УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4775 відвідувачів онлайн
Новини
1 584 12
оборона (4688) офіс (159) Євросоюз (12775) фон дер Ляєн Урсула (709)

Євросоюз відкриє в Києві інноваційний оборонний офіс, - Ляєн

фон,дер,урсула,ляєн

Євросоюз планує відкрити інноваційний оборонний офіс в Києві, а також інтегрувати Україна в європейський оборонно-промисловий комплекс.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Ми подвоюємо свою військову підтримку України. Ми вже надали 28 млрд євро і працюємо над створенням спеціального фонду для закупівлі озброєнь. Паралельно оборонна промисловість країн ЄС нарощує спроможності. Ми вже надали півмільйона боєприпасів, а до кінця року передамо один мільйон... Ми хочемо зміцнити оборонні потужності України", - повідомила глава Єврокомісії.

За її словами, наразі розробляється нова стратегія оборонної промисловості, яку буде презентовано через три тижні.

"Це буде перший крок до інтеграції України до наших оборонних промислових програм в Європі. Ми навчаємось від вашого досвіду на полі бою, ми хочемо інтенсифікувати цю співпрацю і хочемо для цього відкрити інноваційний оборонний офіс в Києві", - додала вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава Єврокомісії фон дер Ляєн прибула до Києва. ФОТО

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
На базі чого?
показати весь коментар
24.02.2024 18:46 Відповісти
До слова (про бункер): бункер для інноваційного оборонного офісу ЄС вже підібрали? Чи офіс буде розташований в ЄС і працюватиме в Україні дистанційно?
показати весь коментар
24.02.2024 18:47 Відповісти
Офіс буде...на здивування скептиків...
І Україна б'ється,незважаючи на
коментарі декількох осіб,які повторюються
під кожною новиною.
показати весь коментар
24.02.2024 19:04 Відповісти
Украина бьется не смотря на коллаборантское руководство.
показати весь коментар
24.02.2024 19:58 Відповісти
Це правильно, поближче до Північно-Східної околиці Киева.
показати весь коментар
24.02.2024 19:10 Відповісти
Краще відкрийте гламурно-креативний оборонний офіс. І обов"язково поставте десь в кутку піаніно, щоб раптом завітавший до вас гламурно-креативний клоун міг виконати свою "каронку". А, якщо без сарказму, то насправді нам замість ваших офісів потрібні снаряди, ракети та будь-яка зброя, бо той гнусавий промоскальський члєнограй з офісу реЗЕдента всю нашу зюрою закатав в асфальт, по якому зараз по всій Україні возять труни з нашими загиблими Героями, які загинули саме тому, що нам тепер не вистачає зброї.
показати весь коментар
24.02.2024 20:13 Відповісти
По цьому офісу хмуйло побоїться стріляти.
показати весь коментар
24.02.2024 20:52 Відповісти
І що той офіс зробить?
показати весь коментар
24.02.2024 23:08 Відповісти
Захищатиме Київ від ракетних атак.
показати весь коментар
25.02.2024 09:40 Відповісти
правильно.
показати весь коментар
25.02.2024 01:53 Відповісти
 
 