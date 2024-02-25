Трибунал для РФ будет, собираем все необходимые материалы, - генпрокурор Костин

Сейчас идет работа над юридической моделью будущего специального трибунала для РФ за преступления агрессии против Украины.

Об этом заявил генеральный прокурор Андрей Костин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Выступая на форуме "Украина. Год 2024", который проходит в воскресенье, генпрокурор подчеркнул, что совершение РФ преступления агрессии привело к совершению более чем 122 тысяч фактов военных преступлений, зарегистрированных на этом момент.

"Наказание россии и всех ее преступников за все военные преступления, возобновление справедливости для всех жертв и пострадавших от этой войны является необходимым условием сохранения мирового порядка", - отметил генпрокурор.

По его словам, нет такого вида преступления, которое РФ не совершила бы в Украине.

"Украина является первой, пытающейся привлечь агрессора на международном уровне за преступление агрессии. Это произойдет впервые после Нюрнбергских процессов", - подчеркнул Костин.

"Трибунал, который сейчас обсуждает координационная группа (Core Group), насчитывающая более 40 стран мира… 6 месяцев коммуникации с марта 2022 года по октябрь 2022 года понадобилось для того, чтобы наши партнеры поддержали официально идею создания специального трибунала", - рассказал он.

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Генпрокурор продолжил: "Сейчас уже 40 стран обсуждают юридическую модель трибунала. То есть, трибунал будет создан! Но мы не теряем время и с июля 2023 года в Гааге работает Международный центр по преследованию за преступление агрессии против Украины (ICPA)".

Костин пояснил, что украинские прокуроры вместе с прокурорами других стран, включая США, собирают и анализируют материалы по агрессии, эти документы станут базой для рассмотрения трибуналом.

По его словам, создание трибунала по агрессии важно для того, чтобы "не допустить повторения таких преступлений в других уголках мира".

Также Костин отметил тесное сотрудничество украинской прокуратуры с Международным уголовным судом.

"Ордер Международного уголовного суда на арест путина по депортации украинских детей — беспрецедентный результат, который стал возможен именно благодаря такому взаимодействию. В течение пяти месяцев украинские прокуроры тесно сотрудничали с представителями МУС. И материалы украинских расследований также легли в основу этого решения", - уточнил он.

Генпрокурор заверил, что активная работа с МУС для привлечения к ответственности всех причастных к депортации детей, включая военное и политическое руководство РФ, продолжается.

"Взаимодействуем с международными институциями и странами-партнерами ради розыска и возвращения украинских детей и идентификации подозреваемых", - добавил он.