На Таврическом направлении продолжаются ожесточенные бои, - Тарнавский

В операционной зоне ОСУВ "Таврия" наши воины продолжают ведение оборонной операции и сдерживают штурмовые действия россиян.

Об этом сообщил в телеграм-канале командующий ОСУВ "Таврия" Александр Тарнавский, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, продолжаются ожесточенные бои. За минувшие сутки враг нанес 32 авиационных и 6 ракетных ударов, совершил 59 боевых столкновений, 951 артобстрел и 93 удара дронами-камикадзе.

"Общие потери агрессора составляли: в живой силе - 284 человека, в вооружении и военной технике - 22 единицы, не считая БпЛА. В частности, это 3 танка, 9 боевых бронемашин, 4 артсистемы, 6 автомобилей. Нейтрализованы или уничтожены 212 вражеских БпЛА разных типов. Еще четыре российских оккупанта взяты в плен", - отметил он.

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