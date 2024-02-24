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Новости Видео Война
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Зачистка лесополосы у печально известной трубы в Авдеевке бойцами 53-й ОМБр. ВИДЕО

Бойцы 53-й бригады мотопехотного батальона третьей роты до 17 февраля обороняли Авдеевку южнее оккупантов. Это позволило многим украинским подразделениям выйти из города и не попасть в окружение.

На этом видео один из многих боев бойцов третьей роты, в котором они производят зачистку лесополосы, где сосредотачивался враг. Именно эта лесополоса примыкает к печально известной трубе, которую враг использовал для того, чтобы выйти в тыл наших позиций. Полное видео можно посмотреть на ютуб-канале главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова.

Смотрите также: Хроника самообмана Украины накануне вторжения. ВИДЕО

Автор: 

Бутусов Юрий (4367) Авдеевка (2444) 53 отдельная механизированная бригада (119)


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Скільки таких відео не дивляться Українці, але там, ЖОДНОГО звільненого Зеленським привладного, так і не видно! Зовсім…
Мабуть,від ЗЕпартейки, їм виплачують «КОМПНСАЦІЮ», щоб могли заховалися і МОВЧАЛИ, за очевидні усім криваві наслідки, їх сидіння на посадах з 2019 року!!
Жодного на передовій, резніков з даниловим, можуть їх по прізвищах перерахувати…
Пильнуймо Україну від дій КВНщиків…
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24.02.2024 21:25 Ответить
забув добавити ? асфальт...шашлики..
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24.02.2024 21:51 Ответить
Розвідка це ваш промах.
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24.02.2024 22:33 Ответить
Мотопіхотний батальйон 53 ОМБр - це колишній 43 Окремий мотопіхотний батальйон "Патріот", який був сформований у 14 році з добровольців Дніпра, Кривбасу, Нікопольщини, Павлоградщини.

На жаль, у часи нищення добровольчого руху сивочолим, його переформували у простий лінійний батальйон 53 бригади. Проте, багато воїнів ще з 14 року продовжують воювати у цьому славному підрозділі.

А першого командира 43 ОМпБ "Патріот" полковника Олександра Водолазького зараз Зелені ублюдки звинувачують у тому, що, будучи в 2022 році комбригом 128 бригади ТРО, для оборони Дніпра організовував опорні пункти на чиїхось "приватних територіях".
Отак теж твориться наша історія - спочатку одні знищили славний батальйон, тепер інші переслідують та паплюжать добре ім'я його першого Командира.

І це не поодинокий приклад. Буквально нещодавно було розформовано 518 батальйон ССО "Дике поле", а його командира майора Андрія Малахова запроторено в буцегарню без права застави - за репост кілька років тому якоїсь статейки (пригадуєте, як ще нелавно ми сміялися з того, що у москалів за репост можна сісти у тюрму).
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24.02.2024 23:33 Ответить
М-да-а... У бойцов работа нувонахуй... Результати ще теплі..
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25.02.2024 01:30 Ответить
У моцковских орков на рукавах КРАСНЫЕ повязки:

то есть, это советские уроды, потомки красножопых большевиков, которые нападали на Украину в 1918 году и в 1919 году.
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26.02.2024 08:44 Ответить
 
 