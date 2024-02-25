На Таврійському напрямку тривають запеклі бої, - Тарнавський
В операційній зоні ОСУВ "Таврія" наші воїни продовжують ведення оборонної операції та стримують штурмові дії росіян.
Про це повідомив у телеграм-каналі командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, тривають запеклі бої. За минулу добу ворог завдав 32 авіаційні та 6 ракетних ударів, вчинив 59 бойових зіткнень, 951 артобстріл та 93 удари дронами-камікадзе.
"Загальні втрати агресора становили: у живій силі - 284 особи, в озброєнні та військовій техніці - 22 одиниці, не враховуючи БпЛА. Зокрема, це 3 танки, 9 бойових бронемашин, 4 артсистеми, 6 автомобілів. Нейтралізовано або знищено 212 ворожих БпЛА різних типів. Ще чотирьох російських окупантів взято в полон", - зазначив він.
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Будь ласка, зачекайте...
Там де Тарнавський там завжди поразки та невдачі.
Провалив контрнаступ.
Зараз здав Авдіївку, далі відступ...
Вже здав Ластівкове і далі відступає на захід від Авдіївки.
Вся його діяльність заключається в здачі території України ворогу та озвучуванні брехні, яку ніхто не повірить.
Для чого його тримають, не зрозуміло?
Він вже сам заявляв, що готовий піти у відставку, але не відпускають.
Такий командуючий недогенерал м'ясник вигідний пуйлу, все здає ворогу на фронті.