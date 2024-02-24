Зачистка лісосмуги біля сумнозвісної труби в Авдіївці бійцями 53 ОМБр. ВIДЕО

Бійці 53-ої бригади мотопіхотного батальйону третьої роти до 17-го лютого обороняли Авдіївку південніше від окупантів. Це дало змогу багатьом українським підрозділам вийти з міста та не потрапити в оточення.

На цьому відео один з багатьох боїв бійців третьої роти, в якому вони роблять зачистку лісосмуги, де накопичувався ворог. Саме ця лісосмуга примикає до сумнозвісної труби, яку ворог використав задля того, щоб вийти в тил наших позицій. Повне відео можна переглянути на ютуб-каналі головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова.

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