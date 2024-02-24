Зачистка лесополосы у печально известной трубы в Авдеевке бойцами 53-й ОМБр. ВИДЕО
Бойцы 53-й бригады мотопехотного батальона третьей роты до 17 февраля обороняли Авдеевку южнее оккупантов. Это позволило многим украинским подразделениям выйти из города и не попасть в окружение.
На этом видео один из многих боев бойцов третьей роты, в котором они производят зачистку лесополосы, где сосредотачивался враг. Именно эта лесополоса примыкает к печально известной трубе, которую враг использовал для того, чтобы выйти в тыл наших позиций. Полное видео можно посмотреть на ютуб-канале главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова.
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Мабуть,від ЗЕпартейки, їм виплачують «КОМПНСАЦІЮ», щоб могли заховалися і МОВЧАЛИ, за очевидні усім криваві наслідки, їх сидіння на посадах з 2019 року!!
Жодного на передовій, резніков з даниловим, можуть їх по прізвищах перерахувати…
Пильнуймо Україну від дій КВНщиків…
На жаль, у часи нищення добровольчого руху сивочолим, його переформували у простий лінійний батальйон 53 бригади. Проте, багато воїнів ще з 14 року продовжують воювати у цьому славному підрозділі.
А першого командира 43 ОМпБ "Патріот" полковника Олександра Водолазького зараз Зелені ублюдки звинувачують у тому, що, будучи в 2022 році комбригом 128 бригади ТРО, для оборони Дніпра організовував опорні пункти на чиїхось "приватних територіях".
Отак теж твориться наша історія - спочатку одні знищили славний батальйон, тепер інші переслідують та паплюжать добре ім'я його першого Командира.
І це не поодинокий приклад. Буквально нещодавно було розформовано 518 батальйон ССО "Дике поле", а його командира майора Андрія Малахова запроторено в буцегарню без права застави - за репост кілька років тому якоїсь статейки (пригадуєте, як ще нелавно ми сміялися з того, що у москалів за репост можна сісти у тюрму).
то есть, это советские уроды, потомки красножопых большевиков, которые нападали на Украину в 1918 году и в 1919 году.