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обстрел (25782) Клименко Игорь (387) военные преступления (1376)

За два года Россия обстреляла Украину 110 тысяч раз

клименко,ігор

С начала полномасштабного вторжения россияне обстреляли украинскую территорию 110 тысяч раз, преимущественно объекты гражданской инфраструктуры.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом на форуме "Украина. Год 2024" сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

"С начала широкомасштабного вторжения в Украину, и это преимущественно объекты гражданской инфраструктуры, обстреляли 110 тысяч раз. А это всегда - выезд огромных сил наших спасателей и полиции на места ликвидации последствий таких обстрелов", - заявил он.

Игорь Клименко подчеркнул, что за это время только Национальная полиция задокументировала 113 тысяч военных преступлений.

В то же время отмечает глава Министерства внутренних дел, если еще год назад международные партнеры приглашали украинцев на обучение, где инструктировали, как работать спасателям, как разбирать завалы и документировать преступления, то уже украинские правоохранители получают десятки запросов по обмену, к сожалению, горьким опытом.

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"Украинцы могут предоставить международным партнерам максимальную информацию о ликвидации последствий вражеских обстрелов. Ведь протоколы, по которым мы работаем, совершенствуются ежедневно. Благодаря этому мы можем работать очень быстро и эффективно", – пояснил Клименко.
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Сьогодні у влади день цифрового проносу...
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25.02.2024 14:03 Ответить
Согласно зепрононсу, мол, надо бы, хорошо бы, дайте мне...
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25.02.2024 14:05 Ответить
Позорисько, в едновинах зэбилы канючат у злиденних, мол скопируй банковский счет в/ч. , вместо того , чтобы трухонуть офшорными счетами.
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25.02.2024 14:07 Ответить
Хорошо, а сколько раз мы ответили по каазлабаду?
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25.02.2024 14:03 Ответить
Це дЄрмак рахував чи Зеленський ? Якщо Зеленський, то помилка гарантована. Він у стовпчик тільки рахує. Що він гарно вміє, то артистично селфітись на хВоні лідерів Європи для сімейного альбому.
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25.02.2024 14:11 Ответить
Краще б лижi мастив.
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25.02.2024 14:15 Ответить
і не дЄрмак - він тільки прильоти по Офісу рахує,
а по його офісу ні разу не прилітало!!!
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25.02.2024 14:16 Ответить
оХВіс для касапів ТАБУ. Своїх вони не мочать .... у сортирі. Навіть на фронті чи в бліндажу на роздачі .... орденів.
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25.02.2024 14:22 Ответить
Їдьте на фронт. За вас на завали і цивільні зможуть виїхати. Ловлять в інтернеті голих дівок і кришують "кого треба".
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25.02.2024 21:08 Ответить
 
 