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Крим (14082) деокупація (947) Джонсон Борис (572)

Позиції Путіна в Криму слабкі, - Джонсон

джонсон

ЗСУ здатні визволити тимчасово окупований Крим, якщо буде продовження поставок озброєння від союзників.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон розповів у інтерв’ю "Європейській правді".

Він зазначив, що спочатку на Заході були впевненні, що Путін  ніколи не віддасть Крим, тому і наполягали, що Україна має хоча б відвоювати сухопутний коридор. Проте зараз думка змінилася.

"Путін дуже вразливий у Криму. І якщо ви подивитеся на інфраструктуру та логістику, то там є великі можливості для ЗСУ. Дійсно відбулися зміни в тому, як люди думають про Крим", − зазначив експрем’єр-міністр Великої Британії.

Джонсон зазначив, що повернути Крим Україна зможе, коли отримає у достатній кількості снаряди великої дальності, реактивні системи залпового вогню Himars, ракети Atacms та Storm Shadow та інше необхідне озброєння.

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"Ми продовжуватимемо підтримувати Україну. Західна промисловість сильніша за російську", – наголосив Джонсон.

Автор: 
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Топ коментарі
+14
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26.02.2024 06:55
+14
Джонсонюк знову за своє - допомога Україні...молодець
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26.02.2024 06:59
+11
Если бы трусливый Обама ввел за несколько дней корабли в Черное море то Кремль бы даже не рыпнулся.
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26.02.2024 07:02
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26.02.2024 06:55 Відповісти
Джонсонюк знову за своє - допомога Україні...молодець
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26.02.2024 06:59 Відповісти
Если бы трусливый Обама ввел за несколько дней корабли в Черное море то Кремль бы даже не рыпнулся.
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26.02.2024 07:02 Відповісти
Це 100%.
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26.02.2024 07:17 Відповісти
Достатньо було висадити американський десант і оголосити територію під захистом США. Саме на цей випадок війська хуьла не мали шевронів, щоб швидко піти в кущі
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26.02.2024 11:08 Відповісти
І обама не боягузливий, він агент кремля. Досить згадати візит сенатора Обами в Донецьк у 2005 р. з метою роззброєння України - відразу після Майдану 2005 р.!
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26.02.2024 11:10 Відповісти
Джонсон ти це трампу скажи ти ж його обожнюєш.
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26.02.2024 07:14 Відповісти
якщо у ВВП слабкі, то у кого сильні?
Може ДАМ
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26.02.2024 07:18 Відповісти
статтю не читав, але засуджую!
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26.02.2024 07:19 Відповісти
Звичайно,слабкі.Так само,як на фронті
Артилерія 1/7 на користь орків.
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26.02.2024 07:21 Відповісти
Міністерство оборони Чехії та місцеві виробники *********** знайшли снаряди, раніше продані іншим країнам, які можна реімпортувати та передати Україні.

За словами президента, йдеться про півмільйона снарядів 155-міліметрового калібру, прийнятих на озброєння НАТО, а також до 300 тисяч снарядів 122-міліметрового калібру.

Поки що незрозуміло, як фінансувати таку угоду.
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26.02.2024 07:25 Відповісти
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26.02.2024 07:28 Відповісти
На фоні потужної підтримки партнерів - це дійсно так!
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26.02.2024 07:32 Відповісти
Ой, а я не за того Джонсона подумав...
Vivat, Johnsonuk!
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26.02.2024 08:27 Відповісти
Сьогодні день спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя

У цей день 10 років тому кримські татари та українські активісти мітингували в Сімферополі на підтримку територіальної цілісності України. А вже наступного дня озброєні "зелені чоловічки" - російські спецпризначенці - захопили будівлі Верховної Ради АРК та Ради міністрів АРК у Сімферополі.

Крим - це Україна і обов'язково повернеться додому
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26.02.2024 08:47 Відповісти
Если вы дадите всё оружие которое Украина просила ещё в 22 то да.
Самолёты отганяют русские су и миги , а потом мешает с землёй линию суровикина,
Пехоте остаётся только сделать инженерное разминирования и маршем зайти на позиции
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26.02.2024 09:54 Відповісти
если бы поступили, как советовала грузинская провидица Лела Какулиа ( ввести в Чёрное море корабли 6 флота США, подняв на них украинские военно-морские флаги), то ЧФ давно тихо скулил бы в Гудауте, а из Крыма в РФ шла бы эвакуация, переходящая в паническое бегство
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26.02.2024 11:07 Відповісти
 
 