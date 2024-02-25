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Велика Британія (5338) Лондон (390) росія (63594)

Мер Лондона Хан пропонує конфіскувати майно "друзів Путіна"

лондон,велика,британія

Мер Лондона Садік Хан закликав британський уряд конфіскувати майно росіян, які мають тісні зв’язки з Путіном.

Про це йдеться у листі Хана до міністра житлово-комунального господарства, громад та місцевого самоврядування Великої Британії Майкла Гоува, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ВВС.

Він закликав уряд "терміново вжити заходів" для конфіскації та подальшого продажу майна, яке було придбане "друзями Путіна", і спрямувати ці кошти на допомогу тим, хто цього потребує.

За його словами, якщо продати майно вартістю 1,1 млрд фунтів стерлінгів (понад $1,3 млрд), яке, за даними Transparency International, у 2022 році було придбане росіянами, звинуваченими в корупції або пов'язаними з Кремлем, це забезпечило б достатнє фінансування для спорудження понад 4 тис. недорогих житлових будинків.

"Це може включати надання доступного житла деяким українцям, для яких Лондон став домівкою після виїзду з України через вторгнення Путіна", - підкреслив мер.

Він також закликав відновити програму Ukraine Family Scheme, що дозволяла українцям возз'єднуватися з близькими родичами, які отримали притулок у Великій Британії.

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Топ коментарі
+9
У нас хто отримав притулок у Лондоні? Кучма? Ахметов? Тигипко? Розенблат? Ну то надайте їм ще безкоштовне житло та пособіє на повідло…
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25.02.2024 22:45
+9
Нічого не конфіскують, бо Буданов заявить, що вони ніякі не друзі Пукіна, а важливі перемовники.
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25.02.2024 22:53
+7
І особнячок Кучми хай не забудуть - він же близький до путіна.
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25.02.2024 23:08
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Як? Знову слова...
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25.02.2024 22:29 Відповісти
Я не знаю як влаштована влада у Британії, але мені чомусь здається, що міністр житлово-комунального господарства це не той посадовець, який може бодай щось конфіскувати.
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25.02.2024 22:31 Відповісти
Цей міністр може ініціювати цю ідею, вона обговориться в Парламенті, - якщо це схвалять, то виробляється закон і т.д.

Справа-то в тому, що вже є необхідний закон, який прийняли та імплементували років 5 назад. Це закон для боротьби з корупцією, організованою злочинністю і т.п.

У підозрілої особи блокують рахунки, конфіскують засоби транспорту, а потім людина повинна пояснити і довести з фінансовими документами в руках, звідки вонасвзяла ці статки, щоб купити все це.

Але нічого цього наразі не буде. В Лондоні наближаються вибори мера, Хан буде балотуватися ще раз, кандидат від консерваторів не виграє вибори ніяк, через те що населення зле на консерваторів, які за 13 років правління завели країну в нікуди, - ввічливо кажучи.

Тому консервативний міністр не візьме на озброєння навіть самі кращі пропозиції від представника лейбористів.

Ну, і друге - яке, напевне, є таки перше. За ці 13 років Консервати вна партія одержала від російських олігархів до 3 млн фунтів пожертв. В Великобританії кожен може внести пожертву любій партії. Людина не зобов'язана бути членом ціє партії.
Тому за такі гроші ніхто нічого конфісковувати не буде.

Це, хіба що, коли Хан знову прийде до влади в Лондоні.
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26.02.2024 01:26 Відповісти
И отдать все Арахамчику!
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25.02.2024 22:36 Відповісти
Він на Дарніцькому ринку ще три нових чебурєчних побудує…
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25.02.2024 22:47 Відповісти
маєм надію, що мі6 єрмака туди занесло
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25.02.2024 22:36 Відповісти
куди? в чебуречну арахами?
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25.02.2024 23:16 Відповісти
Саме цікаве, що пропонує будувати у себе ж, засранець. Цікава логіка.
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25.02.2024 22:42 Відповісти
навпаки дуже логічно, мер міста піклується про своє місто ...
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26.02.2024 10:16 Відповісти
Та зрозуміло. Але відносно нас дуже цинічно.
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26.02.2024 15:45 Відповісти
Бла бла бла бла… запропонувати не визначає почати робити….
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25.02.2024 22:42 Відповісти
У нас хто отримав притулок у Лондоні? Кучма? Ахметов? Тигипко? Розенблат? Ну то надайте їм ще безкоштовне житло та пособіє на повідло…
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25.02.2024 22:45 Відповісти
Пінчук
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25.02.2024 23:22 Відповісти
Як громадянин України, дуже прошу пана мера включити до списку конфискантів кучму, пінчука , тігібка, розенблата , ахметова.
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26.02.2024 00:07 Відповісти
Нічого не конфіскують, бо Буданов заявить, що вони ніякі не друзі Пукіна, а важливі перемовники.
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25.02.2024 22:53 Відповісти
Мер Лондона Садік Хан , запропонував дуже гарну пропозизицію ,
щодо конфіскаціі майна кацапів близьких до кремлівського фюрера ,
залишилось ще трохи - це втілити цю пропозицію в життя 🙁
Чекаємо 😊
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25.02.2024 23:05 Відповісти
І особнячок Кучми хай не забудуть - він же близький до путіна.
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25.02.2024 23:08 Відповісти
Любил я раньше эту тему расписать. Тогда в 2008 г это был рекорд года по покупке недвижимости в Лондоне --- примерно 168 мил дол. Жена Пинчука купила. Рекорд продержался до 2012 г. За 212 мил что то купил кацап губернатор Чукотки. Мы и по сей день не знаем истинной картины, что покупалось за 25 последних лет. Там абсолютно немеряно. Поезд ушел. Твари изначально знали что свалят однажды. Ну вот.
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26.02.2024 00:44 Відповісти
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25.02.2024 23:11 Відповісти
А також і зрадників України!
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25.02.2024 23:29 Відповісти
дайте ВНЖ ж......дам з опзжопи під цей проєкт.......депіли.....
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25.02.2024 23:54 Відповісти
Хан конфісковує майно кацапів .

.
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26.02.2024 00:00 Відповісти
Хан предлагает. Я уже два года предлагаю дирижабли надувать вручную для маскировки --- но тишина. Такая мура...
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26.02.2024 00:36 Відповісти
звинуваченими в корупції..

То есть б**** британские власти знают что это преступники и продают им дома за миллиарды долларов даже во время войны. Европейская законность фейк, пропагандистская картинка.
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26.02.2024 02:26 Відповісти
ДАВНО ПОРА !!! И ЕГО РОДСТВЕННИКОВ !!!
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26.02.2024 06:57 Відповісти
 
 