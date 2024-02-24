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обстрел (25761) Одесса (7740) ракеты (3470) дроны (3558)

Последствия атаки дронами на Одессу: 1 погибший, 3 человека ранены, полностью разрушена квартира. ФОТОрепортаж

Враг снова прибег к коварной ночной атаке на Юг Украины. БпЛА типа "Shahed-131/136", направленные из акватории Черного моря, осуществляли сложное маневрирование над прибрежными населенными пунктами и вглубь страны в центральные регионы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сил обороны Юга.

Подразделениями противовоздушной обороны в южной операционной зоне было сбито 12 дронов-камикадзе:

2 над Николаевщиной, по 5 над Кировоградщиной и Одесчиной.

"Один из сбитых дронов, упав в жилом квартале Одессы, вызвал разрушение и возгорание в типичном одесском дворике. И хотя пожар оперативно ликвидирован, одна из квартир разрушена полностью. Там погиб хозяин, его жену спасателям удалось достать из-под завалов, она госпитализирована в тяжелом состоянии. Еще двоих жительниц соседней квартиры доставили в больницу с ожогами и другими травмами", - говорится в сообщении.

наслідки Одеса
наслідки Одеса
наслідки Одеса

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Параллельно с дронами враг применил и управляемые авиационные ракеты Х-59 из самолета тактической авиации, из акватории Азовского моря. 2 ракеты уничтожены силами ПВО в Кировоградской области. Судьба самолета выясняется.

По уточненным на 07.00 данным 1 из ракет сбита в Николаевской области", - добавили в Силах обороны Юга.
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А в это время потешаются пьяные с циррозом печени и отказом почек питарасы типа Медведева - "Одесса, мы ждем тебя домой".
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24.02.2024 08:01 Ответить
це перлину вакцінуют від рюського миру
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24.02.2024 08:20 Ответить
Еле еле поц.Люди загинули
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24.02.2024 08:22 Ответить
Серко в будку
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24.02.2024 15:30 Ответить
 
 