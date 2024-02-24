Евросоюз откроет в Киеве инновационный оборонный офис, - Ляйен

Евросоюз планирует открыть инновационный оборонный офис в Киеве, а также интегрировать Украину в европейский оборонно-промышленный комплекс.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Мы удваиваем свою военную поддержку Украины. Мы уже предоставили 28 млрд евро и работаем над созданием специального фонда для закупки вооружений. Параллельно оборонная промышленность стран ЕС наращивает возможности. Мы уже предоставили полмиллиона боеприпасов, а к концу года передадим один миллион... Мы хотим укрепить оборонные мощности Украины", - сообщила глава Еврокомиссии.

По ее словам, сейчас разрабатывается новая стратегия оборонной промышленности, которая будет презентована через три недели.

"Это будет первый шаг к интеграции Украины в наши оборонные промышленные программы в Европе. Мы учимся вашему опыту на поле боя, мы хотим интенсифицировать это сотрудничество и хотим для этого открыть инновационный оборонный офис в Киеве", - добавила она.

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