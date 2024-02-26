Позиції Путіна в Криму слабкі, - Джонсон
ЗСУ здатні визволити тимчасово окупований Крим, якщо буде продовження поставок озброєння від союзників.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон розповів у інтерв’ю "Європейській правді".
Він зазначив, що спочатку на Заході були впевненні, що Путін ніколи не віддасть Крим, тому і наполягали, що Україна має хоча б відвоювати сухопутний коридор. Проте зараз думка змінилася.
"Путін дуже вразливий у Криму. І якщо ви подивитеся на інфраструктуру та логістику, то там є великі можливості для ЗСУ. Дійсно відбулися зміни в тому, як люди думають про Крим", − зазначив експрем’єр-міністр Великої Британії.
Джонсон зазначив, що повернути Крим Україна зможе, коли отримає у достатній кількості снаряди великої дальності, реактивні системи залпового вогню Himars, ракети Atacms та Storm Shadow та інше необхідне озброєння.
"Ми продовжуватимемо підтримувати Україну. Західна промисловість сильніша за російську", – наголосив Джонсон.
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Може ДАМ
Артилерія 1/7 на користь орків.
За словами президента, йдеться про півмільйона снарядів 155-міліметрового калібру, прийнятих на озброєння НАТО, а також до 300 тисяч снарядів 122-міліметрового калібру.
Поки що незрозуміло, як фінансувати таку угоду.
Vivat, Johnsonuk!
У цей день 10 років тому кримські татари та українські активісти мітингували в Сімферополі на підтримку територіальної цілісності України. А вже наступного дня озброєні "зелені чоловічки" - російські спецпризначенці - захопили будівлі Верховної Ради АРК та Ради міністрів АРК у Сімферополі.
Крим - це Україна і обов'язково повернеться додому
Самолёты отганяют русские су и миги , а потом мешает с землёй линию суровикина,
Пехоте остаётся только сделать инженерное разминирования и маршем зайти на позиции