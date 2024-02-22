На Донетчине россияне перегруппировываются, подтягивают резервы, активно задействуют авиацию. За сутки ликвидировано более 500 оккупантов, - Тарнавский
На Авдеевском направлении ВСУ за минувшие сутки отразили 19 атак врага, на Запорожском - 8. Украинские защитники продолжают сдерживать врага в районах Георгиевки, Победы и Новомихайловки на Марьинском направлении.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврія" Александр Тарнавский.
"В операционной зоне ОСГВ "Таврія" россияне сосредотачивают основную активность на Донетчине. На Авдеевском направлении за минувшие сутки отразили 19 атак врага в районах Степного, Ласточкино, Северного, Первомайского и Невельского. На Маринском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Георгиевки, Победы и Новомихайловки. На Запорожском направлении украинские воины отразили 8 атак противника в районе Работино, где россияне пытаются проводить наступательные действия малыми штурмовыми группами, снова привлекая квадроциклы", - говорится в сообщении.
Тарнавский отметил, что за минувшие сутки потери врага составляют 515 человек, уничтожены и повреждены три российских квадроцикла. А также 46 единиц (не считая БПЛА) вражеской военной техники:
- 4 танка;
- 14 ББМ;
- 6 артсистем;
- 1 РСЗО;
- 1 ПТРК;
- 20 автомобилей.
Нейтрализовано или сбито 328 БПЛА разных типов. Также Силы обороны Украины уничтожили 5 складов боеприпасов противника.
"Враг перегруппировывается, понеся огромные потери во время Авдеевской операции, подтягивает резервы, снова активно задействует авиацию. Но и наши войска укрепляют эшелонированную оборону, усиливаются дополнительными подразделениями, создают новые огневые позиции", - отметил Тарнавский.
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А там, і адміністрації з ВРУ, ВС, РНБОУ, ЦВК, КМУ та ЦОВВ і інших державних установ та суддів, теж свої батальйони зформують та відправлять на фронт, часу впродовж 2 років було вдосталь для керівників, щоб зрозуміти де власні потреби та резерви на посадах можливо замінити жінками! Дві три бригади, лишніми не будуть на фронті, як каже Абрахамія !! Жінки, ці звільнені посади, заповнять без проблем!! Це ж не послиці… з мінєту!
Вчергове, впродовж 2 років, очікуємо на дієві рішення від Стефанчука+Зеленського+Шмигаля!
Слава Україні !!