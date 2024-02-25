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конфіскація (806) росія (63594) Сунак Ріші (182) заморожені активи (472)

Захід має діяти сміливіше у питанні конфіскації активів РФ, - Сунак

сунак

Прем’єр-міністр Ріші Сунак заявив, що країнам Заходу слід сміливіше підходити до питання конфіскації російських активів, які були замороженні після повномасштабного вторгнення до України. Це дозволить завдати сильного удару по російській економіці та фінансуванню Москвою війни в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Reuters

Сунак нагадав, що Україна потребує допомоги - потрібні зброя дальньої дії, безпілотники та боєприпаси.

"Ми повинні бути сміливішими, завдаючи ударів по російській військовій економіці. І ми повинні бути сміливішими, блокуючи сотні мільярдів заморожених російських активів", - сказав Сунак.

Крім того, він закликав США продовжувати підтримувати Україну фінансово та надавати їй військову допомогу.

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"Нам не варто недооцінювати те, що США зробили для України та євроатлантичної безпеки. Я закликаю їх продовжувати цю підтримку. Впевнений, що вони це зроблять", – додав прем'єр Британії.

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Висилайте їх краще на паРашу,повно підарасів у Європі та Америці,годі гратися з людожерами!
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25.02.2024 08:02 Відповісти
В самом только Лондоне десятки тысяч квартир и особняков кремлевских упырей.
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25.02.2024 08:21 Відповісти
Никто не задавался вопросом, почему все ворье мира прячется в Лондоне.
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25.02.2024 08:30 Відповісти
Если бы воры и мошенники не могли укрыться в Европе, как бы это повлияло на коррупцию в Украине?
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25.02.2024 08:39 Відповісти
Найперше вони повинні сміливіше надавати зброю.Ну і про фінансову підтримку не варто забувати,це теж дуже важливо
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25.02.2024 08:25 Відповісти
Та ви шоо! Це ж ескалація! А в *уйла ядронна бімба.
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25.02.2024 08:43 Відповісти
Треба бути сміливішими! І ще більше про це говорити...
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25.02.2024 09:00 Відповісти
"За конфискацию активов в пользу Украины выступают США; против настроены Германия, Франция и Италия, отмечая, что суверенные активы защищены в соответствии с международным правом. Эти государства, а также Европейский центральный банк предупреждали, что этот шаг может подорвать доверие к евро."
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25.02.2024 09:03 Відповісти
Прикормили у себя кремлёвскую шушеру и включают дурочку.
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25.02.2024 09:10 Відповісти
 
 