ППО вночі знищили 9 "шахедів" та три ракети Х-59, - Повітряні сили

У ніч на 26 лютого росіяни атакували територію України балістичною ракетою "Іскандер-М" з Криму, двома ЗКР С-300 з Бєлгородської області, трьома керованими авіаційними ракетами Х-59 та 14-ма ударними безпілотниками типу "Shahed"протирадіолокаційною – Х-31П.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

"У результаті бойової роботи протиповітряною обороною знищено три керовані авіаційні ракети Х-59 та 9 "шахедів" у межах Харківської та Дніпропетровської областей.

До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України", - йдеться в повідомленні.

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