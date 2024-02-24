Хроніка самообману України напередодні вторгнення. ВIДЕО

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов підготував та опублікував хроніку заяв і подій напередодні повномасштабного нападу Росії на Україну, починаючи з 1 листопада 2021 року.

Відповідне відео дивіться на Цензор.НЕТ.

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