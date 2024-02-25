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Новини Війна
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Тарнавський (277)

На Таврійському напрямку тривають запеклі бої, - Тарнавський

війна,зсу

В операційній зоні ОСУВ "Таврія" наші воїни продовжують ведення оборонної операції та стримують штурмові дії росіян.

Про це повідомив у телеграм-каналі командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, тривають запеклі бої. За минулу добу ворог завдав 32 авіаційні та 6 ракетних ударів, вчинив 59 бойових зіткнень, 951 артобстріл та 93 удари дронами-камікадзе.

"Загальні втрати агресора становили: у живій силі - 284 особи, в озброєнні та військовій техніці - 22 одиниці, не враховуючи БпЛА. Зокрема, це 3 танки, 9 бойових бронемашин, 4 артсистеми, 6 автомобілів. Нейтралізовано або знищено 212 ворожих БпЛА різних типів. Ще чотирьох російських окупантів взято в полон", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Таврійському напрямку втрати окупантів становлять 312 осіб, уражено російські "Тор" і "Солнцепьок", - Тарнавський

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Не *росиян* а росийских фашистов или боевиков. А то весь мир читает наши и росийские новости из которых они делают выводы что ето мы *неонацисты*, *боевики* и *фашисты*. А потом удивляемся почему ето столько придурков поддерживают рашистов и *****.
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25.02.2024 13:24 Відповісти
Самий тупорилий, брехливий та бездарний паркетний генерал з усіх генералів України за весь час війни.
Там де Тарнавський там завжди поразки та невдачі.
Провалив контрнаступ.
Зараз здав Авдіївку, далі відступ...
Вже здав Ластівкове і далі відступає на захід від Авдіївки.
Вся його діяльність заключається в здачі території України ворогу та озвучуванні брехні, яку ніхто не повірить.
Для чого його тримають, не зрозуміло?
Він вже сам заявляв, що готовий піти у відставку, але не відпускають.
Такий командуючий недогенерал м'ясник вигідний пуйлу, все здає ворогу на фронті.
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25.02.2024 13:28 Відповісти
На Тарнавському напрямку тривають бої, - Таврійський
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25.02.2024 13:59 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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25.02.2024 14:02 Відповісти
 
 