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боєприпаси (2215) Кулеба Дмитро (3604)

Усі боєприпаси, вироблені в Європі, мають йти до України, - Кулеба

боєприпаси,155-мм

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав заборонити експорт боєприпасів з європейських країн іншим країнам

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Кулеба заявив в інтерв'ю німецькому RND.

"Всі контракти на експорт боєприпасів, вироблених в Європі, до третіх країн мають бути призупинені, і всі такі боєприпаси мають бути направлені в Україну <...> Кожен патрон, вироблений в Європі, повинен служити для захисту Європи", – наголосив міністр закордонних справ.

Він зазначив, що про брак боєприпасів говорить "у кожній розмові з партнерами", та поскаржився, що союзники почали нарощувати виробництво "занадто пізно".

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Кулеба також заявив про роботу над тим, щоб боєприпаси, які зараз закуповують європейські держави у третіх країнах, стали доступними для України.

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Топ коментарі
+15
Вказівки Європі? Хто він такий? Що він курить?
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26.02.2024 09:37
+9
А це точно керівник дипломатичного корпусу, а не таксист з Хацапетовки?
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26.02.2024 09:42
+8
Боже....... яке воно кончене........
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26.02.2024 09:39
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Яке воно дивне...
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26.02.2024 09:36 Відповісти
Вказівки Європі? Хто він такий? Що він курить?
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26.02.2024 09:37 Відповісти
Йди покамандуй в себе в міністерстві. Ах да я ж забув там дєрьмак заправляє а ти підставляєш.
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26.02.2024 11:13 Відповісти
Боже....... яке воно кончене........
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26.02.2024 09:39 Відповісти
Кулеба може наказувати всім в Європі , що робити, крім секретарки Зеленського
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26.02.2024 09:39 Відповісти
Дипломат простий, як двері.
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26.02.2024 09:40 Відповісти
А це точно керівник дипломатичного корпусу, а не таксист з Хацапетовки?
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26.02.2024 09:42 Відповісти
зам по ****** єрмака
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26.02.2024 09:50 Відповісти
Несіть мені усі по три рубля.
І мудрості вам дам я до*уя.
А сам читать уміє по складам.
І голосно пердить в компан'ї дам...

Л.Подерв'янський
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26.02.2024 09:45 Відповісти
Лопату особисто кулебі.

Він казав, що вони будуть відбиватися лопатами
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26.02.2024 09:46 Відповісти
Зе і Ко вирішили порулити всією Європою? На якій підставі? Бо блазень надів наполеонівський капелюх з реквізитів від зйомок його спільного з кацапами фільма?
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26.02.2024 09:47 Відповісти
повинні, зобов'язані - він не охеріл?
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26.02.2024 09:52 Відповісти
Все логично - раз запретили покупать снаряды за пределами ЕС то нех продавать третьим странам.
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26.02.2024 09:53 Відповісти
він нічого поганого не сказав, але іронія в тому , що це говорить шапітлій ватажок яких ще не так давно блазеював перед кремлем в шпагаті
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26.02.2024 09:55 Відповісти
Шантрапа...
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26.02.2024 10:03 Відповісти
Всією Європою він керувати може, а своїм міністерством - чомусь ні. Блюзнір.
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26.02.2024 10:08 Відповісти
********** і зброя в Україні будуть лише за умови,що вся рашистська агентура на чолі із "зе-говоруном" буде прибрана з України.Інакше ніяк.
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26.02.2024 10:11 Відповісти
ЕЙ ЕВРОПА БАБЛА НАСІПЬ І СНАРЯДОФЬ ПАБОЛЬШЕ....БЕГОМ КУЛЯБА СКАЗАЛ ...СЛИШШШ
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26.02.2024 10:14 Відповісти
Все в Україну, безплатно та негайно. А якщо не безплатно, то нехай хтось заплатить.

Тільки ось хто на це погодиться? Звичайно будуть кивати, але постачання відкладуть. Небо давати мізер, аби відстали. Що і маємо на сьогодні. Довказувалися.
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26.02.2024 10:24 Відповісти
Трепло забывает, что никто ничего не должен. То у него бэбибум, то ещё какая-то ахинея...
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26.02.2024 10:31 Відповісти
 
 