагалися.
МО розводить руками.
Укроборонпром теж.
Тим хто міг ( приватний сектор) не дають умов…
Боевих генералів звільняють.
" Влада» живе своїм життям.
Усі тяготи війни впали на плечи героїв ЗСУ та на мирне населення.