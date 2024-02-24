Зачистка лісосмуги біля сумнозвісної труби в Авдіївці бійцями 53 ОМБр. ВIДЕО
Бійці 53-ої бригади мотопіхотного батальйону третьої роти до 17-го лютого обороняли Авдіївку південніше від окупантів. Це дало змогу багатьом українським підрозділам вийти з міста та не потрапити в оточення.
На цьому відео один з багатьох боїв бійців третьої роти, в якому вони роблять зачистку лісосмуги, де накопичувався ворог. Саме ця лісосмуга примикає до сумнозвісної труби, яку ворог використав задля того, щоб вийти в тил наших позицій. Повне відео можна переглянути на ютуб-каналі головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова.
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Мабуть,від ЗЕпартейки, їм виплачують «КОМПНСАЦІЮ», щоб могли заховалися і МОВЧАЛИ, за очевидні усім криваві наслідки, їх сидіння на посадах з 2019 року!!
Жодного на передовій, резніков з даниловим, можуть їх по прізвищах перерахувати…
Пильнуймо Україну від дій КВНщиків…
На жаль, у часи нищення добровольчого руху сивочолим, його переформували у простий лінійний батальйон 53 бригади. Проте, багато воїнів ще з 14 року продовжують воювати у цьому славному підрозділі.
А першого командира 43 ОМпБ "Патріот" полковника Олександра Водолазького зараз Зелені ублюдки звинувачують у тому, що, будучи в 2022 році комбригом 128 бригади ТРО, для оборони Дніпра організовував опорні пункти на чиїхось "приватних територіях".
Отак теж твориться наша історія - спочатку одні знищили славний батальйон, тепер інші переслідують та паплюжать добре ім'я його першого Командира.
І це не поодинокий приклад. Буквально нещодавно було розформовано 518 батальйон ССО "Дике поле", а його командира майора Андрія Малахова запроторено в буцегарню без права застави - за репост кілька років тому якоїсь статейки (пригадуєте, як ще нелавно ми сміялися з того, що у москалів за репост можна сісти у тюрму).
то есть, это советские уроды, потомки красножопых большевиков, которые нападали на Украину в 1918 году и в 1919 году.