Враг запустил ракеты на Харьковщину и Днепропетровщину, - Воздушные силы (обновлено)
Днем 24 февраля враг запустил с Востока ракеты на Харьковщину и Днепропетровщину.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.
"Ракеты с востока на Харьковщину!", - говорится в сообщении.
"Ракета на Павлоград!", – добавили в ВС.
"Ракета на Чугуев!" - информируют Воздушные силы в 13.57.
"Ракета на Сумщину с востока!", - позже сообщиливоздушные силы. Также зафиксированы повторные пуски из Курской области РФ.
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За 2 роки зробити їх в Україні не змогли. Та і не намагалися.
МО розводить руками.
Укроборонпром теж.
Тим хто міг ( приватний сектор) не дають умов…
Боевих генералів звільняють.
" Влада» живе своїм життям.
Усі тяготи війни впали на плечи героїв ЗСУ та на мирне населення.