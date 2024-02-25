РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11308 посетителей онлайн
Новости
1 591 9
конфискация (583) россия (93003) Сунак Риши (128) замороженные активы (233)

Запад должен действовать смелее в вопросе конфискации активов РФ, - Сунак

сунак

Премьер-министр Риши Сунак заявил, что странам Запада следует смелее подходить к вопросу конфискации российских активов, которые были заморожены после полномасштабного вторжения в Украину. Это позволит нанести сильный удар по российской экономике и финансированию Москвой войны в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters

Сунак напомнил, что Украина нуждается в помощи - нужны оружие дальнего действия, беспилотники и боеприпасы.

"Мы должны быть смелее, нанося удары по российской военной экономике. И мы должны быть смелее, блокируя сотни миллиардов замороженных российских активов", - сказал Сунак.

Кроме того, он призвал США продолжать поддерживать Украину финансово и оказывать военную помощь.

Также читайте: Минюст США требует конфискации и передачи Украине 700 миллионов долларов замороженных российских активов

"Нам не следует недооценивать то, что США сделали для Украины и евроатлантической безопасности. Я призываю их продолжать эту поддержку. Уверен, что они это сделают", – добавил премьер Британии.
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Висилайте їх краще на паРашу,повно підарасів у Європі та Америці,годі гратися з людожерами!
показать весь комментарий
25.02.2024 08:02 Ответить
В самом только Лондоне десятки тысяч квартир и особняков кремлевских упырей.
показать весь комментарий
25.02.2024 08:21 Ответить
Никто не задавался вопросом, почему все ворье мира прячется в Лондоне.
показать весь комментарий
25.02.2024 08:30 Ответить
Если бы воры и мошенники не могли укрыться в Европе, как бы это повлияло на коррупцию в Украине?
показать весь комментарий
25.02.2024 08:39 Ответить
Найперше вони повинні сміливіше надавати зброю.Ну і про фінансову підтримку не варто забувати,це теж дуже важливо
показать весь комментарий
25.02.2024 08:25 Ответить
Та ви шоо! Це ж ескалація! А в *уйла ядронна бімба.
показать весь комментарий
25.02.2024 08:43 Ответить
Треба бути сміливішими! І ще більше про це говорити...
показать весь комментарий
25.02.2024 09:00 Ответить
"За конфискацию активов в пользу Украины выступают США; против настроены Германия, Франция и Италия, отмечая, что суверенные активы защищены в соответствии с международным правом. Эти государства, а также Европейский центральный банк предупреждали, что этот шаг может подорвать доверие к евро."
показать весь комментарий
25.02.2024 09:03 Ответить
Прикормили у себя кремлёвскую шушеру и включают дурочку.
показать весь комментарий
25.02.2024 09:10 Ответить
 
 