Мер Лондона Хан пропонує конфіскувати майно "друзів Путіна"
Мер Лондона Садік Хан закликав британський уряд конфіскувати майно росіян, які мають тісні зв’язки з Путіном.
Про це йдеться у листі Хана до міністра житлово-комунального господарства, громад та місцевого самоврядування Великої Британії Майкла Гоува, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ВВС.
Він закликав уряд "терміново вжити заходів" для конфіскації та подальшого продажу майна, яке було придбане "друзями Путіна", і спрямувати ці кошти на допомогу тим, хто цього потребує.
За його словами, якщо продати майно вартістю 1,1 млрд фунтів стерлінгів (понад $1,3 млрд), яке, за даними Transparency International, у 2022 році було придбане росіянами, звинуваченими в корупції або пов'язаними з Кремлем, це забезпечило б достатнє фінансування для спорудження понад 4 тис. недорогих житлових будинків.
"Це може включати надання доступного житла деяким українцям, для яких Лондон став домівкою після виїзду з України через вторгнення Путіна", - підкреслив мер.
Він також закликав відновити програму Ukraine Family Scheme, що дозволяла українцям возз'єднуватися з близькими родичами, які отримали притулок у Великій Британії.
Будь ласка, зачекайте...
Справа-то в тому, що вже є необхідний закон, який прийняли та імплементували років 5 назад. Це закон для боротьби з корупцією, організованою злочинністю і т.п.
У підозрілої особи блокують рахунки, конфіскують засоби транспорту, а потім людина повинна пояснити і довести з фінансовими документами в руках, звідки вонасвзяла ці статки, щоб купити все це.
Але нічого цього наразі не буде. В Лондоні наближаються вибори мера, Хан буде балотуватися ще раз, кандидат від консерваторів не виграє вибори ніяк, через те що населення зле на консерваторів, які за 13 років правління завели країну в нікуди, - ввічливо кажучи.
Тому консервативний міністр не візьме на озброєння навіть самі кращі пропозиції від представника лейбористів.
Ну, і друге - яке, напевне, є таки перше. За ці 13 років Консервати вна партія одержала від російських олігархів до 3 млн фунтів пожертв. В Великобританії кожен може внести пожертву любій партії. Людина не зобов'язана бути членом ціє партії.
Тому за такі гроші ніхто нічого конфісковувати не буде.
Це, хіба що, коли Хан знову прийде до влади в Лондоні.
щодо конфіскаціі майна кацапів близьких до кремлівського фюрера ,
залишилось ще трохи - це втілити цю пропозицію в життя 🙁
Чекаємо 😊
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То есть б**** британские власти знают что это преступники и продают им дома за миллиарды долларов даже во время войны. Европейская законность фейк, пропагандистская картинка.