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Країни G7 будуть блокувати заморожені активи РФ до кінця війни

g-7

Країни Групи семи (G7) 24 лютого оприлюднили заяву, в якій підтвердили, що триматимуть замороженими активи Росії у своїх юрисдикціях до завершення повномасштабної війни РФ проти України.

Як передає Цензор.НЕТ, текст відповідної заяви G7 був розміщений на сайті Європейської ради.

"Ми підтверджуємо, що, відповідно до наших правових систем, суверенні активи Росії у наших юрисдикціях залишатимуться знерухомленими доти, доки Росія не сплатить збитки, завдані нею Україні", – йдеться у заяві.

У документі назвали неправильним той факт, що Росія вирішує, чи буде вона відшкодовувати збитки, завдані Україні, і коли саме буде це робити.

Окрім цього, підписанти заяви привітали рішення ЄС ухвалити механізм зберігання надприбутків від доходів із російських активів та заохочують "до подальших кроків, щоб дозволити їх використання відповідно до чинних договірних зобов’язань і чинного законодавства".

Президент Європейської Ради Шарль Мішель відреагував на оприлюднену заяву Групи семи запевнивши Україну у непохитній підтримці.

"Два роки тому Кремль повернув війну в Європу. Агресія Росії є екзистенційною загрозою безпеці та стабільності світу. Опір України – разом із єдністю Групи семи – показує, що Кремль не може виграти війну. Наша рішучість у підтримці України не похитнеться", – написав Мішель.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лідери G7: Ми ніколи не визнаємо псевдовибори Росії на окупованих територіях

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Топ коментарі
+8
Заголовок "по дєбільному" написано.
В статті сказано: не до кінця війни, а до повної виплати репарацій.
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24.02.2024 23:14
+4
Яка дурість. Україна має тільки прямих збитків на пів трийльона! Замість того щоб Українській владі подати до международного суду на відшкодування всі ці "законники" граються в цікаву гру, заганяють Україну у борги????? Росія гарант по Будапештському Меморандуму? Вона його порушила! Які треба ще правові основи на відшкодування? А ще є такі" гаранти" як США, Великобританія, Франція, Китай! ВИМАГАТЬ відшкодування у міжнародному суду! Там на папері підписи цих держав! Хай по пробують сказати що це нічого не вартує! За ядерну зброю ! За не забезпечення територіальної цілісності! Хіба гарант не несе відповідальності? Але якщо не заявити це то лишається робити що робиться- на колінах вимолювати залізячча, яке вирішили знищити, але нам не дають, або продають у три дорога. Крім як підлість це ніяк не можна назвати. Сотні літаків, тисячі танків, мільйони касетних снарядів, призначені НА УТИЛІЗАЦІЮ, але їх не дають Україні. Підлий світ.
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24.02.2024 23:57
+3
Блокувати=зберігати…

а інвестувати у виробництво зброї заради збереження демокрвтії і цінностей які нам вже коштували не одну тисячу життів…. слабо *****…?
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24.02.2024 23:19
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Заголовок "по дєбільному" написано.
В статті сказано: не до кінця війни, а до повної виплати репарацій.
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24.02.2024 23:14 Відповісти
Тут багато чого пишеться - по дебільному , але не не зрозуміло - навіщо це ?
Читаєш - написано про одне , переходиш на першоджерело - а там про зовсім інше .
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24.02.2024 23:18 Відповісти
1. Це добре, але…

2. Будут заберігати кацапськи гроші у банках. »швейцарськи гарантіі безпеки».

3. України ці гроші не дадуть(?).

300 - 350 міліардів евро/$ це як « залог».

Планують що Путлер сам заплатить репарації України із Буджету рф….(?)

4. Передовати Україні будуть тільки % з прибутку от 300 міліардів … (це десь 1 міліард)
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25.02.2024 04:21 Відповісти
Блокувати=зберігати…

а інвестувати у виробництво зброї заради збереження демокрвтії і цінностей які нам вже коштували не одну тисячу життів…. слабо *****…?
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24.02.2024 23:19 Відповісти
Яка дурість. Україна має тільки прямих збитків на пів трийльона! Замість того щоб Українській владі подати до международного суду на відшкодування всі ці "законники" граються в цікаву гру, заганяють Україну у борги????? Росія гарант по Будапештському Меморандуму? Вона його порушила! Які треба ще правові основи на відшкодування? А ще є такі" гаранти" як США, Великобританія, Франція, Китай! ВИМАГАТЬ відшкодування у міжнародному суду! Там на папері підписи цих держав! Хай по пробують сказати що це нічого не вартує! За ядерну зброю ! За не забезпечення територіальної цілісності! Хіба гарант не несе відповідальності? Але якщо не заявити це то лишається робити що робиться- на колінах вимолювати залізячча, яке вирішили знищити, але нам не дають, або продають у три дорога. Крім як підлість це ніяк не можна назвати. Сотні літаків, тисячі танків, мільйони касетних снарядів, призначені НА УТИЛІЗАЦІЮ, але їх не дають Україні. Підлий світ.
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24.02.2024 23:57 Відповісти
Таварисч! Світ жорстокий. Кому б як не революционеру цього не знати.
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25.02.2024 00:12 Відповісти
Наша«влада»боїться або не хоче радбез ООН скликати після кожного випадку агресії проти мирних жителів,знищення полонених,застосування хімічної та інших заборонених видів зброї,знищення довкілля...
А ви хочете,щоб вона в міжнародний суд подала...
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25.02.2024 05:39 Відповісти
Чому блокувати? Чому ці активи відразу не передати Україні? Боже які ж ви всі сцикуни. Ви ж того злобного плешивого карлика боїтесь більше ніж …. Навіть не знаю з ким або з чим порівняти. Може дійсно ну вас всіх на йух сцикуни….
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24.02.2024 23:59 Відповісти
Тобто передавати Україні не збираються
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25.02.2024 00:14 Відповісти
Шо дай ....шо викинь
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25.02.2024 07:08 Відповісти
 
 