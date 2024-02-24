Уничтожены две ракеты Х-59 и 12 из 12 "Шахедов", - Воздушные силы
В ночь на 24 февраля 2024 года оккупанты атаковали двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" (из Ростовской обл.), тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59 (из ВОТ Херсонской обл.) и 12 ударными беспилотниками типа "Shahed" (Приморско-Ахтарск, Чауда).
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.
Как отмечается, в результате боевой работы уничтожены две управляемые авиационные ракеты Х-59 и 12 "шахедов" в пределах Кировоградской, Одесской и Николаевской областей.
К отражению воздушного нападения привлечены зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы сил обороны Украины.
Атака в ночь на 24 февраля 2024 года.
Как сообщалось, в результате атаки дронами в Одессе 1 погибший, 3 человека ранены, полностью разрушена квартира.
Пожалуйста, подождите...
чим ти займаєшся і на зе ти кому потрібен?
переізбранного до кінця війни - тож шукайте бенефіціара...