Країни G7 будуть блокувати заморожені активи РФ до кінця війни
Країни Групи семи (G7) 24 лютого оприлюднили заяву, в якій підтвердили, що триматимуть замороженими активи Росії у своїх юрисдикціях до завершення повномасштабної війни РФ проти України.
Як передає Цензор.НЕТ, текст відповідної заяви G7 був розміщений на сайті Європейської ради.
"Ми підтверджуємо, що, відповідно до наших правових систем, суверенні активи Росії у наших юрисдикціях залишатимуться знерухомленими доти, доки Росія не сплатить збитки, завдані нею Україні", – йдеться у заяві.
У документі назвали неправильним той факт, що Росія вирішує, чи буде вона відшкодовувати збитки, завдані Україні, і коли саме буде це робити.
Окрім цього, підписанти заяви привітали рішення ЄС ухвалити механізм зберігання надприбутків від доходів із російських активів та заохочують "до подальших кроків, щоб дозволити їх використання відповідно до чинних договірних зобов’язань і чинного законодавства".
Президент Європейської Ради Шарль Мішель відреагував на оприлюднену заяву Групи семи запевнивши Україну у непохитній підтримці.
"Два роки тому Кремль повернув війну в Європу. Агресія Росії є екзистенційною загрозою безпеці та стабільності світу. Опір України – разом із єдністю Групи семи – показує, що Кремль не може виграти війну. Наша рішучість у підтримці України не похитнеться", – написав Мішель.
Будь ласка, зачекайте...
В статті сказано: не до кінця війни, а до повної виплати репарацій.
Читаєш - написано про одне , переходиш на першоджерело - а там про зовсім інше .
2. Будут заберігати кацапськи гроші у банках. »швейцарськи гарантіі безпеки».
3. України ці гроші не дадуть(?).
300 - 350 міліардів евро/$ це як « залог».
Планують що Путлер сам заплатить репарації України із Буджету рф….(?)
4. Передовати Україні будуть тільки % з прибутку от 300 міліардів … (це десь 1 міліард)
а інвестувати у виробництво зброї заради збереження демокрвтії і цінностей які нам вже коштували не одну тисячу життів…. слабо *****…?
А ви хочете,щоб вона в міжнародний суд подала...