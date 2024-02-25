Підрив Генічеського мосту. Свідчення очевидців. ВIДЕО

24 лютого 2022 року його обличчя облетіло новини в усьому світі — 25-річний морпіх Віталій Скакун підірвав Генічеський міст, що з’єднував материкову Україну з Кримом, щоб зупинити ворожу колону. Два роки потому стає ще більш вражаючою і важливою у світлі кримінальної справи

Чому знадобилася жертва Віталія Скакуна і його геройський вчинок? Невідомі подробиці підриву вперше розповідають очевидці приголомшливої події та побратими Віталія Скакуна. Повне відео можна переглянути на ютуб-каналі головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова.

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