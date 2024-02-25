РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13453 посетителя онлайн
Новости Война
1 137 20
россия (93015) трибунал (259) Костин (180)

Трибунал для РФ будет, собираем все необходимые материалы, - генпрокурор Костин

андрій,костін

Сейчас идет работа над юридической моделью будущего специального трибунала для РФ за преступления агрессии против Украины.

Об этом заявил генеральный прокурор Андрей Костин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Выступая на форуме "Украина. Год 2024", который проходит в воскресенье, генпрокурор подчеркнул, что совершение РФ преступления агрессии привело к совершению более чем 122 тысяч фактов военных преступлений, зарегистрированных на этом момент.

"Наказание россии и всех ее преступников за все военные преступления, возобновление справедливости для всех жертв и пострадавших от этой войны является необходимым условием сохранения мирового порядка", - отметил генпрокурор.

По его словам, нет такого вида преступления, которое РФ не совершила бы в Украине.

"Украина является первой, пытающейся привлечь агрессора на международном уровне за преступление агрессии. Это произойдет впервые после Нюрнбергских процессов", - подчеркнул Костин.

"Трибунал, который сейчас обсуждает координационная группа (Core Group), насчитывающая более 40 стран мира… 6 месяцев коммуникации с марта 2022 года по октябрь 2022 года понадобилось для того, чтобы наши партнеры поддержали официально идею создания специального трибунала", - рассказал он.

Читайте также: Президент Еврокомиссии фон дер Ляйен передала 50 новых автомобилей для нужд прокуроров и полицейских в прифронтовых регионах Украины. ФОТОрепортаж

Генпрокурор продолжил: "Сейчас уже 40 стран обсуждают юридическую модель трибунала. То есть, трибунал будет создан! Но мы не теряем время и с июля 2023 года в Гааге работает Международный центр по преследованию за преступление агрессии против Украины (ICPA)".

Костин пояснил, что украинские прокуроры вместе с прокурорами других стран, включая США, собирают и анализируют материалы по агрессии, эти документы станут базой для рассмотрения трибуналом.

По его словам, создание трибунала по агрессии важно для того, чтобы "не допустить повторения таких преступлений в других уголках мира".

Также Костин отметил тесное сотрудничество украинской прокуратуры с Международным уголовным судом.

"Ордер Международного уголовного суда на арест путина по депортации украинских детей — беспрецедентный результат, который стал возможен именно благодаря такому взаимодействию. В течение пяти месяцев украинские прокуроры тесно сотрудничали с представителями МУС. И материалы украинских расследований также легли в основу этого решения", - уточнил он.

Генпрокурор заверил, что активная работа с МУС для привлечения к ответственности всех причастных к депортации детей, включая военное и политическое руководство РФ, продолжается.

"Взаимодействуем с международными институциями и странами-партнерами ради розыска и возвращения украинских детей и идентификации подозреваемых", - добавил он.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+18
А коли буде трибунал над тупорилим ішаком та його шапіто?
показать весь комментарий
25.02.2024 15:30
+6
З падінням зе-влади костін сам тікатиме за поребрік разом з дружбаном єрмаком.
показать весь комментарий
25.02.2024 15:42
+4
Для трибуналу потрібна не "перемога України" яку проголошують як відновлення кордонів 1991 року, а "капітуляція" ********** прийнята коаліцією союзників після знищення фашистського режиму ***** в **********. Якщо не буде капітуляції то трибуналу теж не буде і будь якого реального покарання жоден кацапський вбивця, мародер, гвалтівник, воєнний злочинець не понесе. ***** спокійно здохне і натомісць зявиться *****-2. ... Кацапи сьогодні в Раді Безпеки ООН. Про який трибунал взагалі може йти мова? Як уже остогидли зелені ухилянти-імітатори своїм беззмістовним балабольством...
показать весь комментарий
25.02.2024 16:03
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А коли буде трибунал над тупорилим ішаком та його шапіто?
показать весь комментарий
25.02.2024 15:30 Ответить
Читай уважно. Це і буде Трібунал гад ху&лом.
показать весь комментарий
25.02.2024 15:41 Ответить
З падінням зе-влади костін сам тікатиме за поребрік разом з дружбаном єрмаком.
показать весь комментарий
25.02.2024 15:42 Ответить
яка ж потужна дуля !!
показать весь комментарий
25.02.2024 15:32 Ответить
А що сьогодні не будуть випускати ішака на сцену форуму "Україна. Рік 2024". Давайте випускайте, бо не буде йому вже що брехати.
показать весь комментарий
25.02.2024 15:37 Ответить
Щось у нас сьогодні все дуже потужно, боюсь навіть подумати, з яким кейсом виповзе сьогодні *******.
показать весь комментарий
25.02.2024 15:42 Ответить
Що там формально для "буквоєдів" з міжнародних судів - війна є чи нема?
показать весь комментарий
25.02.2024 15:43 Ответить
.. ви спочатку Червінського відпустіть, не ганьбіться... а опісля вже розказуйте про те, як "караблі бараздят прасторИ бальшога тєатра".. клоуни клоуна..
показать весь комментарий
25.02.2024 15:47 Ответить
І тут кацап. Скрізь одні кацапи.
показать весь комментарий
25.02.2024 15:50 Ответить
1. Генеральний прокурор «прокинувся» та подав голос.

2. Скдячи з тексту він ще і згадки не мае який це буде Трібунал! ( « іде пошук моделі»).

3. Обьективно у цьому питанні була велика проблема- Україна наполягала на Межнародному Трибуналі, а Байден з Саліваном- «суд по українським законам».
Чи змінилась позиція Білого Дому- невідомо.

4. Білий Дім чомусь гальмує визначення РФ- країною спонсором тероризму. Хоча фактів багато. І «механізми впливу» Заходу вже отработані на Ірані, Північної Кореї.
Але Саліван не поспішае…
показать весь комментарий
25.02.2024 15:51 Ответить
Костін, а коли нарешті буде трибунал щодо тих, хто порушуючи Конституцію України передавав свої повноваження президента особі, яку ніхто не обирав, хто саботував наше оборонне виробництво, блокуючи фінансування наших ракетних програм, блокував створення наших САУ 155 мм, хто збанкрутував танковий завод Малишева за рік до початку вторгнення, хто призначав власними указами агентів фсб на керівні посади, хто дав команду розміновувати південь та схід, хто особисто був присутній на розмінуванні акваторії Азовського моря влітку 2019 р.? Коли буде трибунал по цьому антидержавному, промоскальському вилупку???
показать весь комментарий
25.02.2024 15:54 Ответить
Для трибуналу потрібна не "перемога України" яку проголошують як відновлення кордонів 1991 року, а "капітуляція" ********** прийнята коаліцією союзників після знищення фашистського режиму ***** в **********. Якщо не буде капітуляції то трибуналу теж не буде і будь якого реального покарання жоден кацапський вбивця, мародер, гвалтівник, воєнний злочинець не понесе. ***** спокійно здохне і натомісць зявиться *****-2. ... Кацапи сьогодні в Раді Безпеки ООН. Про який трибунал взагалі може йти мова? Як уже остогидли зелені ухилянти-імітатори своїм беззмістовним балабольством...
показать весь комментарий
25.02.2024 16:03 Ответить
Оо, прокурора. Як там, новеньку машинку від німців вже отримав?
показать весь комментарий
25.02.2024 16:18 Ответить
Які старанні працівники. Треба їм ще з пів сотні біленьких Крузаків підігнати.
показать весь комментарий
25.02.2024 16:19 Ответить
Кащенко чекає...
показать весь комментарий
25.02.2024 16:24 Ответить
https://youtu.be/4xdK5UaL1iY?si=4nCwupQKZnhOvr0i ..

Зачем плешивому Гопнику недоумку Приднестровье? От Вяличия или Советского дерьма?🦍🐒👹👺вставшего с КАЛен Бурлаки Холопы батраки Опричники бездарные...
показать весь комментарий
25.02.2024 16:28 Ответить
Ні одній країні такого не влаштували. Годі чекати подібної істрої з кацапами. Над то великий шмат лайна. Але розвалитися кацапія має об'єктивно. Як колись ссср.
показать весь комментарий
25.02.2024 17:13 Ответить
 
 