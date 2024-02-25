Підрив Генічеського мосту. Свідчення очевидців. ВIДЕО
24 лютого 2022 року його обличчя облетіло новини в усьому світі — 25-річний морпіх Віталій Скакун підірвав Генічеський міст, що з’єднував материкову Україну з Кримом, щоб зупинити ворожу колону. Два роки потому стає ще більш вражаючою і важливою у світлі кримінальної справи
Чому знадобилася жертва Віталія Скакуна і його геройський вчинок? Невідомі подробиці підриву вперше розповідають очевидці приголомшливої події та побратими Віталія Скакуна. Повне відео можна переглянути на ютуб-каналі головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова.
Топ коментарі
+43 Валентин Коваль 7c749467
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+23 serj2006 fursa
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Будь ласка, зачекайте...
Умирать всегда тяжело... Особенно ОСОЗНАННО САМОМУ ДЛЯ СЕБЕ выбрать ТАКОЙ путь...
ТЕМ БОЛЕЕ взорвать себя в ПЕРВЫЕ часы..., когда ещё НИЧЕГО не известно, и "быть может это всего лишь провокация, а не война..." - ПРИНЯТЬ для себя это ЧУДОВИЩНО ТЯЖЁЛОЕ решение - УМЕРЕТЬ, даже если завтра окажется, что это "еще не война"...
Умереть в первый день войны и в последние пред ПОБЕДОЙ - самые тяжёлые смерти...(((
Смог ли бы Я так поступить... - я не знаю.... Боюсь сам себе признаться, что возможно НЕ смог бы...
ЧЕЛОВЕК с БОЛЬШОЙ буквы...!
БУДЕМ ПОМНИТЬ ВЕЧНО!
Не були ані підірвані, ані заміновані мости через р.Молочну (Мелітополь), р.Берда (Бердянськ), що дозволило кацапам за 48 годин вийти в тил силам оборони Маріуполя.
Крім того, не був підірваний Антонівський міст через Дніпро, автомобільна частина греблі Каховської ГЕС, що дозволило кацапам вже 1 березня зайти в Херсон, розгорнутись на правому березі Дніпра і далі ломитись на Миколаїв, з перспективою наступу на Одесу.
Крім того, на Півдні Херсонської області є десятки меліоративних каналів - відведень від Північно-Кримського каналу (хто їздив там на авто - знає), кожний з яких, при належному облаштуванні позицій, є природньою лінією оборони.
Тобто, кацапи могли б застрягнути на Півдні як мінімум на тиждень, що дало би ЗСУ час передислокуватись, підтягнути резерви, помінувати небезпечні напрямки тощо.
Все це було пройопано...
А про штати мирного часу, відсутність пального в баках техніки та закритий на складах б/к - то всім відомо.
Про то я можу багато розказати, як 58-ма відходила від кордону до Чернігова пішки, у кедах (по морозу). Пальне закінчилось під Кролевцем...
А Герою Слава і Пам'ять на Віки!