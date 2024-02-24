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крылатые ракеты (866) дроны (3558) Воздушные силы (2000)

Уничтожены две ракеты Х-59 и 12 из 12 "Шахедов", - Воздушные силы

шахеди

В ночь на 24 февраля 2024 года оккупанты атаковали двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" (из Ростовской обл.), тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59 (из ВОТ Херсонской обл.) и 12 ударными беспилотниками типа "Shahed" (Приморско-Ахтарск, Чауда).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Как отмечается, в результате боевой работы уничтожены две управляемые авиационные ракеты Х-59 и 12 "шахедов" в пределах Кировоградской, Одесской и Николаевской областей.

К отражению воздушного нападения привлечены зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы сил обороны Украины.

Атака в ночь на 24 февраля 2024 года.

Как сообщалось, в результате атаки дронами в Одессе 1 погибший, 3 человека ранены, полностью разрушена квартира.

Читайте также: Игнат о возможных ударах РФ 24 февраля: Ожидать от России "гадости" надо всегда
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Топ комментарии
+2
бубень, де підписані гарантії безпеки, кнопа?
чим ти займаєшся і на зе ти кому потрібен?
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24.02.2024 08:31
+2
Оті ''хєрантії'' типу на майбутнє. Ними хрінпіду підкладає під Україну бомбу сповільненої дії.
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24.02.2024 08:38
+1
Ви там канікули святкуйте та потужно з нелегалами боріться, не відволікайтесь. Це ж не ви гарантом безпеки та теріторіальної цілісності України виступали, змушуючи її порізати стратегічні бомбардувальники та передати кацапам усю ядерну зброю.
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24.02.2024 11:23
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Як це 12 з 12? Один впав в Одесі на будинок.
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24.02.2024 08:27 Ответить
Один із збитих дронів, впавши в житловий квартал Одеси, спричинив руйнування і займання в типовому одеському дворику. І хоча пожежу оперативно ліквідовано, одна з квартир зруйнована повністю. Джерело:
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24.02.2024 08:35 Ответить
Одеська фабрика нетканих матеріалів
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24.02.2024 08:39 Ответить
бубень, де підписані гарантії безпеки, кнопа?
чим ти займаєшся і на зе ти кому потрібен?
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24.02.2024 08:31 Ответить
Оті ''хєрантії'' типу на майбутнє. Ними хрінпіду підкладає під Україну бомбу сповільненої дії.
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24.02.2024 08:38 Ответить
ви самі того хренпіду визначили як незайманного і не
переізбранного до кінця війни - тож шукайте бенефіціара...
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24.02.2024 08:50 Ответить
А він у вас.
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24.02.2024 10:31 Ответить
байден трамп - хто з них?
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24.02.2024 10:33 Ответить
USA
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24.02.2024 10:41 Ответить
SRA + KNDR 🤣
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24.02.2024 10:45 Ответить
Трампу розкажеш. Всі ваші президенти, хто був після Рейгана, тільки й робили, що зазирали срашці в дупу. Лизоблюди і сцикуни, підбурювачі.
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24.02.2024 11:25 Ответить
ти ***, гарного клована наполював
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24.02.2024 11:35 Ответить
Таксист, негра відвіз додому? Ще й заплатив йому за це? орел!
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24.02.2024 17:13 Ответить
Прокидайся. Давай серйозно. Все, шо роблять США - це розпалюють війни й конфлікти, а потім тікають стрімголов. І стрижуть купони. Кому вигідна війна в Україні? Одним штатам. Тут дисертацію можна написати.
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24.02.2024 17:19 Ответить
Ви там канікули святкуйте та потужно з нелегалами боріться, не відволікайтесь. Це ж не ви гарантом безпеки та теріторіальної цілісності України виступали, змушуючи її порізати стратегічні бомбардувальники та передати кацапам усю ядерну зброю.
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24.02.2024 11:23 Ответить
небажання визнати свою неправоту і винесло на на поверхню піну...
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24.02.2024 10:36 Ответить
Тримаймося друзі ! Залужний це передбачав і попереджав. дЄрмаківців. Але ті надули щоки й почали нахабством та "чорним гумором совкового КВН" шантажувати Берлін та Брюссель. Тому маємо те, що маємо. Майже пусті порохівниці.
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24.02.2024 10:51 Ответить
 
 