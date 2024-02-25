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Новини Війна
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Бутусов Юрій (3481) Генічеськ (38)

Підрив Генічеського мосту. Свідчення очевидців. ВIДЕО

24 лютого 2022 року його обличчя облетіло новини в усьому світі — 25-річний морпіх Віталій Скакун підірвав Генічеський міст, що з’єднував материкову Україну з Кримом, щоб зупинити ворожу колону. Два роки потому стає ще більш вражаючою і важливою у світлі кримінальної справи

Чому знадобилася жертва Віталія Скакуна і його геройський вчинок? Невідомі подробиці підриву вперше розповідають очевидці приголомшливої події та побратими Віталія Скакуна. Повне відео можна переглянути на ютуб-каналі головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова.

Також дивіться: Зачистка лісосмуги біля сумнозвісної труби в Авдіївці бійцями 53 ОМБр. ВIДЕО

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Топ коментарі
+43
Часто героізм -- це чіись проиоб
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25.02.2024 11:31
+31
Это лицо героя должно Зеле, Верещучке и прочим гнидам приходить в кошмарах каждую ночь до скончания их века.
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25.02.2024 11:38
+23
Криваві наслідки демократичних виборів 2019 року.
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25.02.2024 11:42
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Вечная память ГЕРОЮ....

Умирать всегда тяжело... Особенно ОСОЗНАННО САМОМУ ДЛЯ СЕБЕ выбрать ТАКОЙ путь...

ТЕМ БОЛЕЕ взорвать себя в ПЕРВЫЕ часы..., когда ещё НИЧЕГО не известно, и "быть может это всего лишь провокация, а не война..." - ПРИНЯТЬ для себя это ЧУДОВИЩНО ТЯЖЁЛОЕ решение - УМЕРЕТЬ, даже если завтра окажется, что это "еще не война"...

Умереть в первый день войны и в последние пред ПОБЕДОЙ - самые тяжёлые смерти...(((

Смог ли бы Я так поступить... - я не знаю.... Боюсь сам себе признаться, что возможно НЕ смог бы...

ЧЕЛОВЕК с БОЛЬШОЙ буквы...!

БУДЕМ ПОМНИТЬ ВЕЧНО!
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25.02.2024 15:15 Відповісти
никто не знает, как поведет себя в критическую минуту....
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25.02.2024 21:29 Відповісти
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25.02.2024 15:50 Відповісти
Пане Юрію, це був лише один з елементів гіпотетичної оборони Півдня, яку зелені шмарклі повнісью "проіпали" (цитата по Люсі Абдристовичу).

Не були ані підірвані, ані заміновані мости через р.Молочну (Мелітополь), р.Берда (Бердянськ), що дозволило кацапам за 48 годин вийти в тил силам оборони Маріуполя.

Крім того, не був підірваний Антонівський міст через Дніпро, автомобільна частина греблі Каховської ГЕС, що дозволило кацапам вже 1 березня зайти в Херсон, розгорнутись на правому березі Дніпра і далі ломитись на Миколаїв, з перспективою наступу на Одесу.

Крім того, на Півдні Херсонської області є десятки меліоративних каналів - відведень від Північно-Кримського каналу (хто їздив там на авто - знає), кожний з яких, при належному облаштуванні позицій, є природньою лінією оборони.

Тобто, кацапи могли б застрягнути на Півдні як мінімум на тиждень, що дало би ЗСУ час передислокуватись, підтягнути резерви, помінувати небезпечні напрямки тощо.

Все це було пройопано...
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25.02.2024 17:08 Відповісти
Не було резервів, бо політичне керівництво не оголосило мобілізації та доукомплектування бойових частин. Всі частини перебували на штаті мирного часу і мали суттєвий некомплект озброєння і особового складу.
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25.02.2024 18:15 Відповісти
Та це все зрозуміло. Але на півночі Сумської і Чернігівської за цих же передумов 24.02.2022 ЗСУ за власної ініціативи підірвали декілька мостів, що дозволило втримати Чернігів і вивести лісами-полями частини з оперативного оточення під Шосткою, Глуховим, Конотопом, Сумами. Бо кацапи своєю технікою в багнюку з трас не хотіли злазити.
А про штати мирного часу, відсутність пального в баках техніки та закритий на складах б/к - то всім відомо.
Про то я можу багато розказати, як 58-ма відходила від кордону до Чернігова пішки, у кедах (по морозу). Пальне закінчилось під Кролевцем...
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25.02.2024 21:17 Відповісти
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25.02.2024 21:17 Відповісти
І на обломках Зелівластья напишуть ваші позорно- підлі імена!
А Герою Слава і Пам'ять на Віки!
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26.02.2024 11:50 Відповісти
Вічна пам'ять Віталію, який віддав своє молоде життя за Україну! Шана Герою і Царство Небесне 💔🙏💔
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26.02.2024 22:43 Відповісти
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