УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4706 відвідувачів онлайн
Новини Війна
5 308 85
Зеленський (22448) зброя (7281)

Україна оновила ОПК та виходить на новий рівень виробництва зброї, - Зеленський

зеленський

Наразі Україна суттєво збільшує арсенал власних можливостей. Нам вдалося оновити оборонно-промисловий комплекс країни, що дасть змогу вийти на новий рівень виробництва зброї.

Про це президент Володимир Зеленський розповів під час спільного виступу з прем’єркою Італії Джорджею Мелоні, прем’єром Канади Джастіном Трюдо, президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн і прем’єром Бельгії Александром Де Кроо в аеропорту Гостомеля, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Україна збільшує простір своєї безпеки і арсенал власних можливостей. Зокрема, ми змогли оновити наш український оборонно-промисловий комплекс і виходимо на такий рівень виробництва власної зброї, який дозволяє нам повертати путінську війну додому, в Росію", - сказав Зеленський.

За словами президента, під час війни українці забезпечують здатність світу нарощувати тиск на російську державу і її економіку війни.

Також читайте: Зеленський у другу річницю вторгнення РФ звернувся до українців з аеропорту Гостомеля: Два роки тому ми вогнем зустрічали тут ворожий десант. ВIДЕО

Зеленський подякував міжнародним партнерам за "кожен пакет підтримки, який допомагає нашим воїнам битися, а державі змінюватися".

Також Зеленський висловив вдячність за "кожне санкційне рішення проти Росії і кожен крок, який дозволяє наблизити справедливе завершення війни".

Автор: 
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+26
дрони з штучним інтелектом
показати весь коментар
24.02.2024 14:41
+21
За кошти Пороха вироблено РЕБ, який вже проходить успішні випробування на війні, а цей квартальний ляпотун продовжує пздти про міфічне потужне виробництво зброї.
показати весь коментар
24.02.2024 14:49
+18
Воно геть від реальності відрване. А взагалі це нормально, що країною під час війни, керує людина, яка не віддупляє реальність?
показати весь коментар
24.02.2024 14:47
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
аякже :
-лярд дерев посадили..
-мільон дронів зробили...
-на черзі хрінильон зброї)))))
показати весь коментар
24.02.2024 14:51 Відповісти
Уже вижу как эшелоны танков, ракет, БМП, гаубиц, снарядов и т.д. едут на фронт с наших ОПК
показати весь коментар
24.02.2024 15:18 Відповісти
дрони з штучним інтелектом
показати весь коментар
24.02.2024 14:41 Відповісти
вввова .... уйди .((
уйди уже .... уйди .
показати весь коментар
24.02.2024 15:26 Відповісти
Віталій Портников: За яких умов закінчиться війна?| Частина перша |Балючі теми

https://www.youtube.com/watch?v=qwvJA2WiYJY

Дуже рекомендую , бо Береза вже з Саакяном кинулися порохоботів бомбити перед виборами , та ще й агітують приймати владу ЗЕ РАЗОМ З ЛЕГІТМНИМ ОПУ після 20 травня

https://www.youtube.com/watch?v=qwvJA2WiYJY https://www.youtube.com/watch?v=ko297trHhdQ&lc=UgzeysIexW18H3I53S54AaABAg.A0Av8zp5P_1A0BiIlqgVyO
показати весь коментар
24.02.2024 16:34 Відповісти
Гімноліт.
показати весь коментар
24.02.2024 17:43 Відповісти
Вибачаюсь, а де там інтелект?
показати весь коментар
24.02.2024 18:37 Відповісти
Боря Ульман. В цьому дроні інтелект в задньому проході.
показати весь коментар
24.02.2024 20:32 Відповісти
Тобто перед лідерами, які ще сцят нам нормальну зброю дати. Каже що буде повертати війну до параши. Не, ну стратег.
показати весь коментар
24.02.2024 14:42 Відповісти
Не сцят,а не хочуть,дивлячись на те що керує країною і "потужну" підготовку.
Хто завадить якійсь комісії чи ДБР зняти якісь ******* секретні блоки,як клістрони перед повномасштабним?
І де гагантія що ці блоки завтра не опиняться у москві і Пекіні?
От і НЕ дають. Дають 20+ років,яку продають іншим країнам.
показати весь коментар
24.02.2024 18:32 Відповісти
Це йому так написали.
показати весь коментар
24.02.2024 14:45 Відповісти
Не заважайте йому! Він тільки но вийшов на новий рівень ляпання язиком. Та вже новий контрнаступ анонсував
показати весь коментар
24.02.2024 14:59 Відповісти
чи то новий рівень мародерства ? обмовився мабуть
показати весь коментар
24.02.2024 15:12 Відповісти
Маячня пришелепкуватого ідіота.
показати весь коментар
24.02.2024 14:45 Відповісти
відєбітесь від клячка...
саме ваше, криворогато-бубіно присутствіє в місті
вже є достатній гребаний позор для киян...
показати весь коментар
24.02.2024 14:47 Відповісти
Воно геть від реальності відрване. А взагалі це нормально, що країною під час війни, керує людина, яка не віддупляє реальність?
показати весь коментар
24.02.2024 14:47 Відповісти
Воно і до війни не дуже в реальності було.
показати весь коментар
24.02.2024 14:51 Відповісти
Тоді це не було настільки критично. А зараз від його глюків і шизи залежить доля нації і держави.
показати весь коментар
24.02.2024 14:52 Відповісти
Та ні, помиляєтеся. Ми обирали президента країні. А не голову будинку, чи навіть якогось міста. Де його тю тю, максимум завдасть шкоди будинку чи місту. Але не всій країні. Президент повинен бути нормальним, адекватним. Але 73% хотіли поржати. Ржемо кров'ю всі.
показати весь коментар
24.02.2024 16:03 Відповісти
73% не хотели тех, кто уже был у власти - жуликов и воров.
показати весь коментар
24.02.2024 16:16 Відповісти
занавальник ?
показати весь коментар
24.02.2024 16:46 Відповісти
Просто жулики и воры внушили,уже второй раз! "У власти жулики и воры!"
И 73% ВТОРОЙ РАЗ выбрали тех - же жуликов и воров,что и в первый.
И эти воры и мародеры,что Янукович,что Зеленский НЕ хотят терять власть.
Зеленский тоже как Янукович захочет убежать. А сможет ли?
показати весь коментар
24.02.2024 18:23 Відповісти
Почему второй раз? ВСЕ РАЗЫ выбирали антиукраинских президентов. И почему только Янукович,что Зеленский? Я про всех жуликов, кто был у власти писал. Не было ни одного нормального президента - все как один.
показати весь коментар
25.02.2024 14:41 Відповісти
Этот ответ подтверждает написанное мной!
Воспользовались достижениями Ющенко вор Янукович,а достижениями Порошенко - жулик и мародер Зеленский,оба антиукраинские, работали,и работают на рашу,потомков рабов Орды.
Кравчук,Кучма были украинскими,хоть и "многовекторными".
Ющенко поднял экономику,заложил основы евроинтеграции и сотрудничества с НАТО.
Янек вернул все в зад! Порошенко сделал больше для Украины,чем все до него вместе взятые. Именно поэтому его ненавидят расеяне и совки уже 10 лет,и смогли внушить эту ненависть ЛОХторату,и провести блестящую операцию ЗЕРМАК.
Но лохи и сейчас верят,что самые плохие - это Порошенко и Ющенко так-как тащили быдломасу в европейскую цивилизацию.
показати весь коментар
25.02.2024 19:01 Відповісти
Зачем же перекручивать мои слова . Я же написал, что по моему мнению не было ни одного нормального. И Порошенко и Ющенко - такое же зло для Украины. Если бы Порошенко хоть что-то сделал полезное, то он бы на втором сроке и не было бы зеленых у власти. Я был категорически против его избрания в 2014 и сейчас не поменял мнения.
показати весь коментар
25.02.2024 20:11 Відповісти
Как и любой имперец-расеянин.
И не важно ни гражданство,ни национальность.
Порох сделал плезное для раши? Нет. Так навредил,и вредит,что 10 лет то,что им навтыкал выдернуть не могут!
Для Украины,как страны,а не губернии,сделал больше,чем любой другой,и это факт.
Конечно,если ориентирован на рашу и ссср 2.0 все,кроме Янека и Зе - зло!
показати весь коментар
25.02.2024 21:57 Відповісти
А навіщо його обирали під час війни?!
показати весь коментар
24.02.2024 18:24 Відповісти
За кошти Пороха вироблено РЕБ, який вже проходить успішні випробування на війні, а цей квартальний ляпотун продовжує пздти про міфічне потужне виробництво зброї.
показати весь коментар
24.02.2024 14:49 Відповісти
Пиз""""дун!
показати весь коментар
24.02.2024 14:50 Відповісти
Головна риса малороса-кацапа.
показати весь коментар
24.02.2024 14:58 Відповісти
опять ***** это "Нам вдалося оновити"... поздно похоже ты Пашинского садить начал
показати весь коментар
24.02.2024 14:50 Відповісти
То тепер західним партнерам нам зброю і снаряди можна і не давати виходить ?
показати весь коментар
24.02.2024 14:52 Відповісти
Сьогодні що ''день зеленого *издуна"?
Так воно щодня дзюрить у вуха українцям!
показати весь коментар
24.02.2024 14:53 Відповісти
Два роки цей пришелепкуватий поц намагається отримати індульгенцію від українського народу, постійно бреше, клянчить зброю, яку вже давно могли виробляти в Україні!, і знімає відосіки від яких блювати хочеться... Його щурячі повадки викликають огиду...
показати весь коментар
24.02.2024 14:57 Відповісти
Тільки 2?!
В мене 10+ після того як це падло за кордоном назвалю Україну "повією з фільмів для дорослих"!
показати весь коментар
24.02.2024 18:15 Відповісти
Я тоді тут пропонував зустріти поца в аеропорту і відмудохати ногами по повній. Шкода що цього не сталося...
показати весь коментар
24.02.2024 18:43 Відповісти
Зброю наче б то і клянчить, але насправді робить усе, щоб її давали якомога менше. Якби мене просили так, як воно просить, наче йому усі винні, та ще й нахабно посилає тих, хто зброю дає, я б давно послав на хер.
показати весь коментар
24.02.2024 18:42 Відповісти
Єжелі когда человєк подніметься разумом вгору вище од лаврської колокольні та глянєт студова на людей, то вони йому здаються-кажуться такі маненькі, как пацюки, пардон, криси!

(М.Старицький, "За двома зайцями")
показати весь коментар
24.02.2024 14:57 Відповісти
Де ці заводи? Де зброя?
Чому уся краіна донатить ЗСУ?
Чому твої кадри ( а ля Умеров) пагано працюють?

Де украінськи « довги» ракети?

Доречи, де Пашінський?

Бійці ЗСУ на себя витягують цю війну в окопах повних води. Бо снарядження не таке як у НАТО. А Умеров добре виглядае та не погано себе почувае…

Багато е до тебе и творі « партії»питань…
показати весь коментар
24.02.2024 14:59 Відповісти
Та почекайте!
Тільки що, от вчора, оновили, а ви вже відразу «де»!
Оновили, і «це дасть змогу…»
А коли дасть, то про це окремий серіал.
показати весь коментар
24.02.2024 15:11 Відповісти
Треба під асфальтом пошукати,а горші у офшорах зіцпрезидента.
Він під час війни і свого президенства придбав тільки нерухомості більш ніж на 600 мільйонів €!
показати весь коментар
24.02.2024 18:12 Відповісти
Щоб запрацював ОПК, треба ліквідувати неконституційний ОП!
показати весь коментар
24.02.2024 15:02 Відповісти
день клац в мінус до бубіної летимності..
показати весь коментар
24.02.2024 15:06 Відповісти
де ракети мудак і чому інженери опк на фронті або за кордоном ?
показати весь коментар
24.02.2024 15:07 Відповісти
Ага....українські Нептуни ширяють над севастополем і новоросійськом, а Сапсани над мосвою і пітеромбургом!!!!
показати весь коментар
24.02.2024 15:08 Відповісти
після 20 травня буба - сбита качка
закон не визнає його президентом!
показати весь коментар
24.02.2024 15:11 Відповісти
А що це ви аванси роздаєте?!
31 березня, і ні днем довше!
показати весь коментар
24.02.2024 15:13 Відповісти
так тудом сюдом Констітуцію України читаю - там стільки новин!
показати весь коментар
24.02.2024 15:29 Відповісти
30те лютого чому ні?
показати весь коментар
24.02.2024 15:34 Відповісти
Тут плюсую.
30-го і роздавайте!
показати весь коментар
24.02.2024 19:33 Відповісти
і повірте мені, західні партнери звернуть на це увагу і вже обговорюють
а ким же це недоносок буде 21 травня і як його сприймати..
показати весь коментар
24.02.2024 16:25 Відповісти
Лицемір, якого Україна ще не бачила !!! Іноземцям про вигадані успіхи, а насправді ЩО бачимо ? Пашинський, який не здався і продовжив фінансування українські розробки ракет та іншого, заважає дЄрмакам і має сидіти ? Щоб гниди - радники захопили цю галузь для знищення її. Не кажіть , що йому кажуть інше. То він, лицемір, бачить та хоче інше ! Поразки України. Бреши-бреши, гнида ! Його час наближається і він відчуває з острахом цього моменту. Звітувати !
показати весь коментар
24.02.2024 15:12 Відповісти
Ля ,ля , ля
Воно не виліковне .
показати весь коментар
24.02.2024 15:12 Відповісти
Лицемір, якого Україна ще не бачила !!! Іноземцям про вигадані успіхи, а насправді ЩО бачимо ? Пашинський, який не здався і продовжив фінансування українські розробки ракет та іншого, заважає дЄрмакам і має сидіти ? Щоб гниди - радники захопили цю галузь для знищення її. Не кажіть , що йому кажуть інше. То він, лицемір, бачить та хоче інше ! Поразки України. Бреши-бреши, гнида ! Його час наближається і він відчуває з острахом цей момент. Звітувати !
показати весь коментар
24.02.2024 15:13 Відповісти
Цікаво, а який це гнусавопикий пі@ор, починаючи з травня 2019, нищив українську оборонну промисловість, банкрутував оборонні підприємства, припиняв фінансування наших ракетних програм, скорочував чисельність ЗСУ, розміновував ділянки фронту на Донбасі та на півдні,розміновував акваторію Азовського моря, призначав агентів фсб на керівні посади своїми указами, зливав безпосередньо зі свого офісу реЗЕдента нашу спецоперауію по затримці вагнерівців москалоті (через свого куміра Луку-бульбафюрера), який разом зі своїм секретарем у січні 2020 робив договорняки з правою рукою ***** - Патрушевим в Омані, за спиною українського народу... Вован, хто все це зробив??? Чи не ти, підла, дволика ватна мерзота???
показати весь коментар
24.02.2024 15:15 Відповісти
Втілював план двох Вов-недомірків(пу+зє): "Київ за 3 дні,Україну за тиждень,і на шашликі 9мая".
показати весь коментар
24.02.2024 18:05 Відповісти
Значить проситимуть ще більше донатити на дрони.
показати весь коментар
24.02.2024 15:17 Відповісти
Коли бічу це іпало - відразу йду ригати.
показати весь коментар
24.02.2024 15:28 Відповісти
Свіженького, забористого коксу дєрьмак підвіз?! Другий день зеленого уйобиша несе…
показати весь коментар
24.02.2024 15:30 Відповісти
Щось в останні дні з уст нашого лідора аж дуже багато брехні?!??. Захворів він, чи має новий план... оборони...
показати весь коментар
24.02.2024 15:30 Відповісти
Конвульсії перед кінцем.
показати весь коментар
24.02.2024 15:38 Відповісти
Ваші слова та Богу у вуха. Не дочекаємося вже.
показати весь коментар
24.02.2024 15:54 Відповісти
До кінця ери Зе залишилось ____ днів.
показати весь коментар
24.02.2024 17:41 Відповісти
20 травня - ну вже не знаю...
чи закон міняти треба чи бубу..
показати весь коментар
24.02.2024 15:38 Відповісти
в мене є порада, але промовчу...
показати весь коментар
24.02.2024 16:27 Відповісти
Як колись в Парижі на інтерв'ю з Мендль він розказував-"самольоти летять,бомбить будут "...
А де ж "зграї" дронів...які теж було обіцяно...?!
показати весь коментар
24.02.2024 15:45 Відповісти
А вам обіцянки ******* замало? Тоді - Захід дасть,Порох купить!
Але зіцпрезидент у відосику розповість що зробив,а гроші на дрони - вкраде. Як завжди.
показати весь коментар
24.02.2024 18:01 Відповісти
ой не шуми зелений луже,ой не 3,14зди "зелений служе"
показати весь коментар
24.02.2024 16:00 Відповісти
"а счетчик щелкает и все равно - в конце пути придется разщитаться"
показати весь коментар
24.02.2024 16:00 Відповісти
Это получается через два года .Буба жжет.
показати весь коментар
24.02.2024 16:32 Відповісти
як ти вже задовбав пиз..діти!!! от коли з фронту будуть повідомлення що всього досталь, тоді можещ зробити ще один відосік!!!!
показати весь коментар
24.02.2024 17:02 Відповісти
Он не тряпка і не дон,він звичайний г..н...н.
показати весь коментар
24.02.2024 17:20 Відповісти
на жаль, хвора людина(((
показати весь коментар
24.02.2024 17:38 Відповісти
А навіщо зіцпрезидент Зеленський руйнував 3 роки виробництво зброї під час війни?
Блокуваня 2 роки повномасштабного вторгненя підприємств ОПК структурами,підконтрольними зіцпрезиденту,і мародьорка зелею грошей на закупівлю зброї, мало схоже на "відродженя".
Війна стає засобом ******* оманського збереженям власної влади.
показати весь коментар
24.02.2024 17:57 Відповісти
Де мільйони дронів!??
Чому не налагодити банальне виробництво мінометів і мін до них???
Це б допомогло стримати штурмові групи кацапні????
Де боротьба з корупцією клоун???
показати весь коментар
24.02.2024 19:18 Відповісти
сплошная зрада кругом уууууу
показати весь коментар
25.02.2024 02:08 Відповісти
Повертайся до гри на піаніно. Твій час спливає.
показати весь коментар
25.02.2024 12:38 Відповісти
 
 