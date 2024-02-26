Позиции Путина в Крыму слабы, - Джонсон
ВСУ способны освободить временно оккупированный Крым, если будет продолжение поставок вооружения от союзников.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассказал в интервью "Европейской правде".
Он отметил, что сначала на Западе были уверены, что Путин никогда не отдаст Крым, поэтому и настаивали, что Украина должна отвоевать сухопутный коридор. Однако сейчас мнение изменилось.
"Путин очень уязвим в Крыму. И если вы посмотрите на инфраструктуру и логистику, то там есть большие возможности для ВСУ. Действительно произошли изменения в том, как люди думают о Крыме", - отметил экс-премьер-министр Великобритании.
Джонсон отметил, что вернуть Крым Украина сможет, если получит в достаточном количестве снаряды большой дальности, реактивные системы залпового огня Himars, ракеты Atacms и Storm Shadow и другое необходимое вооружение.
"Мы будем продолжать поддерживать Украину. Западная промышленность сильнее российской", - подчеркнул Джонсон.
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Може ДАМ
Артилерія 1/7 на користь орків.
За словами президента, йдеться про півмільйона снарядів 155-міліметрового калібру, прийнятих на озброєння НАТО, а також до 300 тисяч снарядів 122-міліметрового калібру.
Поки що незрозуміло, як фінансувати таку угоду.
Vivat, Johnsonuk!
У цей день 10 років тому кримські татари та українські активісти мітингували в Сімферополі на підтримку територіальної цілісності України. А вже наступного дня озброєні "зелені чоловічки" - російські спецпризначенці - захопили будівлі Верховної Ради АРК та Ради міністрів АРК у Сімферополі.
Крим - це Україна і обов'язково повернеться додому
Самолёты отганяют русские су и миги , а потом мешает с землёй линию суровикина,
Пехоте остаётся только сделать инженерное разминирования и маршем зайти на позиции