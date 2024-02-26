Усі боєприпаси, вироблені в Європі, мають йти до України, - Кулеба
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав заборонити експорт боєприпасів з європейських країн іншим країнам
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Кулеба заявив в інтерв'ю німецькому RND.
"Всі контракти на експорт боєприпасів, вироблених в Європі, до третіх країн мають бути призупинені, і всі такі боєприпаси мають бути направлені в Україну <...> Кожен патрон, вироблений в Європі, повинен служити для захисту Європи", – наголосив міністр закордонних справ.
Він зазначив, що про брак боєприпасів говорить "у кожній розмові з партнерами", та поскаржився, що союзники почали нарощувати виробництво "занадто пізно".
Кулеба також заявив про роботу над тим, щоб боєприпаси, які зараз закуповують європейські держави у третіх країнах, стали доступними для України.
Будь ласка, зачекайте...
І мудрості вам дам я до*уя.
А сам читать уміє по складам.
І голосно пердить в компан'ї дам...
Л.Подерв'янський
Він казав, що вони будуть відбиватися лопатами
Тільки ось хто на це погодиться? Звичайно будуть кивати, але постачання відкладуть. Небо давати мізер, аби відстали. Що і маємо на сьогодні. Довказувалися.