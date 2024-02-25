УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5208 відвідувачів онлайн
Новини
712 9
обстріл (27098) Клименко Ігор (474) воєнні злочини (1801)

За два роки Росія обстріляла Україну 110 тисяч разів

клименко,ігор

З початку повномасштабного вторгнення росіяни обстріляли українську територію 110 тисяч разів, переважно об’єкти цивільної інфраструктури.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це на форумі "Україна. Рік 2024" повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

"Із початку широкомасштабного вторгнення Україну, і це переважно об'єкти цивільної інфраструктури, обстріляли 110 тисяч разів. А це завжди - виїзд величезних сил наших рятувальників та поліції на місця ліквідації наслідків таких обстрілів", - заявив він.

Ігор Клименко наголосив,  за цей час лише Національна поліція задокументувала 113 тисяч воєнних злочинів.

Водночас зазначає очільник Міністерства внутрішніх справ, якщо ще рік тому міжнародні партнери запрошували українців на навчання, де інструктували, як працювати рятувальникам, як розбирати завали та документувати злочини, то наразі вже українські правоохоронці отримують десятки запитів щодо обміну, на жаль, гірким досвідом.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни змінили тактику обстрілів енергосистеми України: атакують насамперед промислові регіони, - Галущенко

"Українці можуть надати міжнародним партнерам максимальну інформацію щодо ліквідації наслідків ворожих обстрілів. Адже протоколи, за якими ми працюємо, вдосконалюються щодня. Завдяки цьому ми можемо працювати дуже швидко та ефективно", – пояснив Клименко.

Автор: 
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сьогодні у влади день цифрового проносу...
показати весь коментар
25.02.2024 14:03 Відповісти
Согласно зепрононсу, мол, надо бы, хорошо бы, дайте мне...
показати весь коментар
25.02.2024 14:05 Відповісти
Позорисько, в едновинах зэбилы канючат у злиденних, мол скопируй банковский счет в/ч. , вместо того , чтобы трухонуть офшорными счетами.
показати весь коментар
25.02.2024 14:07 Відповісти
Хорошо, а сколько раз мы ответили по каазлабаду?
показати весь коментар
25.02.2024 14:03 Відповісти
Це дЄрмак рахував чи Зеленський ? Якщо Зеленський, то помилка гарантована. Він у стовпчик тільки рахує. Що він гарно вміє, то артистично селфітись на хВоні лідерів Європи для сімейного альбому.
показати весь коментар
25.02.2024 14:11 Відповісти
Краще б лижi мастив.
показати весь коментар
25.02.2024 14:15 Відповісти
і не дЄрмак - він тільки прильоти по Офісу рахує,
а по його офісу ні разу не прилітало!!!
показати весь коментар
25.02.2024 14:16 Відповісти
оХВіс для касапів ТАБУ. Своїх вони не мочать .... у сортирі. Навіть на фронті чи в бліндажу на роздачі .... орденів.
показати весь коментар
25.02.2024 14:22 Відповісти
Їдьте на фронт. За вас на завали і цивільні зможуть виїхати. Ловлять в інтернеті голих дівок і кришують "кого треба".
показати весь коментар
25.02.2024 21:08 Відповісти
 
 