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Крым (26005) деоккупация (844) Джонсон_Борис (495)

Позиции Путина в Крыму слабы, - Джонсон

джонсон

ВСУ способны освободить временно оккупированный Крым, если будет продолжение поставок вооружения от союзников.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассказал в интервью "Европейской правде".

Он отметил, что сначала на Западе были уверены, что Путин никогда не отдаст Крым, поэтому и настаивали, что Украина должна отвоевать сухопутный коридор. Однако сейчас мнение изменилось.

"Путин очень уязвим в Крыму. И если вы посмотрите на инфраструктуру и логистику, то там есть большие возможности для ВСУ. Действительно произошли изменения в том, как люди думают о Крыме", - отметил экс-премьер-министр Великобритании.

Джонсон отметил, что вернуть Крым Украина сможет, если получит в достаточном количестве снаряды большой дальности, реактивные системы залпового огня Himars, ракеты Atacms и Storm Shadow и другое необходимое вооружение.

Также читайте: По меньшей мере, 200 украинцев пребывают в заключении в оккупированном Крыму в связи с политическими преследованиями, - правозащитники

"Мы будем продолжать поддерживать Украину. Западная промышленность сильнее российской", - подчеркнул Джонсон.
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Топ комментарии
+14
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26.02.2024 06:55
+14
Джонсонюк знову за своє - допомога Україні...молодець
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26.02.2024 06:59
+11
Если бы трусливый Обама ввел за несколько дней корабли в Черное море то Кремль бы даже не рыпнулся.
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26.02.2024 07:02
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26.02.2024 06:55 Ответить
Джонсонюк знову за своє - допомога Україні...молодець
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26.02.2024 06:59 Ответить
Если бы трусливый Обама ввел за несколько дней корабли в Черное море то Кремль бы даже не рыпнулся.
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26.02.2024 07:02 Ответить
Це 100%.
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26.02.2024 07:17 Ответить
Достатньо було висадити американський десант і оголосити територію під захистом США. Саме на цей випадок війська хуьла не мали шевронів, щоб швидко піти в кущі
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26.02.2024 11:08 Ответить
І обама не боягузливий, він агент кремля. Досить згадати візит сенатора Обами в Донецьк у 2005 р. з метою роззброєння України - відразу після Майдану 2005 р.!
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26.02.2024 11:10 Ответить
Джонсон ти це трампу скажи ти ж його обожнюєш.
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26.02.2024 07:14 Ответить
якщо у ВВП слабкі, то у кого сильні?
Може ДАМ
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26.02.2024 07:18 Ответить
статтю не читав, але засуджую!
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26.02.2024 07:19 Ответить
Звичайно,слабкі.Так само,як на фронті
Артилерія 1/7 на користь орків.
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26.02.2024 07:21 Ответить
Міністерство оборони Чехії та місцеві виробники *********** знайшли снаряди, раніше продані іншим країнам, які можна реімпортувати та передати Україні.

За словами президента, йдеться про півмільйона снарядів 155-міліметрового калібру, прийнятих на озброєння НАТО, а також до 300 тисяч снарядів 122-міліметрового калібру.

Поки що незрозуміло, як фінансувати таку угоду.
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26.02.2024 07:25 Ответить
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26.02.2024 07:28 Ответить
На фоні потужної підтримки партнерів - це дійсно так!
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26.02.2024 07:32 Ответить
Ой, а я не за того Джонсона подумав...
Vivat, Johnsonuk!
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26.02.2024 08:27 Ответить
Сьогодні день спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя

У цей день 10 років тому кримські татари та українські активісти мітингували в Сімферополі на підтримку територіальної цілісності України. А вже наступного дня озброєні "зелені чоловічки" - російські спецпризначенці - захопили будівлі Верховної Ради АРК та Ради міністрів АРК у Сімферополі.

Крим - це Україна і обов'язково повернеться додому
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26.02.2024 08:47 Ответить
Если вы дадите всё оружие которое Украина просила ещё в 22 то да.
Самолёты отганяют русские су и миги , а потом мешает с землёй линию суровикина,
Пехоте остаётся только сделать инженерное разминирования и маршем зайти на позиции
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26.02.2024 09:54 Ответить
если бы поступили, как советовала грузинская провидица Лела Какулиа ( ввести в Чёрное море корабли 6 флота США, подняв на них украинские военно-морские флаги), то ЧФ давно тихо скулил бы в Гудауте, а из Крыма в РФ шла бы эвакуация, переходящая в паническое бегство
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26.02.2024 11:07 Ответить
 
 