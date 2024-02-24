Уничтожены две ракеты Х-59 и 12 из 12 "Шахедов", - Воздушные силы

В ночь на 24 февраля 2024 года оккупанты атаковали двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" (из Ростовской обл.), тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59 (из ВОТ Херсонской обл.) и 12 ударными беспилотниками типа "Shahed" (Приморско-Ахтарск, Чауда).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Как отмечается, в результате боевой работы уничтожены две управляемые авиационные ракеты Х-59 и 12 "шахедов" в пределах Кировоградской, Одесской и Николаевской областей.

К отражению воздушного нападения привлечены зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы сил обороны Украины.

Атака в ночь на 24 февраля 2024 года.

Как сообщалось, в результате атаки дронами в Одессе 1 погибший, 3 человека ранены, полностью разрушена квартира.

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