Хроніка самообману України напередодні вторгнення. ВIДЕО
Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов підготував та опублікував хроніку заяв і подій напередодні повномасштабного нападу Росії на Україну, починаючи з 1 листопада 2021 року.
Відповідне відео дивіться на Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+101 Прощай немытая раССея
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+80 Rostyslav Komarnytsky
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+71 ВІКТОР 426d266c
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Ситуація погіршувалась давно. Пишуть з-за зливів планів ворогу і дефіциту озброєнь.
Тут доречніше переформулювати "коней на поні не міняють"!
, , , - тут детальніше
Звільнення Харківської, читав, планувалося іншими людьми, а вже після перших успіхів туди призначили Сирського, щоб згорнув славу (як найлояльніший до д'Єрмака). І там ще була в нього невдача - частину кацапів випустив з незрозумілих причин за р.Оскіл.
Але "поні" я називав не Сирського. Його кваліфікації вистачає (проблемами є його схильності до надмірного контролю, до кровопролитної непотрібної стратегічно оборони, і його виняткова слухняність д'Єрмаку).
"Поні" називав всіх решта, крім Павлюка. Їм сильно бракує кваліфікації, котру здобувають роками! А тих років на експерименти в України немає. Ну і вибирали їх по низькому росту - щоб гарна фотка з ЗЕ вийшла. Тому теж "поні".
Детальніше - в моїх коментарях до новини
Це якийсь морок і маячня ! Як вони собі це уявляють ? Відсилити усих місцевих до Сибіру ??
Тому дехто зрозумів що буде війна
Але багато людей хотіли це почути від влади
Згадайте другу світову війну
Радянська влада попереджала народ про нарад Гітлера ?
Хоча знали що війна неминуча, оскільки накопичив на в Польщі на кордоні СРСР багато своїх гітлерівських військ
Теж саме і зараз
А ви хотіли паніку посіяти?
І звинуватити владу що пропагує що буде війна
Про таке жодна влада не скаже
Хоч і буде знати, бо могли виникнути протести
Це так ***** марафон стер мізки, що вже гнилу подоляцку пропаганду не відрізняєте від радницької підговки до здачі України????
ми хотіли вас ****** закопати, і чорнобривці зверху посіяти!
Вона ридала і питала:
- Кому ж мені подзвонить, я не можу понять…
Лише уявити себе на її місці - це жах несусвітний. Кому ж ти могла подзвонити, Господи?
Довіри до влади нуль,людські життя для них - шекель,вони не люди а істоти які схиблені на силі грошей.
Вот тут ответ на то , кто разминировал Юг Украины.
"Сейчас на территории Донбасса, которая пребывает под контролем Украины, заминировано 7 тыс. кв. км. "
Разминирова 7 тысячь квадратных километров . Это нахрена было такое делать ?