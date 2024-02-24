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Евросоюз откроет в Киеве инновационный оборонный офис, - Ляйен

фон,дер,урсула,ляєн

Евросоюз планирует открыть инновационный оборонный офис в Киеве, а также интегрировать Украину в европейский оборонно-промышленный комплекс.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Мы удваиваем свою военную поддержку Украины. Мы уже предоставили 28 млрд евро и работаем над созданием специального фонда для закупки вооружений. Параллельно оборонная промышленность стран ЕС наращивает возможности. Мы уже предоставили полмиллиона боеприпасов, а к концу года передадим один миллион... Мы хотим укрепить оборонные мощности Украины", - сообщила глава Еврокомиссии.

По ее словам, сейчас разрабатывается новая стратегия оборонной промышленности, которая будет презентована через три недели.

"Это будет первый шаг к интеграции Украины в наши оборонные промышленные программы в Европе. Мы учимся вашему опыту на поле боя, мы хотим интенсифицировать это сотрудничество и хотим для этого открыть инновационный оборонный офис в Киеве", - добавила она.

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24.02.2024 18:46 Ответить
До слова (про бункер): бункер для інноваційного оборонного офісу ЄС вже підібрали? Чи офіс буде розташований в ЄС і працюватиме в Україні дистанційно?
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24.02.2024 18:47 Ответить
Офіс буде...на здивування скептиків...
І Україна б'ється,незважаючи на
коментарі декількох осіб,які повторюються
під кожною новиною.
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24.02.2024 19:04 Ответить
Украина бьется не смотря на коллаборантское руководство.
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24.02.2024 19:58 Ответить
Це правильно, поближче до Північно-Східної околиці Киева.
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24.02.2024 19:10 Ответить
Краще відкрийте гламурно-креативний оборонний офіс. І обов"язково поставте десь в кутку піаніно, щоб раптом завітавший до вас гламурно-креативний клоун міг виконати свою "каронку". А, якщо без сарказму, то насправді нам замість ваших офісів потрібні снаряди, ракети та будь-яка зброя, бо той гнусавий промоскальський члєнограй з офісу реЗЕдента всю нашу зюрою закатав в асфальт, по якому зараз по всій Україні возять труни з нашими загиблими Героями, які загинули саме тому, що нам тепер не вистачає зброї.
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24.02.2024 20:13 Ответить
По цьому офісу хмуйло побоїться стріляти.
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24.02.2024 20:52 Ответить
І що той офіс зробить?
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24.02.2024 23:08 Ответить
Захищатиме Київ від ракетних атак.
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25.02.2024 09:40 Ответить
правильно.
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25.02.2024 01:53 Ответить
 
 