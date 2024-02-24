Враг запустил ракеты на Харьковщину и Днепропетровщину, - Воздушные силы (обновлено)

Днем 24 февраля враг запустил с Востока ракеты на Харьковщину и Днепропетровщину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

"Ракеты с востока на Харьковщину!", - говорится в сообщении.

"Ракета на Павлоград!", – добавили в ВС.

"Ракета на Чугуев!" - информируют Воздушные силы в 13.57.

"Ракета на Сумщину с востока!", - позже сообщиливоздушные силы. Также зафиксированы повторные пуски из Курской области РФ.

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