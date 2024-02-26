ППО вночі знищили 9 "шахедів" та три ракети Х-59, - Повітряні сили
У ніч на 26 лютого росіяни атакували територію України балістичною ракетою "Іскандер-М" з Криму, двома ЗКР С-300 з Бєлгородської області, трьома керованими авіаційними ракетами Х-59 та 14-ма ударними безпілотниками типу "Shahed"протирадіолокаційною – Х-31П.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
"У результаті бойової роботи протиповітряною обороною знищено три керовані авіаційні ракети Х-59 та 9 "шахедів" у межах Харківської та Дніпропетровської областей.
До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України", - йдеться в повідомленні.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Only
показати весь коментар26.02.2024 08:20 Відповісти Мені подобається 0
Чайка Київ
показати весь коментар26.02.2024 09:35 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...