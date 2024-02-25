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Трибунал щодо РФ буде, збираємо всі необхідні матеріали, - генпрокурор Костін

андрій,костін

Наразі триває робота над юридичною моделлю майбутнього спеціального трибуналу для РФ за злочини агресії проти України.

Про це заявив генеральний прокурор Андрій Костін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Виступаючи на форумі "Україна. Рік 2024", який відбувається в неділю, генпрокурор наголосив, що вчинення РФ злочину агресії призвело до скоєння більше ніж 122 тисяч фактів воєнних злочинів, зареєстрованих на цей момент.

"Покарання Росії та всіх її злочинців за всі воєнні злочини, відновлення справедливості для всіх жертв і постраждалих від цієї війни є необхідною умовою збереження світового порядку", - зазначив генпрокурор.

За його словами, немає такого виду злочину, який РФ не скоїла б в Україні.

"Україна є першою, яка намагається притягти агресора на міжнародному рівні за злочин агресії. Це станеться вперше після Нюрнберзьких процесів", - наголосив Костін.

Також читайте: Це буде "Нюрнберг 2.0": Україна веде перемовини про трибунал щодо злочинів Росії, - МЗС

"Трибунал, який зараз обговорює координаційна група (Core Group), що налічує понад 40 країн світу... 6 місяців комунікації з березня 2022 року до жовтня 2022 року знадобилося для того, щоб наші партнери підтримали офіційно ідею створення спеціального трибуналу", - розповів він.

Генпрокурор продовжив: "Зараз уже 40 країн обговорюють юридичну модель трибуналу. Тобто трибунал буде створено! Але ми не втрачаємо час і з липня 2023 року в Гаазі працює Міжнародний центр з переслідування за злочин агресії проти України (ICPA)".

Костін пояснив, що українські прокурори разом із прокурорами інших країн, включно зі США, збирають та аналізують матеріали щодо агресії, ці документи стануть базою для розгляду трибуналом.

За його словами, створення трибуналу щодо агресії важливе для того, щоб "не допустити повторення таких злочинів в інших куточках світу".

Також Костін відзначив тісну співпрацю української прокуратури з Міжнародним кримінальним судом.

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"Ордер Міжнародного кримінального суду на арешт Путіна щодо депортації українських дітей - безпрецедентний результат, який став можливий саме завдяки такій взаємодії. Протягом п'яти місяців українські прокурори тісно співпрацювали з представниками МКС. І матеріали українських розслідувань також лягли в основу цього рішення", - уточнив він.

Генпрокурор запевнив, що активна робота з МКС для притягнення до відповідальності всіх причетних до депортації дітей, включно з військовим і політичним керівництвом РФ, триває.

"Взаємодіємо з міжнародними інституціями та країнами-партнерами задля розшуку і повернення українських дітей та ідентифікації підозрюваних", - додав він.

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Топ коментарі
+18
А коли буде трибунал над тупорилим ішаком та його шапіто?
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25.02.2024 15:30
+6
З падінням зе-влади костін сам тікатиме за поребрік разом з дружбаном єрмаком.
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25.02.2024 15:42
+4
Для трибуналу потрібна не "перемога України" яку проголошують як відновлення кордонів 1991 року, а "капітуляція" ********** прийнята коаліцією союзників після знищення фашистського режиму ***** в **********. Якщо не буде капітуляції то трибуналу теж не буде і будь якого реального покарання жоден кацапський вбивця, мародер, гвалтівник, воєнний злочинець не понесе. ***** спокійно здохне і натомісць зявиться *****-2. ... Кацапи сьогодні в Раді Безпеки ООН. Про який трибунал взагалі може йти мова? Як уже остогидли зелені ухилянти-імітатори своїм беззмістовним балабольством...
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25.02.2024 16:03
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А коли буде трибунал над тупорилим ішаком та його шапіто?
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25.02.2024 15:30 Відповісти
Читай уважно. Це і буде Трібунал гад ху&лом.
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25.02.2024 15:41 Відповісти
З падінням зе-влади костін сам тікатиме за поребрік разом з дружбаном єрмаком.
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25.02.2024 15:42 Відповісти
яка ж потужна дуля !!
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25.02.2024 15:32 Відповісти
А що сьогодні не будуть випускати ішака на сцену форуму "Україна. Рік 2024". Давайте випускайте, бо не буде йому вже що брехати.
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25.02.2024 15:37 Відповісти
Щось у нас сьогодні все дуже потужно, боюсь навіть подумати, з яким кейсом виповзе сьогодні *******.
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25.02.2024 15:42 Відповісти
Що там формально для "буквоєдів" з міжнародних судів - війна є чи нема?
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25.02.2024 15:43 Відповісти
.. ви спочатку Червінського відпустіть, не ганьбіться... а опісля вже розказуйте про те, як "караблі бараздят прасторИ бальшога тєатра".. клоуни клоуна..
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25.02.2024 15:47 Відповісти
І тут кацап. Скрізь одні кацапи.
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25.02.2024 15:50 Відповісти
1. Генеральний прокурор «прокинувся» та подав голос.

2. Скдячи з тексту він ще і згадки не мае який це буде Трібунал! ( « іде пошук моделі»).

3. Обьективно у цьому питанні була велика проблема- Україна наполягала на Межнародному Трибуналі, а Байден з Саліваном- «суд по українським законам».
Чи змінилась позиція Білого Дому- невідомо.

4. Білий Дім чомусь гальмує визначення РФ- країною спонсором тероризму. Хоча фактів багато. І «механізми впливу» Заходу вже отработані на Ірані, Північної Кореї.
Але Саліван не поспішае…
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25.02.2024 15:51 Відповісти
Костін, а коли нарешті буде трибунал щодо тих, хто порушуючи Конституцію України передавав свої повноваження президента особі, яку ніхто не обирав, хто саботував наше оборонне виробництво, блокуючи фінансування наших ракетних програм, блокував створення наших САУ 155 мм, хто збанкрутував танковий завод Малишева за рік до початку вторгнення, хто призначав власними указами агентів фсб на керівні посади, хто дав команду розміновувати південь та схід, хто особисто був присутній на розмінуванні акваторії Азовського моря влітку 2019 р.? Коли буде трибунал по цьому антидержавному, промоскальському вилупку???
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25.02.2024 15:54 Відповісти
Для трибуналу потрібна не "перемога України" яку проголошують як відновлення кордонів 1991 року, а "капітуляція" ********** прийнята коаліцією союзників після знищення фашистського режиму ***** в **********. Якщо не буде капітуляції то трибуналу теж не буде і будь якого реального покарання жоден кацапський вбивця, мародер, гвалтівник, воєнний злочинець не понесе. ***** спокійно здохне і натомісць зявиться *****-2. ... Кацапи сьогодні в Раді Безпеки ООН. Про який трибунал взагалі може йти мова? Як уже остогидли зелені ухилянти-імітатори своїм беззмістовним балабольством...
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25.02.2024 16:03 Відповісти
Оо, прокурора. Як там, новеньку машинку від німців вже отримав?
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25.02.2024 16:18 Відповісти
Які старанні працівники. Треба їм ще з пів сотні біленьких Крузаків підігнати.
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25.02.2024 16:19 Відповісти
Кащенко чекає...
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25.02.2024 16:24 Відповісти
https://youtu.be/4xdK5UaL1iY?si=4nCwupQKZnhOvr0i ..

Зачем плешивому Гопнику недоумку Приднестровье? От Вяличия или Советского дерьма?🦍🐒👹👺вставшего с КАЛен Бурлаки Холопы батраки Опричники бездарные...
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25.02.2024 16:28 Відповісти
Ні одній країні такого не влаштували. Годі чекати подібної істрої з кацапами. Над то великий шмат лайна. Але розвалитися кацапія має об'єктивно. Як колись ссср.
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25.02.2024 17:13 Відповісти
 
 