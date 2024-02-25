На Таврическом направлении продолжаются ожесточенные бои, - Тарнавский
В операционной зоне ОСУВ "Таврия" наши воины продолжают ведение оборонной операции и сдерживают штурмовые действия россиян.
Об этом сообщил в телеграм-канале командующий ОСУВ "Таврия" Александр Тарнавский, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, продолжаются ожесточенные бои. За минувшие сутки враг нанес 32 авиационных и 6 ракетных ударов, совершил 59 боевых столкновений, 951 артобстрел и 93 удара дронами-камикадзе.
"Общие потери агрессора составляли: в живой силе - 284 человека, в вооружении и военной технике - 22 единицы, не считая БпЛА. В частности, это 3 танка, 9 боевых бронемашин, 4 артсистемы, 6 автомобилей. Нейтрализованы или уничтожены 212 вражеских БпЛА разных типов. Еще четыре российских оккупанта взяты в плен", - отметил он.
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Там де Тарнавський там завжди поразки та невдачі.
Провалив контрнаступ.
Зараз здав Авдіївку, далі відступ...
Вже здав Ластівкове і далі відступає на захід від Авдіївки.
Вся його діяльність заключається в здачі території України ворогу та озвучуванні брехні, яку ніхто не повірить.
Для чого його тримають, не зрозуміло?
Він вже сам заявляв, що готовий піти у відставку, але не відпускають.
Такий командуючий недогенерал м'ясник вигідний пуйлу, все здає ворогу на фронті.