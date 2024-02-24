Україна оновила ОПК та виходить на новий рівень виробництва зброї, - Зеленський
Наразі Україна суттєво збільшує арсенал власних можливостей. Нам вдалося оновити оборонно-промисловий комплекс країни, що дасть змогу вийти на новий рівень виробництва зброї.
Про це президент Володимир Зеленський розповів під час спільного виступу з прем’єркою Італії Джорджею Мелоні, прем’єром Канади Джастіном Трюдо, президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн і прем’єром Бельгії Александром Де Кроо в аеропорту Гостомеля, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Україна збільшує простір своєї безпеки і арсенал власних можливостей. Зокрема, ми змогли оновити наш український оборонно-промисловий комплекс і виходимо на такий рівень виробництва власної зброї, який дозволяє нам повертати путінську війну додому, в Росію", - сказав Зеленський.
За словами президента, під час війни українці забезпечують здатність світу нарощувати тиск на російську державу і її економіку війни.
Зеленський подякував міжнародним партнерам за "кожен пакет підтримки, який допомагає нашим воїнам битися, а державі змінюватися".
Також Зеленський висловив вдячність за "кожне санкційне рішення проти Росії і кожен крок, який дозволяє наблизити справедливе завершення війни".
Будь ласка, зачекайте...
-лярд дерев посадили..
-мільон дронів зробили...
-на черзі хрінильон зброї)))))
уйди уже .... уйди .
https://www.youtube.com/watch?v=qwvJA2WiYJY
Дуже рекомендую , бо Береза вже з Саакяном кинулися порохоботів бомбити перед виборами , та ще й агітують приймати владу ЗЕ РАЗОМ З ЛЕГІТМНИМ ОПУ після 20 травня
https://www.youtube.com/watch?v=qwvJA2WiYJY https://www.youtube.com/watch?v=ko297trHhdQ&lc=UgzeysIexW18H3I53S54AaABAg.A0Av8zp5P_1A0BiIlqgVyO
Хто завадить якійсь комісії чи ДБР зняти якісь ******* секретні блоки,як клістрони перед повномасштабним?
І де гагантія що ці блоки завтра не опиняться у москві і Пекіні?
От і НЕ дають. Дають 20+ років,яку продають іншим країнам.
саме ваше, криворогато-бубіно присутствіє в місті
вже є достатній гребаний позор для киян...
И 73% ВТОРОЙ РАЗ выбрали тех - же жуликов и воров,что и в первый.
И эти воры и мародеры,что Янукович,что Зеленский НЕ хотят терять власть.
Зеленский тоже как Янукович захочет убежать. А сможет ли?
Воспользовались достижениями Ющенко вор Янукович,а достижениями Порошенко - жулик и мародер Зеленский,оба антиукраинские, работали,и работают на рашу,потомков рабов Орды.
Кравчук,Кучма были украинскими,хоть и "многовекторными".
Ющенко поднял экономику,заложил основы евроинтеграции и сотрудничества с НАТО.
Янек вернул все в зад! Порошенко сделал больше для Украины,чем все до него вместе взятые. Именно поэтому его ненавидят расеяне и совки уже 10 лет,и смогли внушить эту ненависть ЛОХторату,и провести блестящую операцию ЗЕРМАК.
Но лохи и сейчас верят,что самые плохие - это Порошенко и Ющенко так-как тащили быдломасу в европейскую цивилизацию.
И не важно ни гражданство,ни национальность.
Порох сделал плезное для раши? Нет. Так навредил,и вредит,что 10 лет то,что им навтыкал выдернуть не могут!
Для Украины,как страны,а не губернии,сделал больше,чем любой другой,и это факт.
Конечно,если ориентирован на рашу и ссср 2.0 все,кроме Янека и Зе - зло!
Так воно щодня дзюрить у вуха українцям!
В мене 10+ після того як це падло за кордоном назвалю Україну "повією з фільмів для дорослих"!
(М.Старицький, "За двома зайцями")
Чому уся краіна донатить ЗСУ?
Чому твої кадри ( а ля Умеров) пагано працюють?
Де украінськи « довги» ракети?
Доречи, де Пашінський?
Бійці ЗСУ на себя витягують цю війну в окопах повних води. Бо снарядження не таке як у НАТО. А Умеров добре виглядае та не погано себе почувае…
Багато е до тебе и творі « партії»питань…
Тільки що, от вчора, оновили, а ви вже відразу «де»!
Оновили, і «це дасть змогу…»
А коли дасть, то про це окремий серіал.
Він під час війни і свого президенства придбав тільки нерухомості більш ніж на 600 мільйонів €!
закон не визнає його президентом!
31 березня, і ні днем довше!
30-го і роздавайте!
а ким же це недоносок буде 21 травня і як його сприймати..
Воно не виліковне .
чи закон міняти треба чи бубу..
А де ж "зграї" дронів...які теж було обіцяно...?!
Але зіцпрезидент у відосику розповість що зробив,а гроші на дрони - вкраде. Як завжди.
Блокуваня 2 роки повномасштабного вторгненя підприємств ОПК структурами,підконтрольними зіцпрезиденту,і мародьорка зелею грошей на закупівлю зброї, мало схоже на "відродженя".
Війна стає засобом ******* оманського збереженям власної влади.
Чому не налагодити банальне виробництво мінометів і мін до них???
Це б допомогло стримати штурмові групи кацапні????
Де боротьба з корупцією клоун???