Зачистка лесополосы у печально известной трубы в Авдеевке бойцами 53-й ОМБр. ВИДЕО

Бойцы 53-й бригады мотопехотного батальона третьей роты до 17 февраля обороняли Авдеевку южнее оккупантов. Это позволило многим украинским подразделениям выйти из города и не попасть в окружение.

На этом видео один из многих боев бойцов третьей роты, в котором они производят зачистку лесополосы, где сосредотачивался враг. Именно эта лесополоса примыкает к печально известной трубе, которую враг использовал для того, чтобы выйти в тыл наших позиций. Полное видео можно посмотреть на ютуб-канале главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова.

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