За два года Россия обстреляла Украину 110 тысяч раз

С начала полномасштабного вторжения россияне обстреляли украинскую территорию 110 тысяч раз, преимущественно объекты гражданской инфраструктуры.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом на форуме "Украина. Год 2024" сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

"С начала широкомасштабного вторжения в Украину, и это преимущественно объекты гражданской инфраструктуры, обстреляли 110 тысяч раз. А это всегда - выезд огромных сил наших спасателей и полиции на места ликвидации последствий таких обстрелов", - заявил он.

Игорь Клименко подчеркнул, что за это время только Национальная полиция задокументировала 113 тысяч военных преступлений.

В то же время отмечает глава Министерства внутренних дел, если еще год назад международные партнеры приглашали украинцев на обучение, где инструктировали, как работать спасателям, как разбирать завалы и документировать преступления, то уже украинские правоохранители получают десятки запросов по обмену, к сожалению, горьким опытом.

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"Украинцы могут предоставить международным партнерам максимальную информацию о ликвидации последствий вражеских обстрелов. Ведь протоколы, по которым мы работаем, совершенствуются ежедневно. Благодаря этому мы можем работать очень быстро и эффективно", – пояснил Клименко.