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Враг запустил ракеты на Харьковщину и Днепропетровщину, - Воздушные силы (обновлено)

ракета

Днем 24 февраля враг запустил с Востока ракеты на Харьковщину и Днепропетровщину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

"Ракеты с востока на Харьковщину!", - говорится в сообщении.

"Ракета на Павлоград!", – добавили в ВС.

"Ракета на Чугуев!" - информируют Воздушные силы в 13.57.

"Ракета на Сумщину с востока!", - позже сообщиливоздушные силы. Также зафиксированы повторные пуски из Курской области РФ.

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Сатаністи кацапські просто скрегочуть зубами від безсилої люті.
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24.02.2024 14:14 Ответить
🔥У збитому російському літаку А-50 у Краснодарському краї було денацифіковано 10 росіян, - УП (https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/02/24/7443493/).
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24.02.2024 14:53 Ответить
из них пять майоров
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24.02.2024 15:03 Ответить
Україні потрібні « довги ракети»

За 2 роки зробити їх в Україні не змогли. Та і не намагалися.
МО розводить руками.
Укроборонпром теж.

Тим хто міг ( приватний сектор) не дають умов…
Боевих генералів звільняють.

" Влада» живе своїм життям.

Усі тяготи війни впали на плечи героїв ЗСУ та на мирне населення.
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24.02.2024 15:15 Ответить
 
 